Ford blij met nieuwe Red Bull-teambaas: "Hij is de juiste leider"

Het team van Red Bull Racing gaat vanaf volgend jaar samenwerken met Ford. Red Bull gaat samen met Ford krachtbronnen bouwen, maar bij de Oostenrijkse renstal is er in de afgelopen maanden wel veel gebeurd. Ford-CEO Jim Farley maakt zich geen zorgen, en stelt dat ze veel vertrouwen hebben in Laurent Mekies.

Red Bull zorgde aan het begin van de zomer voor een enorme schok. Na twintig jaar werd teambaas Christian Horner ontslagen, en werd Laurent Mekies aangesteld als zijn opvolger. Horner was een aanjager van het motorproject, en Mekies kwam binnen bij een team waar veel moest gebeuren. Mekies ontving in de afgelopen weken veel complimenten, en ook bij Ford zijn ze blij.

Hoe kijken ze bij Ford naar Mekies?

Ford-CEO Jim Farley was aanwezig bij de Grand Prix van Italië. Daar was hij lovend over Mekies in een interview met Sky Sports News: "Ik ben hier heen gekomen, omdat ik geloof dat je dingen moet begrijpen door het te zien en te horen met je eigen ogen en oren. Ik kan hier heel erg duidelijk zien wat de impact is van Laurent op het team."

Technische kennis

In tegenstelling tot Horner heeft Mekies wél een technische achtergrond. Hij maakte naam als engineer en was in het verleden werkzaam bij de FIA en het team van Ferrari. In de afgelopen dagen waren onder meer Max Verstappen en Helmut Marko lovend, en wezen ze ook naar deze technische achtergrond van Mekies. De Fransman reageerde lachend, en wees zelf naar het harde werk van Red Bull.

De juiste leider

Ook Farley wijst naar dit punt. De Amerikaan gaat verder met zijn lofzang: "Hij is een technisch persoon en hij is helemaal geschikt voor deze veranderingen in 2026. Hij is absoluut de juiste leider. We staan volledig achter hem en ik voel datzelfde ook binnen het team."