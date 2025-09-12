user icon
icon

Ford blij met nieuwe Red Bull-teambaas: "Hij is de juiste leider"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ford blij met nieuwe Red Bull-teambaas: "Hij is de juiste leider"
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 08:48
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing gaat vanaf volgend jaar samenwerken met Ford. Red Bull gaat samen met Ford krachtbronnen bouwen, maar bij de Oostenrijkse renstal is er in de afgelopen maanden wel veel gebeurd. Ford-CEO Jim Farley maakt zich geen zorgen, en stelt dat ze veel vertrouwen hebben in Laurent Mekies.

Red Bull zorgde aan het begin van de zomer voor een enorme schok. Na twintig jaar werd teambaas Christian Horner ontslagen, en werd Laurent Mekies aangesteld als zijn opvolger. Horner was een aanjager van het motorproject, en Mekies kwam binnen bij een team waar veel moest gebeuren. Mekies ontving in de afgelopen weken veel complimenten, en ook bij Ford zijn ze blij.

Hoe kijken ze bij Ford naar Mekies?

Ford-CEO Jim Farley was aanwezig bij de Grand Prix van Italië. Daar was hij lovend over Mekies in een interview met Sky Sports News: "Ik ben hier heen gekomen, omdat ik geloof dat je dingen moet begrijpen door het te zien en te horen met je eigen ogen en oren. Ik kan hier heel erg duidelijk zien wat de impact is van Laurent op het team."

Technische kennis

In tegenstelling tot Horner heeft Mekies wél een technische achtergrond. Hij maakte naam als engineer en was in het verleden werkzaam bij de FIA en het team van Ferrari. In de afgelopen dagen waren onder meer Max Verstappen en Helmut Marko lovend, en wezen ze ook naar deze technische achtergrond van Mekies. De Fransman reageerde lachend, en wees zelf naar het harde werk van Red Bull.

De juiste leider

Ook Farley wijst naar dit punt. De Amerikaan gaat verder met zijn lofzang: "Hij is een technisch persoon en hij is helemaal geschikt voor deze veranderingen in 2026. Hij is absoluut de juiste leider. We staan volledig achter hem en ik voel datzelfde ook binnen het team."

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing Ford

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.867

    "We staan volledig achter hem en ik voel datzelfde ook binnen het team."

    Dat laatste is super belangrijk. Op de foto's van gisteren was een hele fijne sfeer
    te zien en niet gemaakt voor het vogeltje .... even lachen mensen ........

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 08:54

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 apr 1977 (48)
  • Geb. plaats Tours, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×