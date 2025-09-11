user icon
Ford rekent op Verstappen: "De belangrijkste pijler van Red Bull"

Ford rekent op Verstappen: "De belangrijkste pijler van Red Bull"
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 15:24
  3
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen wordt gezien als de belangrijkste pijler van Red Bull Racing. Dat stelt Jim Farley, CEO van Ford. Vanaf volgend seizoen zal het Amerikaanse automerk de motoren leveren aan Red Bull en inmiddels is duidelijk dat Verstappen ook dan nog steeds in dienst is van de Oostenrijkse renstal. Farley kijkt uit naar de samenwerking met de drievoudig wereldkampioen.

Na zes seizoenen komt er een einde aan de samenwerking tussen Red Bull en Honda. De Japanse motorfabrikant leverde sinds 2019 maar liefst vier wereldtitels voor Verstappen en twee constructeurstitels voor het team. Dit seizoen lijkt daar geen nieuwe titel bij te komen, aangezien McLaren op dit moment de toon zet in de Formule 1.

"Verstappen de belangrijkste pijler van Red Bull"

Honda kiest voor een overstap naar Aston Martin, terwijl Red Bull een nieuwe partner heeft gevonden in Ford. Onder de naam Red Bull Powertrains wordt vanaf 2026 een compleet nieuwe motor ontwikkeld, precies op het moment dat de motor-, chassis- en aerodynamica-reglementen drastisch veranderen. Dat biedt kansen voor teams die nu nog op achterstand staan. Farley weet in elk geval bij wie hij de meeste zekerheid ziet: “Ik denk dat Verstappen een van de belangrijkste pijlers is voor het succes van de motor”, vertelt hij tegenover Sky Sports.

Verstappen en Farley hebben elkaar inmiddels ook ontmoet. Op Monza, waar Verstappen de Grand Prix van Italië wist te winnen, spraken de twee kort met elkaar. Farley raakte onder de indruk: “Door met Max te praten, hebben we bij Ford nog meer respect voor hem gekregen. De manier waarop hij stabiliteit brengt zonder drama, in een omgeving waar iedereen gewoon zijn werk probeert te doen, is bijzonder. Dat zie je in zijn ogen, zeker vergeleken met vorig jaar.”

Ondanks de zege op Monza verloopt het seizoen niet zonder hobbels. Verstappen wist in 2025 tot nu toe slechts drie races te winnen, een schril contrast met de dominantie van de voorgaande jaren.

Reacties (3)

  • Dale U

    Posts: 1.750

    Max levert wel, in 2026 is Ford aan de beurt.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 15:38
  • oale

    Posts: 780

    Ik denk dat het interview met Chris Harris, Ford meer de impact van Verstappen heeft laten inzien, dan een kletsoverleg op Monza.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 15:40
  • Kingarthur

    Posts: 150

    4 voudig wereld kampioen

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 15:55

