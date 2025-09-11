user icon
icon

Verstappen pleit voor radicale veranderingen bij F1-auto's

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen pleit voor radicale veranderingen bij F1-auto's
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 14:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 neemt na dit seizoen afscheid van het huidige regelpakket. Volgend jaar gaat het reglement flink op de schop, maar Max Verstappen ziet liever dat er iets anders gaat gebeuren. Hij wil dat er inspiratie wordt opgedaan uit de auto's rond 2010.

Verstappen maakt nooit een geheim van zijn mening over de gang van zaken in de Formule 1. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de koningsklasse, en dat gaat voor grote veranderingen zorgen. De aerodynamische regels gaan op de schop, en ook de motoren gaan er compleet anders uit zien. De elektrische componenten gaan een grotere rol spelen bij de auto's, maar het is wel de bedoeling dat de auto's kleiner en lichter worden.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Nieuwe motorreglementen

Verstappen juicht dat laatste toe. De Nederlander stelt in gesprek met Motorsport.com dat de Formule 1 moet kijken naar de auto's die rond 2010 werden gebruikt: "Het belangrijkste is dat er lichtere en kleinere auto's komen, maar dat kun je alleen maar doen als je de motorreglementen verandert."

Efficiënte auto's

Verstappen wil graag zien dat het racen makkelijker wordt voor de coureurs. De viervoudig wereldkampioen deelt graag zijn mening over deze situatie: "Op dit moment zijn de motoren in de Formule 1 echt superefficiënt, maar ze zijn ook vrij groot. Dat maakt de auto's wat langer, maar je hebt meer koeling nodig en dan wordt de auto dus groter."

Kleinere auto's

Verstappen wijst naar de auto's waar er vijftien jaar mee werd gereden in de koningsklasse van de autosport: "Het zou fijn als we een auto krijgen die vergelijkbaar is met de wagens van rond 2010 of zelfs iets eerder. Ik denk namelijk dat dat het racen gaat verbeteren. Maar goed, uiteindelijk ben ik niet degene die beslist."

Voor Verstappen wordt 2026 een belangrijk jaar. Hij zal gaan kijken hoe goed zijn huidige werkgever Red Bull het zal doen onder de nieuwe regels.

Pietje Bell

Posts: 30.856

Voor wie Max zaterdag op de Nordschleife wil zien racen hier wat info. Je kunt ook voor
de Duitse taal kiezen:

https://www.nuerburgring-langstrecken-serie.de/en/2025/09/10/double-the-action-one-weekend-two-races/

Hier zaterdag (en zondag) live te zien:

https://www.youtube.com/@VLNOFFICIAL/streams

  • 1
  • 11 sep 2025 - 14:27
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.856

    Voor wie Max zaterdag op de Nordschleife wil zien racen hier wat info. Je kunt ook voor
    de Duitse taal kiezen:

    https://www.nuerburgring-langstrecken-serie.de/en/2025/09/10/double-the-action-one-weekend-two-races/

    Hier zaterdag (en zondag) live te zien:

    www.youtube.com/@VLNOFFICIAL/streams

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 14:27
  • Paulie

    Posts: 4.437

    zeker, V8 op schone brandstof ipv hybrides, kleinere lichtere wagens..
    alleen die gekke hoge neuzen en haaienvinnen van de 2010 wagens, daar was ik niet zo'n fan van

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 14:33

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×