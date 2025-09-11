Verstappen pleit voor radicale veranderingen bij F1-auto's

De Formule 1 neemt na dit seizoen afscheid van het huidige regelpakket. Volgend jaar gaat het reglement flink op de schop, maar Max Verstappen ziet liever dat er iets anders gaat gebeuren. Hij wil dat er inspiratie wordt opgedaan uit de auto's rond 2010.

Verstappen maakt nooit een geheim van zijn mening over de gang van zaken in de Formule 1. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de koningsklasse, en dat gaat voor grote veranderingen zorgen. De aerodynamische regels gaan op de schop, en ook de motoren gaan er compleet anders uit zien. De elektrische componenten gaan een grotere rol spelen bij de auto's, maar het is wel de bedoeling dat de auto's kleiner en lichter worden.

Nieuwe motorreglementen

Verstappen juicht dat laatste toe. De Nederlander stelt in gesprek met Motorsport.com dat de Formule 1 moet kijken naar de auto's die rond 2010 werden gebruikt: "Het belangrijkste is dat er lichtere en kleinere auto's komen, maar dat kun je alleen maar doen als je de motorreglementen verandert."

Efficiënte auto's

Verstappen wil graag zien dat het racen makkelijker wordt voor de coureurs. De viervoudig wereldkampioen deelt graag zijn mening over deze situatie: "Op dit moment zijn de motoren in de Formule 1 echt superefficiënt, maar ze zijn ook vrij groot. Dat maakt de auto's wat langer, maar je hebt meer koeling nodig en dan wordt de auto dus groter."

Kleinere auto's

Verstappen wijst naar de auto's waar er vijftien jaar mee werd gereden in de koningsklasse van de autosport: "Het zou fijn als we een auto krijgen die vergelijkbaar is met de wagens van rond 2010 of zelfs iets eerder. Ik denk namelijk dat dat het racen gaat verbeteren. Maar goed, uiteindelijk ben ik niet degene die beslist."

Voor Verstappen wordt 2026 een belangrijk jaar. Hij zal gaan kijken hoe goed zijn huidige werkgever Red Bull het zal doen onder de nieuwe regels.