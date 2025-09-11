'Klap voor Ferrari: kopstukken stappen over naar concurrent'

Het lijkt er sterk op dat het team van Ferrari weer afscheid moet nemen van een aantal belangrijke namen. Een tweetal hoofdrolspelers van de motor-afdeling lijken de deur in Maranello achter zich dicht te trekken, ze worden in verband gebracht met een overstap naar Audi.

Het team van Ferrari is hard bezig met de voorbereidingen op 2026. Volgend jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de sport, en alle motorfabrikanten hopen dan een stap te kunnen zetten. Voor de fabrikanten is het belangrijk om de beste mensen in dienst te hebben, en Ferrari lijkt afscheid te moeten gaan nemen van twee belangrijke namen.

Twee belangrijke namen

Volgens het doorgaans goed ingevoerd Italiaanse medium AutoRacer gaan Wolff Zimmermann en Lars Schmidt weg bij Ferrari. Zimmermann heeft de leiding over het Power Unit-project van Ferrari, terwijl Schmidt de lead engineer is voor de performance ontwikkeling van de ICE van de motoren.

Op weg naar Audi?

Het Italiaanse medium meldt dat de kans groot is dat zowel Zimmermann als Schmidt gaan overstappen naar het team van Audi. De Duitse autobouwer neemt vanaf volgend jaar het team van Sauber over, en ze gaan zelf de krachtbronnen bouwen. Het team staat onder leiding van voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Het is dus niet vreemd dat mensen uit de kringen van Ferrari in verband worden gebracht met Audi.

Hoe groot is de impact voor Ferrari?

Voor Ferrari zou het pijnlijk zijn als Zimmermann en Schmidt bij het team gaan vertrekken. Beide mannen vervullen belangrijke rollen met het oog op 2026, maar de ramp is minder groot dan men zou vermoeden. Zimmermann heeft een belangrijke rol bij de motorplannen, maar Ferrari leunt hier niet volledig op hem. De ervaren Enrico Gualtieri heeft namelijk de leiding over het project voor 2026. Het is nog niet duidelijk wanneer Zimmermann en Schmidt eventueel zouden kunnen beginnen bij Audi.