'Klap voor Ferrari: kopstukken stappen over naar concurrent'
  Gepubliceerd op 11 sep 2025 10:46
  Door: Bob Plaizier

Het lijkt er sterk op dat het team van Ferrari weer afscheid moet nemen van een aantal belangrijke namen. Een tweetal hoofdrolspelers van de motor-afdeling lijken de deur in Maranello achter zich dicht te trekken, ze worden in verband gebracht met een overstap naar Audi.

Het team van Ferrari is hard bezig met de voorbereidingen op 2026. Volgend jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de sport, en alle motorfabrikanten hopen dan een stap te kunnen zetten. Voor de fabrikanten is het belangrijk om de beste mensen in dienst te hebben, en Ferrari lijkt afscheid te moeten gaan nemen van twee belangrijke namen.

Twee belangrijke namen

Volgens het doorgaans goed ingevoerd Italiaanse medium AutoRacer gaan Wolff Zimmermann en Lars Schmidt weg bij Ferrari. Zimmermann heeft de leiding over het Power Unit-project van Ferrari, terwijl Schmidt de lead engineer is voor de performance ontwikkeling van de ICE van de motoren. 

Op weg naar Audi?

Het Italiaanse medium meldt dat de kans groot is dat zowel Zimmermann als Schmidt gaan overstappen naar het team van Audi. De Duitse autobouwer neemt vanaf volgend jaar het team van Sauber over, en ze gaan zelf de krachtbronnen bouwen. Het team staat onder leiding van voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Het is dus niet vreemd dat mensen uit de kringen van Ferrari in verband worden gebracht met Audi.

Hoe groot is de impact voor Ferrari?

Voor Ferrari zou het pijnlijk zijn als Zimmermann en Schmidt bij het team gaan vertrekken. Beide mannen vervullen belangrijke rollen met het oog op 2026, maar de ramp is minder groot dan men zou vermoeden. Zimmermann heeft een belangrijke rol bij de motorplannen, maar Ferrari leunt hier niet volledig op hem. De ervaren Enrico Gualtieri heeft namelijk de leiding over het project voor 2026. Het is nog niet duidelijk wanneer Zimmermann en Schmidt eventueel zouden kunnen beginnen bij Audi.

F1 Nieuws Ferrari Audi

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

