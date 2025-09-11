user icon
Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 12:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander reed een ijzersterke race, en bij Red Bull leken ze een aantal problemen te hebben opgelost. Verstappen loopt echter niet mee in de polonaise, en wil dat men realistisch blijft.

Na maanden vol problemen leek het team van Red Bull haast herboren te zijn in Monza. Ze hadden de aanpak veranderd, introduceerden een aantal updates en lieten Verstappen zelf de knoop doorhakken over de set-up. Het resulteerde in een recordbrekende pole position op zaterdag en een prachtige zege op zondag. Verstappen kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden op de McLarens als winnaar over de streep.

Hoe kijkt Verstappen naar het nieuwe succes?

Bij Red Bull heerste er na afloop een jubelstemming. Ze leken weer zelfvertrouwen te hebben, al nuanceerde Verstappen die verhalen tegenover de internationale media: "Ik denk dat het nog steeds een beetje afhankelijk is van het circuit. Op dit circuit rijd je met weinig downforce, en het lijkt er altijd op dat onze auto iets competitiever is bij lage tot middelhoge downforce."

Verstappen verwacht dus niet dat ze over anderhalve week weer om de zege kunnen vechten in Azerbeidzjan: "Het is dus niet zo dat we ineens helemaal terug zijn, of dat we elk weekend kunnen gaan vechten om de overwinning."

Positieve punten

Toch wil Verstappen ook niet stellen dat Monza een toevalstreffer was. Hij ziet namelijk ook genoeg lichtpuntjes: "Het positieve is wel dat we nu beter te lijken begrijpen wat we met de auto moeten doen om competitiever te kunnen zijn. Hopelijk kunnen we dat meenemen naar de komende races, al zullen sommige circuits wat beter bij ons passen dan andere."

Het seizoen gaat over anderhalve week verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit in de hoofdstad Bakoe. Verstappen wist deze race slechts één keer te winnen.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje2013

    Posts: 9.152

    Die jubelstemming snapte ik sowieso niet. Mooie overwinning van Max maar Monza is te specifiek voor garanties over de resterende races. Torro Rosso's die winnen, een McLaren 1 en 2 een paar jaar geleden, dat zegt genoeg.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 13:10
  • Pietje Bell

    Posts: 30.855

    Vers van de pers, 1 uur geleden gepost door Sky Sports F1:

    https://youtu.be/YehDpVIiOBQ

    Ford CEO Jim Farley en Red Bull Racing Team Principal Laurent Mekies bespreken de
    samenwerking tussen Ford en Red Bull voor 2026 en de betrokkenheid van
    Max Verstappen bij de auto van volgend seizoen.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 13:14

