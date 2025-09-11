Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander reed een ijzersterke race, en bij Red Bull leken ze een aantal problemen te hebben opgelost. Verstappen loopt echter niet mee in de polonaise, en wil dat men realistisch blijft.

Na maanden vol problemen leek het team van Red Bull haast herboren te zijn in Monza. Ze hadden de aanpak veranderd, introduceerden een aantal updates en lieten Verstappen zelf de knoop doorhakken over de set-up. Het resulteerde in een recordbrekende pole position op zaterdag en een prachtige zege op zondag. Verstappen kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden op de McLarens als winnaar over de streep.

Hoe kijkt Verstappen naar het nieuwe succes?

Bij Red Bull heerste er na afloop een jubelstemming. Ze leken weer zelfvertrouwen te hebben, al nuanceerde Verstappen die verhalen tegenover de internationale media: "Ik denk dat het nog steeds een beetje afhankelijk is van het circuit. Op dit circuit rijd je met weinig downforce, en het lijkt er altijd op dat onze auto iets competitiever is bij lage tot middelhoge downforce."

Verstappen verwacht dus niet dat ze over anderhalve week weer om de zege kunnen vechten in Azerbeidzjan: "Het is dus niet zo dat we ineens helemaal terug zijn, of dat we elk weekend kunnen gaan vechten om de overwinning."

Positieve punten

Toch wil Verstappen ook niet stellen dat Monza een toevalstreffer was. Hij ziet namelijk ook genoeg lichtpuntjes: "Het positieve is wel dat we nu beter te lijken begrijpen wat we met de auto moeten doen om competitiever te kunnen zijn. Hopelijk kunnen we dat meenemen naar de komende races, al zullen sommige circuits wat beter bij ons passen dan andere."

Het seizoen gaat over anderhalve week verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit in de hoofdstad Bakoe. Verstappen wist deze race slechts één keer te winnen.