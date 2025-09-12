Red Bull weet hoe ze Verstappen kunnen behouden: "Hij wil de beste auto"

Red Bull Racing en Max Verstappen zijn al jaren een gouden combinatie. Van 2021 tot en met 2023 hebben ze de koningsklasse gedomineerd. Laurent Mekies weet wat nodig is om de Nederlander te behouden.

Verstappen wordt een fenomeen genoemd binnen Red Bull. Het team is na al die jaren nog steeds versteld van de kunsten van de Nederlander. Mekies is ook erg tevreden met de prestaties van Verstappen.

'Verstappen is de beste'

"Hij heeft gelijk en hoeft me geen boodschappen te sturen", zo vertelt Mekies tegenover Autosprint. "We zijn ons er terdege van bewust dat de complexiteit van de Formule 1 het afgelopen decennium enorm is toegenomen, en wij zijn er niet in geslaagd dat tempo bij te houden. Dat zet ons aan tot nadenken om onze middelen en methodes te herzien: dat doen we samen met hem."

"Ze willen de beste coureur, maar voor hem telt het om de snelste auto te hebben. Als we hem die geven, of hem laten begrijpen dat hij die in de toekomst zal hebben, dan hebben we het geluk hem nog steeds bij ons te houden", aldus Mekies.

'Hij is fenomenaal'

Verstappen wordt ook wel fenomenaal genoemd: "Zeker niet, ook al is Max onze grootste troef. We proberen de beste auto voor hem te bouwen, en we hebben het geluk een fenomeen te hebben dat leeft voor de races en maar één interesse heeft: sneller gaan dan de rest. 2026 zal laten zien hoe goed we zijn met het chassis en de motor. Dat zal een eerste indicatie geven, maar Max maakt deel uit van dit project. Hij staat er niet buiten om ons te beoordelen."

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met drie overwinningen. De Nederlander scheelt 63 punten met nummer twee in het kampioenschap, Lando Norris. Het verschil was in de zomerstop nog 88 punten.