user icon
icon

Red Bull weet hoe ze Verstappen kunnen behouden: "Hij wil de beste auto"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull weet hoe ze Verstappen kunnen behouden: "Hij wil de beste auto"
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 12:46
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull Racing en Max Verstappen zijn al jaren een gouden combinatie. Van 2021 tot en met 2023 hebben ze de koningsklasse gedomineerd. Laurent Mekies weet wat nodig is om de Nederlander te behouden. 

Meer over Red Bull Racing McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Verstappen wordt een fenomeen genoemd binnen Red Bull. Het team is na al die jaren nog steeds versteld van de kunsten van de Nederlander. Mekies is ook erg tevreden met de prestaties van Verstappen.

'Verstappen is de beste'

"Hij heeft gelijk en hoeft me geen boodschappen te sturen", zo vertelt Mekies tegenover Autosprint. "We zijn ons er terdege van bewust dat de complexiteit van de Formule 1 het afgelopen decennium enorm is toegenomen, en wij zijn er niet in geslaagd dat tempo bij te houden. Dat zet ons aan tot nadenken om onze middelen en methodes te herzien: dat doen we samen met hem."

"Ze willen de beste coureur, maar voor hem telt het om de snelste auto te hebben. Als we hem die geven, of hem laten begrijpen dat hij die in de toekomst zal hebben, dan hebben we het geluk hem nog steeds bij ons te houden", aldus Mekies.

'Hij is fenomenaal'

Verstappen wordt ook wel fenomenaal genoemd: "Zeker niet, ook al is Max onze grootste troef. We proberen de beste auto voor hem te bouwen, en we hebben het geluk een fenomeen te hebben dat leeft voor de races en maar één interesse heeft: sneller gaan dan de rest. 2026 zal laten zien hoe goed we zijn met het chassis en de motor. Dat zal een eerste indicatie geven, maar Max maakt deel uit van dit project. Hij staat er niet buiten om ons te beoordelen."

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met drie overwinningen. De Nederlander scheelt 63 punten met nummer twee in het kampioenschap, Lando Norris. Het verschil was in de zomerstop nog 88 punten.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • red

    Posts: 877

    “ De Nederlander scheelt 63 punten met nummer twee in het kampioenschap, Lando Norris. Het verschil was in de zomerstop nog 88 punten.”

    Wellicht is dat ook een reden waarom Piastri werd gevraagd om Norris voorbij te laten, anders was het verschil met Max nu 60 punten.
    McLaren wil natuurlijk wel 1e en 2e worden in het kampioenschap,
    en ze willen Norris de afgang besparen dat hij met een betere auto dit jaar niet voor Max eindigt in het kampioenschap.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 13:35
  • Rocks

    Posts: 1.012

    Verrassend 😎

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 13:35

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.256
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×