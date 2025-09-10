user icon
'Russell is gekwetst door Mercedes-gesprekken Verstappen'

'Russell is gekwetst door Mercedes-gesprekken Verstappen'
  Gepubliceerd op 10 sep 2025 16:09
  8
  Door: Jesse Jansen

Martin Brundle denkt dat George Russell ontevreden is over de werkwijze van Mercedes. Volgens de oud-coureur zou Russell ontevreden zijn met de handeling rondom Verstappen. Hij zou zich gekwetst voelen. 

Russell is nog altijd niet rond met Mercedes. De Brit staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap. Toto Wolff heeft eerder al aangegeven dat hij door wil gaan met Russell en Antonelli. 

'Russell is niet gelukkig'

"Ik had hem allang getekend", zegt de oud-coureur tegenover Sky Sports. "George is niet gelukkig, dat kan je zien. Hij voelt zich behoorlijk gekwetst door al dat gepraat over Max in de zomer. Er is te veel onzekerheid in hun rijdersbezetting geslopen. Kijk naar de stabiliteit bij McLaren, en je ziet dat Mercedes dit zelf veroorzaakt", zegt hij over de situatie.

Brundle is niet de enige coureur die Russell in de Formule 1 vindt horen: "Hij rijdt zo mooi, hij oogt echt als een complete coureur en hij is vol vertrouwen", zegt Brundle. Ook Rosberg is het daarmee eens: "Voor mij hoort George dit jaar in de top drie. Hij is fenomenaal consistent en razendsnel. Dat maakt het voor Antonelli extra lastig, want hij komt uit tegen een van de allerbeste."

'Mercedes moet hem houden'

"Ik zou hem gewoon houden. George haalt altijd het maximale uit die auto. Het team moet hem zekerheid geven, in plaats van hem in de wachtkamer te zetten", zo oordeelt Brundle. George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap. Alleen Max Verstappen en de McLaren-coureurs staan boven hem. Max Verstappen scheelt 36 punten met Russell. De Brit kan dus derde worden in het wereldkampioenschap. 

Dat Russell nog steeds geen zitje voor volgend seizoen heeft, is dus apart volgens Rosberg en Brundle. De twee vinden het vreemd, omdat Russell goede prestaties levert. De Brit heeft dit seizoen een overwinning behaald en in totaal zes podiums.

Flying Dutchman

Posts: 2.739

We weten (nog) niet hoe Verstappen het bij Mercedes zou doen maar de verschillen tussen hem en Russell zullen heel klein zijn vermoed ik.

  • 1
  • 10 sep 2025 - 16:26
Reacties (8)

  • Dale U

    Posts: 1.748

    George voelt zich een heel klein beetje Yuki (ik overdrijf een klein beetje). Yuki zit op de wip, wil Max naar MB zal George moeten verkassen en dat zint hem niet en daar heb ik een beetje veel beeld bij.

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 16:22
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.739

    We weten (nog) niet hoe Verstappen het bij Mercedes zou doen maar de verschillen tussen hem en Russell zullen heel klein zijn vermoed ik.

    • + 1
    • 10 sep 2025 - 16:26
    • Sander

      Posts: 1.485

      Ik vermoed van niet. Ik baseer dat ook nergens op.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 16:38
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.283

    Toto moet rap vriend te vriend houwe en hem zo gauw mogelijk 'n goeie contract geven.
    Anders adviseer ik vriend om naar Aston Martin te verhuizen a.s.a.p!

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 16:30
    • Skoda F1

      Posts: 331

      anders slinger apen pijpen?

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 16:36
    • Larry Perkins

      Posts: 59.720

      Het beste kan 'Second Choice George' dag en nacht zijn helm ophouden dan ziet niemand dat Gluiperige George gekwetst is, maar dat mes in de rug van Toffe Toto zal iedereen wel opvallen...

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 16:39
    • Sander

      Posts: 1.485

      Wonderkind Antonelli verricht steeds minder wonderen dus het zou inderdaad zomaar eens kunnen dat Vriend en tu-tu-tut-tu straks in 1 team zitten.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 16:40
    • HermanInDeZon

      Posts: 183

      Lijkt me wel een voorwaarde die Verstappen kan stellen, dat hij niet Russell als teamgenoot wil?

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 16:44

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

