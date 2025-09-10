'Russell is gekwetst door Mercedes-gesprekken Verstappen'

Martin Brundle denkt dat George Russell ontevreden is over de werkwijze van Mercedes. Volgens de oud-coureur zou Russell ontevreden zijn met de handeling rondom Verstappen. Hij zou zich gekwetst voelen.

Russell is nog altijd niet rond met Mercedes. De Brit staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap. Toto Wolff heeft eerder al aangegeven dat hij door wil gaan met Russell en Antonelli.

'Russell is niet gelukkig'

"Ik had hem allang getekend", zegt de oud-coureur tegenover Sky Sports. "George is niet gelukkig, dat kan je zien. Hij voelt zich behoorlijk gekwetst door al dat gepraat over Max in de zomer. Er is te veel onzekerheid in hun rijdersbezetting geslopen. Kijk naar de stabiliteit bij McLaren, en je ziet dat Mercedes dit zelf veroorzaakt", zegt hij over de situatie.

Brundle is niet de enige coureur die Russell in de Formule 1 vindt horen: "Hij rijdt zo mooi, hij oogt echt als een complete coureur en hij is vol vertrouwen", zegt Brundle. Ook Rosberg is het daarmee eens: "Voor mij hoort George dit jaar in de top drie. Hij is fenomenaal consistent en razendsnel. Dat maakt het voor Antonelli extra lastig, want hij komt uit tegen een van de allerbeste."

'Mercedes moet hem houden'

"Ik zou hem gewoon houden. George haalt altijd het maximale uit die auto. Het team moet hem zekerheid geven, in plaats van hem in de wachtkamer te zetten", zo oordeelt Brundle. George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap. Alleen Max Verstappen en de McLaren-coureurs staan boven hem. Max Verstappen scheelt 36 punten met Russell. De Brit kan dus derde worden in het wereldkampioenschap.

Dat Russell nog steeds geen zitje voor volgend seizoen heeft, is dus apart volgens Rosberg en Brundle. De twee vinden het vreemd, omdat Russell goede prestaties levert. De Brit heeft dit seizoen een overwinning behaald en in totaal zes podiums.