Andrea Kimi Antonelli beleefde opnieuw een teleurstellend weekend tijdens de Grand Prix van Italië. De jonge Italiaan van Mercedes kreeg na afloop wel steun van teambaas Toto Wolff, maar voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg waarschuwt dat het snel beter moet gaan.

De F1-carrière van Antonelli begon nochtans veelbelovend. Nadat de pas 19-jarige coureur Lewis Hamilton – die vertrok naar Ferrari – verving bij Mercedes, pakte hij al direct een podiumplek bij de Grand Prix van Canada. Sindsdien gaat het echter bergafwaarts: in de laatste zes races wist Antonelli slechts drie punten te verzamelen.

"Wolff moet Antonelli vertrouwen geven"

Ook Rosberg ziet dat de rookie worstelt met zijn zelfvertrouwen. Tegelijkertijd benadrukt de Duitser dat Wolff er goed aan doet vertrouwen te blijven uitstralen richting zijn pupil. “Het is verrassend, want op dit moment heb je eigenlijk maar één keuze: Kimi zoveel mogelijk tijd geven, maar dan wel zo rustig mogelijk. Dat betekent ook dat je hem niet publiekelijk mag bekritiseren”, aldus Rosberg bij Sky Sports. “Deze verandering van toon bij Toto is voor het eerst, maar meestal zit daar een reden achter. Toto is erg berekenend in zijn opmerkingen.”

De cijfers spreken in elk geval duidelijke taal: Antonelli staat 128 punten achter op teamgenoot George Russell in het wereldkampioenschap. Ook in de kwalificaties heeft hij het moeilijk, met een 17-2 achterstand. Volgens Rosberg hoort een dip bij de leercurve van een jonge coureur, maar moet Antonelli wel snel laten zien dat hij zich kan herpakken.

Rosberg waarschuwt Antonelli

“Het is echt een moeilijke en ongelukkige situatie, want we willen allemaal dat het goed met hem gaat. Hij kán het goed doen, dat weten we. Maar op een gegeven moment begint de tijd ook te tikken. Het is een zware periode,” besluit Rosberg.

Rosberg reed zelf van 2010 tot en met 2016 voor Mercedes, waar hij fel streed met Hamilton. Nadat hij in 2016 de wereldtitel veroverde, besloot hij direct afscheid te nemen van de Formule 1.