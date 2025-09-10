user icon
icon

Rosberg waarschuwt Antonelli: "Ik ken Toto, de tijd begint te tikken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Rosberg waarschuwt Antonelli: "Ik ken Toto, de tijd begint te tikken"
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 18:09
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Andrea Kimi Antonelli beleefde opnieuw een teleurstellend weekend tijdens de Grand Prix van Italië. De jonge Italiaan van Mercedes kreeg na afloop wel steun van teambaas Toto Wolff, maar voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg waarschuwt dat het snel beter moet gaan.

De F1-carrière van Antonelli begon nochtans veelbelovend. Nadat de pas 19-jarige coureur Lewis Hamilton – die vertrok naar Ferrari – verving bij Mercedes, pakte hij al direct een podiumplek bij de Grand Prix van Canada. Sindsdien gaat het echter bergafwaarts: in de laatste zes races wist Antonelli slechts drie punten te verzamelen.

Meer over Nico Rosberg Sky Sports-analisten geloven ogen niet: "Petje af voor Verstappen en Red Bull"

Sky Sports-analisten geloven ogen niet: "Petje af voor Verstappen en Red Bull"

8 sep
 Rosberg verwacht Nürburgring-record van Verstappen

Rosberg verwacht Nürburgring-record van Verstappen

10 sep

"Wolff moet Antonelli vertrouwen geven"

Ook Rosberg ziet dat de rookie worstelt met zijn zelfvertrouwen. Tegelijkertijd benadrukt de Duitser dat Wolff er goed aan doet vertrouwen te blijven uitstralen richting zijn pupil. “Het is verrassend, want op dit moment heb je eigenlijk maar één keuze: Kimi zoveel mogelijk tijd geven, maar dan wel zo rustig mogelijk. Dat betekent ook dat je hem niet publiekelijk mag bekritiseren”, aldus Rosberg bij Sky Sports. “Deze verandering van toon bij Toto is voor het eerst, maar meestal zit daar een reden achter. Toto is erg berekenend in zijn opmerkingen.”

De cijfers spreken in elk geval duidelijke taal: Antonelli staat 128 punten achter op teamgenoot George Russell in het wereldkampioenschap. Ook in de kwalificaties heeft hij het moeilijk, met een 17-2 achterstand. Volgens Rosberg hoort een dip bij de leercurve van een jonge coureur, maar moet Antonelli wel snel laten zien dat hij zich kan herpakken.

Rosberg waarschuwt Antonelli

“Het is echt een moeilijke en ongelukkige situatie, want we willen allemaal dat het goed met hem gaat. Hij kán het goed doen, dat weten we. Maar op een gegeven moment begint de tijd ook te tikken. Het is een zware periode,” besluit Rosberg.

Rosberg reed zelf van 2010 tot en met 2016 voor Mercedes, waar hij fel streed met Hamilton. Nadat hij in 2016 de wereldtitel veroverde, besloot hij direct afscheid te nemen van de Formule 1.

The Apex

Posts: 425

Toto zorgde voor een Netflix-serie met de grootste opschudding ooit in F1 door Antonelli te promoveren bij Mercedes. Waaron zou je dat in vredesnaam doen?

Sinds de F4 is bewust en onbewust veel over hem geschreven en met Verstappen in een adem genoemd. Dat laatste slaat natuurlijk nergens op, ma... [Lees verder]

  • 1
  • 10 sep 2025 - 18:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Rosberg Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • The Apex

    Posts: 425

    Toto zorgde voor een Netflix-serie met de grootste opschudding ooit in F1 door Antonelli te promoveren bij Mercedes. Waaron zou je dat in vredesnaam doen?

    Sinds de F4 is bewust en onbewust veel over hem geschreven en met Verstappen in een adem genoemd. Dat laatste slaat natuurlijk nergens op, maar mensen lezen alles voor zoete koek en zijn teleurgesteld dat geen nwe Max is. Hoe komt dat.

    In Zandvoort en Monza prima snelheid. Veel dichter op GR63. George is geen Ocon of Hulkenberg of Lawson. En Mercedes is gewoon topteam en geen RB, Sauber of Haas. Kimi had een heel goed seizoen tot aan Canada. Motorpech, Kamikaze van Hadjar zorgde ook mede DNFs. Spa en Oostenrijk was niet goed. Maar de laatste 2 GP's was niet zo erg als Toto nu doet voorkomen. Sprintpole en Podium: superlatieven overal en nergens. Het was ook bijna genant. En nu slechtste chauffeur van Italië? Nuance ver te zoeken bij media en analisten die nu Hadjar en Bortoleto als goden zien.

    • + 1
    • 10 sep 2025 - 18:21
    • HarryLam

      Posts: 4.862

      Het gegeven dat Kimi in een dip zit bewijst al dat hij psychisch niet klaar was voor F1

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 21:25

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Rosberg -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 27 jun 1985 (40)
  • Geb. plaats Wiesbaden, Duitsland
  • Gewicht 71 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×