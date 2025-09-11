user icon
icon

Brown trots op gehoorzame coureurs: "Geweldige teamwork!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown trots op gehoorzame coureurs: "Geweldige teamwork!"
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 13:22
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Tijdens de Grand Prix van Italië gebeurde iets bijzonders. Na een slechte pitstop van Lando Norris kwam Oscar Piastri voor zijn teamgenoot terecht. Piastri kreeg daarna de opdracht om Norris te laten passeren. McLaren-CEO Zak Brown is erg tevreden met de handeling van de coureurs. 

De titelstrijd tussen de twee McLaren-coureurs blijft spannend. Oscar Piastri en Lando Norris schelen 31 punten van elkaar. Norris en Piastri vechten het gehele seizoen al met elkaar, maar de Australiër had tot nu toe de meeste punten binnengehaald. 

Meer over Zak Brown Brown houdt gemengde gevoelens over na Dutch Grand Prix: "Er komen nog veel races"

Brown houdt gemengde gevoelens over na Dutch Grand Prix: "Er komen nog veel races"

31 aug

Aparte beslissing

Was de beslissing nou apart of zat er een logica aan? Andrea Stella vertelde dat het de meest eerlijke optie was. "Wij vonden het het meest eerlijk om de coureurs van plek te laten wisselen, naar de situatie van voor die stop", zo zei de teambaas tegen de internationale media.

Op sociale media laat Zak Brown weten dat hij ontzettend trots is op zijn coureurs: "Een tweede en derde plaats in Monza!", zo start de Amerikaan zijn post op X. "Het geweldige werk van het team en het respect tussen Lando en Oscar zorgen voor een volgende dubbele podiumplaats en kostbare punten. We blijven als team zo doorgaan, en de focus gaat nu op Bakoe."

Klein verschil

Het verschil tussen Lando Norris en Oscar Piastri is niet groot. Piastri leidt het wereldkampioenschap met maar liefst 324 punten. Dat zijn er 31 meer dan Lando Norris. Piastri heeft een grote voorsprong op de rest van de grid. Het verschil met nummer drie Max Verstappen is maar liefst 94 punten. De Nederlander maakt weinig tot geen kans meer op de titel. 

Op papier is alles nog mogelijk voor de titel, maar in werkelijkheid is het toch iets anders. Oscar Piastri zou met de huidige verschillen in punten pas in Qatar wereldkampioen kunnen worden. Dat komt door het verschil van 31 punten met teamgenoot Lando Norris. Het spel ligt dus nog volledig open.

Paulie

Posts: 4.439

Brown; "ik ben trots op onze gehoorzame trekpo..ehm..coureurs

  • 4
  • 11 sep 2025 - 13:22
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Lando Norris Zak Brown Oscar Piastri McLaren GP Italië 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.439

    Brown; "ik ben trots op onze gehoorzame trekpo..ehm..coureurs

    • + 4
    • 11 sep 2025 - 13:22
  • gijzje

    Posts: 526

    Brown is trots op het vern..ken van een wdc

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 13:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 187

      Je zou kunnen argumenteren dat Red Bull, Mercedes en Ferrari degene zijn die het wdc vern**ken

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 13:47
    • snailer

      Posts: 29.621

      Welk wdc.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 14:20
  • Regenrace

    Posts: 1.959

    Laat ik dan even tegen de stroom in roeien. Ik vind het niet leuk om te zien, maar ik begrijp het wel.

    Op de eerste plaats heeft McLaren een verleden met het conflictmodel, en dat is hen slecht bekomen.
    Ze hanteren tegenwoordig dus het harmoniemodel en dat lijkt zichzelf inmiddels wel te hebben bewezen. En, niet onbelangrijk, het wordt ook door de rijders zelf ondersteund. Slechts de sensatiegeile buitenwereld die smeekt en soebat al tijden om een clash, maar daar hebben ze terecht geen boodschap aan.
    Brown handelt dus naar wat op de meeste gezamenlijke instemming kan rekenen, daarbij kennelijk ook wat plooien uit het verleden in de overweging meenemend. Dit werkt overigens alleen als de interne communicatie eerlijk en kraakhelder is.

    Tot slot, misschien mogen Brown zelfs dankbaar zijn: zo blijft tenminste nog iets van strijd om het kampioenschap overeind.

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 14:32
    • Paulie

      Posts: 4.439

      Brown kan papaya rules roepen wat hij wilt, als dat niet op de baan door de rijders gedragen wordt heeft hij een probleem, toevallig heeft McL momenteel 2 jongens in dienst die niet zulke scherpe karakters hebben, met het duo Rosberg/Hamilton was een conflict onvermijdelijk. Ook Wolff wilde in '16 liever rust in de tent. En ook Max lijkt me iemand die volkomen lak heeft aan een harmoniemodel.

      • + 3
      • 11 sep 2025 - 14:40
    • Regenrace

      Posts: 1.959

      Precies. dat bedoel ik. Het werkt niet altijd en overal - gelukkig maar, maar wel bij deze jongens.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 14:51
    • snailer

      Posts: 29.621

      Verstappen heeft volmondig op servus tv gezegd dat hij de plek niet had teruggegeven. Laat 'lijkt' maar weg, Paulie.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 14:53
    • Paulie

      Posts: 4.439

      @Regenrace, yes sensatiegeile Paulie is groot fan van het conflictmodel...
      overigens, nu is bij McL alles pais en vree maar als ze er naarmate einde seizoen nadert er nog een keer samen af ketsen dan zie ik dat zo maar omslaan

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 15:07
  • Dale U

    Posts: 1.749

    Zak is trots op beide rijders, dit duurt waarschijnlijk geen 4 maanden meer, mocht Oscar de titel mislopen, zie ik een vertrek aanstaande. Webber zal zwaar vertie.ft zijn en 2026 geeft dusdanig nieuwe kansen, dat we dan maar weer moeten afwachten welk team er dan vooraan meedoet. Zal het voor Oscar/Mark makkelijk maken om eens bij de buurman te gaan kijken, mogelijk zijn Zak en zijn vrienden in 2026 het 4e team.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 15:09

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.300
  • Podiums 39
  • Grand Prix 144
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×