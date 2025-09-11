Brown trots op gehoorzame coureurs: "Geweldige teamwork!"

Tijdens de Grand Prix van Italië gebeurde iets bijzonders. Na een slechte pitstop van Lando Norris kwam Oscar Piastri voor zijn teamgenoot terecht. Piastri kreeg daarna de opdracht om Norris te laten passeren. McLaren-CEO Zak Brown is erg tevreden met de handeling van de coureurs.

De titelstrijd tussen de twee McLaren-coureurs blijft spannend. Oscar Piastri en Lando Norris schelen 31 punten van elkaar. Norris en Piastri vechten het gehele seizoen al met elkaar, maar de Australiër had tot nu toe de meeste punten binnengehaald.

Aparte beslissing

Was de beslissing nou apart of zat er een logica aan? Andrea Stella vertelde dat het de meest eerlijke optie was. "Wij vonden het het meest eerlijk om de coureurs van plek te laten wisselen, naar de situatie van voor die stop", zo zei de teambaas tegen de internationale media.

Op sociale media laat Zak Brown weten dat hij ontzettend trots is op zijn coureurs: "Een tweede en derde plaats in Monza!", zo start de Amerikaan zijn post op X. "Het geweldige werk van het team en het respect tussen Lando en Oscar zorgen voor een volgende dubbele podiumplaats en kostbare punten. We blijven als team zo doorgaan, en de focus gaat nu op Bakoe."

Klein verschil

Het verschil tussen Lando Norris en Oscar Piastri is niet groot. Piastri leidt het wereldkampioenschap met maar liefst 324 punten. Dat zijn er 31 meer dan Lando Norris. Piastri heeft een grote voorsprong op de rest van de grid. Het verschil met nummer drie Max Verstappen is maar liefst 94 punten. De Nederlander maakt weinig tot geen kans meer op de titel.

Op papier is alles nog mogelijk voor de titel, maar in werkelijkheid is het toch iets anders. Oscar Piastri zou met de huidige verschillen in punten pas in Qatar wereldkampioen kunnen worden. Dat komt door het verschil van 31 punten met teamgenoot Lando Norris. Het spel ligt dus nog volledig open.