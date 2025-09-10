Marko wil dat Red Bull meer naar Verstappen gaat luisteren

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander had zelf het besluit over zijn set-up genomen, en dat bleek een gouden zet te zijn. Helmut Marko zegt dat het goed is dat men naar Verstappen luistert.

Na maanden vol tegenslag beleefden Verstappen en Red Bull in Monza een droomweekend. Hij had weinig problemen met zijn auto, en wist op zaterdag de pole position te pakken met een recordbrekend rondje. Op de zondag beleefde hij een makkelijke middag en kwam hij met bijna twintig seconden voorsprong op Lando Norris als winnaar over de streep. Na afloop bleek dat Red Bull de nodige veranderingen had doorgevoerd in hun aanpak.

Luisteren naar de coureurs

Verstappen liet ook weten dat hij zelf de knoop had doorgehakt over de set-up van zijn auto. Red Bull-adviseur Helmut Marko is daar blij mee, zo stelde hij bij de internationale media: "Als je zo'n snelle en ervaren coureur hebt, dan moet je naar de coureur luisteren. Dat is de juiste manier."

'Max moet er mee rijden'

Volgens Marko is dit allemaal belangrijk voor Verstappen. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "Hij moet er uiteindelijk mee rijden. En het was ook belangrijk dat onze topsnelheid omhoog ging. We zagen dat we op de rechte stukken weg konden rijden bij de McLarens. Daarnaast waren er nog een aantal andere aanpassingen die werden gedaan vanuit de input van de coureur."

De invloed van Mekies

Marko wijst ook naar de invloed van de nieuwe teambaas Laurent Mekies. De Oostenrijker gaat verder met zijn lofzang voor zijn coureur en zijn teambaas: "Zeker, de combinatie van Max en Mekies zorgt ervoor dat het hele technische team veel meer open is als het gaat om het discussiëren over dit soort zaken. En zij staren zich natuurlijk ook niet blind op wat de simulaties aangeven."