user icon
icon

Marko wil dat Red Bull meer naar Verstappen gaat luisteren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko wil dat Red Bull meer naar Verstappen gaat luisteren
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 16:46
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander had zelf het besluit over zijn set-up genomen, en dat bleek een gouden zet te zijn. Helmut Marko zegt dat het goed is dat men naar Verstappen luistert.

Na maanden vol tegenslag beleefden Verstappen en Red Bull in Monza een droomweekend. Hij had weinig problemen met zijn auto, en wist op zaterdag de pole position te pakken met een recordbrekend rondje. Op de zondag beleefde hij een makkelijke middag en kwam hij met bijna twintig seconden voorsprong op Lando Norris als winnaar over de streep. Na afloop bleek dat Red Bull de nodige veranderingen had doorgevoerd in hun aanpak.

Meer over Red Bull Racing McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Luisteren naar de coureurs

Verstappen liet ook weten dat hij zelf de knoop had doorgehakt over de set-up van zijn auto. Red Bull-adviseur Helmut Marko is daar blij mee, zo stelde hij bij de internationale media: "Als je zo'n snelle en ervaren coureur hebt, dan moet je naar de coureur luisteren. Dat is de juiste manier."

'Max moet er mee rijden'

Volgens Marko is dit allemaal belangrijk voor Verstappen. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "Hij moet er uiteindelijk mee rijden. En het was ook belangrijk dat onze topsnelheid omhoog ging. We zagen dat we op de rechte stukken weg konden rijden bij de McLarens. Daarnaast waren er nog een aantal andere aanpassingen die werden gedaan vanuit de input van de coureur."

De invloed van Mekies

Marko wijst ook naar de invloed van de nieuwe teambaas Laurent Mekies. De Oostenrijker gaat verder met zijn lofzang voor zijn coureur en zijn teambaas: "Zeker, de combinatie van Max en Mekies zorgt ervoor dat het hele technische team veel meer open is als het gaat om het discussiëren over dit soort zaken. En zij staren zich natuurlijk ook niet blind op wat de simulaties aangeven."

Snork

Posts: 21.764

De auto zit aan einde van de ontwikkeling. Er komen geen grote updates meer. Dus ze moeten het doen met wat ze hebben. Dan is de enige variabele nog de coureur, die het team kan vragen wat dingen uit te proberen met de afstelling. Zoals in Monza.
Ik zie geen gevaar daarin voor de rest van het se... [Lees verder]

  • 8
  • 10 sep 2025 - 18:28
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Laurent Mekies Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.289

    Er is 'n spreekwoord dat luid: "Het geluk is met de domme".
    De volgende race gaat men weer luisteren naar Max en komt er mss niets van terecht....ik zou er zomaar niet van uitgaan dat het weer zou lukken...

    • + 1
    • 10 sep 2025 - 17:35
    • HermanInDeZon

      Posts: 184

      Maakt niet uit.

      Dan wil Marko dat Red Bull minder naar Verstappen gaat luisteren volgende week

      Een keertje van mening veranderen draait ie z'n hand niet voor om hoor

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 17:39
    • Skoda F1

      Posts: 333

      Maar nu staat een kapotte klok Natuurlijk wel tweemaal per dag op tijd!..

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 19:16
  • JV fan

    Posts: 2.895

    Doe maar niet, Dan is de auto alleen maar naar max gericht (of teveel ) en dan krijg je Het Marc Marques /Honda effect waar na een tijdje zelfs de ster van het team er weinig meer mee kan..

    • + 1
    • 10 sep 2025 - 18:02
    • Snork

      Posts: 21.764

      De auto zit aan einde van de ontwikkeling. Er komen geen grote updates meer. Dus ze moeten het doen met wat ze hebben. Dan is de enige variabele nog de coureur, die het team kan vragen wat dingen uit te proberen met de afstelling. Zoals in Monza.
      Ik zie geen gevaar daarin voor de rest van het seizoen.

      • + 8
      • 10 sep 2025 - 18:28
    • StevenQ

      Posts: 9.709

      Dat is het momenteel toch al dat alleen Max met die auto om kan gaan?

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 19:53
  • Knalpijp

    Posts: 2.053

    Hadden ze naar eerder geluisterd,is nu te laat voor de title. Als Max alles wint de komende races zijn dat 232 punten. Piastri wordt elke race nog 2de zijn dat 172 en wordt hij derde de komende races zijn dat er 144. Jammer but no sigar.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 00:01

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×