McLaren op titelkoers: Zo worden ze kampioen in Bakoe
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 11:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. Lando Norris en Oscar Piastri vechten vooral met elkaar, en ze staan op het punt om de constructeurstitel te prolongeren. De kans is groot dat dit zelfs al in Azerbeidzjan gaat gebeuren.

McLaren is dit jaar het te kloppen team in de Formule 1. Norris en Piastri wisten tot nu toe bijna alle races te winnen, en zijn dit seizoen alleen verslagen door Max Verstappen (drie keer) en George Russell. De twee McLaren-coureurs vechten met elkaar om de titel, en hebben tot nu toe 617 punten bij elkaar gereden. Ze hebben een enorme voorsprong op nummer twee Ferrari, dat 280 punten heeft verzameld.

Titel in Bakoe?

McLaren heeft een voorsprong van 337 WK-punten op Ferrari, en dat betekent dat ze in theorie al constructeurskampioen kunnen worden tijdens het raceweekend Azerbeidzjan. Na het raceweekend in Bakoe zijn er in totaal nog 346 punten te verdelen. Als McLaren de titel wil pakken in het weekend op Bakoe, dan moeten ze negen punten méér bij elkaar rijden dan Ferrari. Als ze dat lukt, dan hebben ze de titel gepakt. 

Williams voorbij

Als ze dit voor elkaar krijgen, dan verbreken ze meerdere grote records. McLaren kan namelijk Williams voorbij gaan in de lijst van teams met de meeste constructeurstitels ooit. Beide renstallen staan nu op negen constructeurstitels. Alleen Ferrari heeft meer titels behaald, de Scuderia staat nu op zestien constructeurstitels.

Record van Red Bull afpakken

Als ze de titel gaan pakken in Azerbeidzjan, dan zijn ze het team dat het vroegst in het jaar constructeurskampioen is geworden. McLaren kan ook het record van de meeste punten in één seizoen gaan verbreken, wat nu nog op naam staat van Red Bull. De Oostenrijkse renstal pakte in 2023 met Max Verstappen en Sergio Perez 860 WK-punten.

Reacties (4)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.086

    ik zou als McLaren zeggen; Na Bakoe geen communicatie meer tussen beide garages, iedere coureur zijn eigen strategie/strategist. Geen afspraken over Pitstops of tows e.d. en vecht het maar uit.

    Gaat niet gebeuren, daar is het bij McLaren een te slappe zooi voor.

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 11:59
    • gridiron

      Posts: 2.799

      Voor de pitstops ligt dat moeilijk, daar hebben ze mensen van beide garage boxen voor nodig.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 12:12
    • da_bartman

      Posts: 6.086

      ja dat klopt, maar dat is toch geen probleem?

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 12:23
    • da_bartman

      Posts: 6.086

      op de racedag vormt de pitstop crew altijd al 1 team.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 12:25

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

