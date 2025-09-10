McLaren op titelkoers: Zo worden ze kampioen in Bakoe

Het team van McLaren is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. Lando Norris en Oscar Piastri vechten vooral met elkaar, en ze staan op het punt om de constructeurstitel te prolongeren. De kans is groot dat dit zelfs al in Azerbeidzjan gaat gebeuren.

McLaren is dit jaar het te kloppen team in de Formule 1. Norris en Piastri wisten tot nu toe bijna alle races te winnen, en zijn dit seizoen alleen verslagen door Max Verstappen (drie keer) en George Russell. De twee McLaren-coureurs vechten met elkaar om de titel, en hebben tot nu toe 617 punten bij elkaar gereden. Ze hebben een enorme voorsprong op nummer twee Ferrari, dat 280 punten heeft verzameld.

Titel in Bakoe?

McLaren heeft een voorsprong van 337 WK-punten op Ferrari, en dat betekent dat ze in theorie al constructeurskampioen kunnen worden tijdens het raceweekend Azerbeidzjan. Na het raceweekend in Bakoe zijn er in totaal nog 346 punten te verdelen. Als McLaren de titel wil pakken in het weekend op Bakoe, dan moeten ze negen punten méér bij elkaar rijden dan Ferrari. Als ze dat lukt, dan hebben ze de titel gepakt.

Als ze dit voor elkaar krijgen, dan verbreken ze meerdere grote records. McLaren kan namelijk Williams voorbij gaan in de lijst van teams met de meeste constructeurstitels ooit. Beide renstallen staan nu op negen constructeurstitels. Alleen Ferrari heeft meer titels behaald, de Scuderia staat nu op zestien constructeurstitels.

Record van Red Bull afpakken

Als ze de titel gaan pakken in Azerbeidzjan, dan zijn ze het team dat het vroegst in het jaar constructeurskampioen is geworden. McLaren kan ook het record van de meeste punten in één seizoen gaan verbreken, wat nu nog op naam staat van Red Bull. De Oostenrijkse renstal pakte in 2023 met Max Verstappen en Sergio Perez 860 WK-punten.