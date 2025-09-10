user icon
Rosberg kraakt Red Bull: "Je moet dat zitje weigeren"
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 08:48
  • comments 17
  • Door: Jesse Jansen

Nico Rosberg maakt een duidelijke opmerking over het tweede zitje bij Red Bull Racing. De oud-wereldkampioen is niet positief over het tweede zitje bij Red Bull. Sinds de komst van Max Verstappen zijn er heel wat coureurs gekomen en gegaan. 

Volgens Rosberg verwoest het stoeltje carrières. Eigenlijk beschrijft hij het als een vloek. Isack Hadjar wordt gelinkt aan een stoeltje bij Red Bull, maar volgens Rosberg moet hij dat weigeren. 

'Ik zou het weigeren'

Nico Rosberg laat zijn mening duidelijk weten. Hij is niet soft voor het team: "Opnieuw een fantastische race", zo vertelde Rosberg over de race van Hadjar tegenover Sky Sports. "Maar wat als Laurent Mekies hem maandag belt en zegt: 'Yuki is eruit, je mag de volgende race rijden?' Dan moet hij toch wel nee zeggen? Ik zou honderd procent weigeren."

"Sterker nog, ik zou zeggen: 'Nee, ik doe het niet, probeer me niet te dwingen.'" Of het nou de enige kans zou zijn voor Hadjar of niet, Rosberg weet wel wat het antwoord moet zijn. "Dat kan me niets schelen, hij moet het gewoon niet doen."

Duidelijk advies

"Red Bull kan hem toch niet dwingen? Wie gaat hem daar naartoe slepen? Nee, ik zou gewoon niet gaan. Heb je gezien hoe riskant dat is?", zo gaat Rosberg verder. "Hoeveel carrières heeft Red Bull wel niet verwoest? Iedereen weet hoe het Tsunoda vergaat; zijn carrière hangt aan een zijden draadje. En dat terwijl er bij Racing Bulls geen wolkje aan de lucht was."

Isack Hadjar staat momenteel negende in het wereldkampioenschap met 38 punten. Yuki Tsunoda staat negentiende in het wereldkampioenschap met twaalf punten. Het verschil is groot. Tsunoda behaalde drie van de twaalf punten in zijn twee races die hij voor Racing Bulls reed. Rosberg is bang voor een herhaling van de carrière van Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Alex Albon.

MustFeed

Posts: 10.192

En als je weigert is het eerstvolgende wat Red Bull doet is jou uit het team gooien. Red Bull gaat echt niet geld en energie stoppen in coureurs om ze op te leiden voor de concurrentie.

  • 5
  • 10 sep 2025 - 09:06
Reacties (17)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.295

    Rosberg heeft wel een punt. "Promoveren" naar Red Bull is t.o.v. de Racing Bulls feitelijk geen promotie, maar een degradatie. Lawson doet het beter bij Racing Bulls dan bij Red Bull. Tsunoda deed het beter bij Racing Bulls dan Red Bull. Hetzelfde kun je zelfs zeggen over Gasly toen Red Bull nog wel een hele goede auto had.

    Het punt is alleen, je kán waarschijnlijk niet weigeren. Als de hoge heren zeggen dat jij in de stoel moet zitten, dan moet je in die stoel zitten.

    • + 3
    • 10 sep 2025 - 09:05
    • Rocks

      Posts: 1.009

      Altijd doen voor de poen 😎

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 09:21
  • MustFeed

    Posts: 10.192

    En als je weigert is het eerstvolgende wat Red Bull doet is jou uit het team gooien. Red Bull gaat echt niet geld en energie stoppen in coureurs om ze op te leiden voor de concurrentie.

    • + 5
    • 10 sep 2025 - 09:06
    • Paulie

      Posts: 4.422

      Beste wat je kunt is de telefoon niet opnemen als je Helmut Marko in de display ziet staan :)

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 09:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 177

      Je bent beter af "vroeg" uit Red Bull gegooid te worden zoals bvb een Albon (en discutabel een Sainz) zodat je nog iets van je carrière kan maken dan er te lang te blijven hangen zoals Tsunoda want die eindigt waarschijnlijk volgend jaar zonder zitje.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 09:26
    • Damon Hill

      Posts: 19.295

      @Herman,
      Nu moet wel gezegd worden dat zowel Sainz als Albon... en ook Gasly duidelijk betere coureurs zijn dan Tsunoda. Tsunoda heeft ook naast Lawson en begin dit jaar naast Hadjar niet echt een grote stempel kunnen drukken. Tsunoda was nooit heel slecht, maar ook nooit heel goed. Als je dat dan vergelijkt met de 3 andere heren, dan hebben die op hun eigen manier impact gemaakt. Sainz is heel solide gebleken naast bijvoorbeeld Norris bij McLaren, maar ook naast Leclerc bij Ferrari, en heeft een paar races gewonnen en veel podiums gepakt. Albon heeft een enorme groei laten zien bij Williams. En Gasly is ook goed terecht gekomen, heeft een overwinning gepakt en doet het bij Alpine eigenlijk meer dan prima.

      Ik ben er niet rauwig om als Tsunoda de F1 verlaat. Maar ik vrees wel voor Hadjar, dat hij "kapotgemaakt" gaat worden bij Red Bull.

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 09:49
    • dumdumdum

      Posts: 2.666

      Tsunoda zit in de RBR omdat Honda dat graag wilde. Die auto is onbestuurbaar voor de gemiddelde F1 coureur. Maar dat was de auto al sinds 2018.

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 09:52
    • HermanInDeZon

      Posts: 177

      "Die auto is onbestuurbaar voor de gemiddelde F1 coureur. Maar dat was de auto al sinds 2018."

      Gemiddelde F1 coureur of eender wie die niet de rijstijl van Verstappen heeft?


      Zet Albon (of Gasley in zijn 25% beste weekenden) in een McLaren/Ferrari/Mercedes en je gaat volgens mij nog wat meemaken.

      Benetton in 94/95 was ook 'onbestuurbaar' voor iedereen behalve Schumacher

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 09:57
  • Paulie

    Posts: 4.422

    ik zie een prachtig scenario voor een nieuwe horror film, in de trant van 'De Lift' ,
    de titel simpelweg 'Het Stoeltje' ....
    Een verhaal over een duivels F1 stoeltje wat carrières verwoest. Als je het mij vraagt moet Red Bull er een exorcist bij halen voor die 2e Red Bull, "We exorcise you evil spirit!"

    • + 2
    • 10 sep 2025 - 09:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.282

      En Boris Karloff (monster van Frankenstein) in de rol van Max....of Charles Laughton (Quasimodo).

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 09:31
    • Paulie

      Posts: 4.422

      Dacht meer aan Richard Kiel, maar hoe prop je die in een F1 wagen...

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 09:35
    • Damon Hill

      Posts: 19.295

      @Paulie,
      Kees, Kees! Er is iemand in de paddock! Kom, we gaan achterom, dan verrassen we 'm.

      --- 3 minuten later ---

      Kees, help! Ik zit vast! De tweede auto probeert me te onthoofden! Pak de groene zeep! Doe iets! Helllllpppppp!

      Tsjjkkkkggflssshhh

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 10:01
  • Lulham

    Posts: 429

    Of er voor Tsunoda niets aan de hand zou zijn geweest bij de Racing Bulls is natuurlijk zeer de vraag.

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 09:36
  • Beamer

    Posts: 1.788

    Volgens mij valt het wel mee met carrières verwoesten: Gasly heeft een mooi contract getekend bij Alpine, Albon doet het prima bij Williams, Checo heeft een stoeltje gevonden bij Cadillac. Tsunoda zou volgend jaar toch niet meer in de RB zitten met het wegvallen van Honda (denk ik).

    • + 2
    • 10 sep 2025 - 10:08
  • tour71

    Posts: 1.536

    Rosberg is een lafaard. Altijd al geweest.

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 10:11
    • Damon Hill

      Posts: 19.295

      Kansloze reactie.

      Ten eerste heeft hij een terecht punt. Iedere Racing Bulls coureur die naar Red Bull gaat heeft een enorme dip in prestaties, wat niet goed is voor je carrière.

      Ten tweede heeft de man een indrukwekkende carrière gehad in de autosport. Niemand bereikt zomaar de F1, laat staan wordt een kampioen in de F1. Daar moet je veel andere dingen voor laten vallen en al je energie in het racen steken. Dan ga je dus echt ergens voor, en ben je per definitie GEEN lafaard. Dat hij na 1 titel op zijn hoogtepunt is gestopt en meer tijd door wil brengen met zijn gezin is niet laf, dat is een bewuste keuze.

      Weet je wat laf is? Mensen zoals jij achter een toetsenbord die coureurs voor alles en nog wat uitmaken. Grote meneer hoor!

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 10:50
    • Paulie

      Posts: 4.422

      Nico is altijd een beetje britney type geweest maar zeker geen lafaard inderdaad, door hard werken en van zich af te bijten tegen Lewis is het hem tóch gelukt om kampioen te worden, dat kan bijvoorbeeld die Finse donut niet zeggen

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 11:03

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Rosberg -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 27 jun 1985 (40)
  • Geb. plaats Wiesbaden, Duitsland
  • Gewicht 71 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
