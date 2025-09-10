Rosberg kraakt Red Bull: "Je moet dat zitje weigeren"

Nico Rosberg maakt een duidelijke opmerking over het tweede zitje bij Red Bull Racing. De oud-wereldkampioen is niet positief over het tweede zitje bij Red Bull. Sinds de komst van Max Verstappen zijn er heel wat coureurs gekomen en gegaan.

Volgens Rosberg verwoest het stoeltje carrières. Eigenlijk beschrijft hij het als een vloek. Isack Hadjar wordt gelinkt aan een stoeltje bij Red Bull, maar volgens Rosberg moet hij dat weigeren.

'Ik zou het weigeren'

Nico Rosberg laat zijn mening duidelijk weten. Hij is niet soft voor het team: "Opnieuw een fantastische race", zo vertelde Rosberg over de race van Hadjar tegenover Sky Sports. "Maar wat als Laurent Mekies hem maandag belt en zegt: 'Yuki is eruit, je mag de volgende race rijden?' Dan moet hij toch wel nee zeggen? Ik zou honderd procent weigeren."

"Sterker nog, ik zou zeggen: 'Nee, ik doe het niet, probeer me niet te dwingen.'" Of het nou de enige kans zou zijn voor Hadjar of niet, Rosberg weet wel wat het antwoord moet zijn. "Dat kan me niets schelen, hij moet het gewoon niet doen."

Duidelijk advies

"Red Bull kan hem toch niet dwingen? Wie gaat hem daar naartoe slepen? Nee, ik zou gewoon niet gaan. Heb je gezien hoe riskant dat is?", zo gaat Rosberg verder. "Hoeveel carrières heeft Red Bull wel niet verwoest? Iedereen weet hoe het Tsunoda vergaat; zijn carrière hangt aan een zijden draadje. En dat terwijl er bij Racing Bulls geen wolkje aan de lucht was."

Isack Hadjar staat momenteel negende in het wereldkampioenschap met 38 punten. Yuki Tsunoda staat negentiende in het wereldkampioenschap met twaalf punten. Het verschil is groot. Tsunoda behaalde drie van de twaalf punten in zijn twee races die hij voor Racing Bulls reed. Rosberg is bang voor een herhaling van de carrière van Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Alex Albon.