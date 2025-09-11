McLaren verbaasd over grote achterstand: "Verstappen was té snel"

Max Verstappen won de Grand Prix van Italië. Beide McLaren-coureurs moesten buigen voor de Nederlander. Dat hebben ze nog niet vaak hoeven doen dit seizoen. McLaren zag de grote achterstand op Verstappen niet aankomen, zo stelt McLaren-teambaas Andrea Stella.

McLaren finishte negentien seconden achter Max Verstappen. De coureurs behaalden allebei een podium, maar waren niet snel genoeg om Verstappen voor te blijven. Stella spreekt haar verbazing uit over de achterstand.

Grote verbazing bij McLaren

"Ik moet toegeven dat we, hoewel we hadden verwacht niet zo dominant te zijn als in Hongarije en Zandvoort, niet hadden voorzien dat het gat met onze concurrenten zo groot zou zijn", vertelt Stella tegenover internationale media. "We dachten dat we nog steeds net zo competitief en snel zouden zijn als de rest."

"We moeten toegeven dat Red Bull zaterdag één tot twee tienden sneller was dan wij. En waarschijnlijk waren ze in de race zelfs nog iets sneller, bewezen door het feit dat Verstappen in staat was om Lando in te halen. Bovendien liep zijn voorsprong snel op in de stint."

Technische redenen

"Zoals ik zaterdag al zei, zijn er technische redenen waarom dat zo is. We hebben gezien dat telkens wanneer Red Bull met weinig downforce en kleine achtervleugels rijdt, ze veel aerodynamische efficiëntie weten te behouden. Wij hebben onze auto niet zodanig ontworpen. Het volgt dezelfde trend als vorig jaar."

Stella weet waar McLaren zich op moet gaan verbeteren. "Ik denk dat er voor ons, qua fundamenteel ontwerp, zeker een les te leren valt. Want we willen niet alleen competitief zijn op bepaalde categoriecircuits, maar op álle circuits." Al met al staat McLaren nog steeds eerste, met een voorsprong van maar liefst 337 punten op nummer twee Ferrari. Met 617 punten staat McLaren ruim bovenaan het constructeursklassement. Bijna niets kan meer foutgaan voor het team.