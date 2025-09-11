user icon
icon

McLaren verbaasd over grote achterstand: "Verstappen was té snel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren verbaasd over grote achterstand: "Verstappen was té snel"
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 08:11
  • comments 11
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen won de Grand Prix van Italië. Beide McLaren-coureurs moesten buigen voor de Nederlander. Dat hebben ze nog niet vaak hoeven doen dit seizoen. McLaren zag de grote achterstand op Verstappen niet aankomen, zo stelt McLaren-teambaas Andrea Stella

McLaren finishte negentien seconden achter Max Verstappen. De coureurs behaalden allebei een podium, maar waren niet snel genoeg om Verstappen voor te blijven. Stella spreekt haar verbazing uit over de achterstand. 

Meer over McLaren McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Grote verbazing bij McLaren

"Ik moet toegeven dat we, hoewel we hadden verwacht niet zo dominant te zijn als in Hongarije en Zandvoort, niet hadden voorzien dat het gat met onze concurrenten zo groot zou zijn", vertelt Stella tegenover internationale media. "We dachten dat we nog steeds net zo competitief en snel zouden zijn als de rest."

"We moeten toegeven dat Red Bull zaterdag één tot twee tienden sneller was dan wij. En waarschijnlijk waren ze in de race zelfs nog iets sneller, bewezen door het feit dat Verstappen in staat was om Lando in te halen. Bovendien liep zijn voorsprong snel op in de stint."

Technische redenen

"Zoals ik zaterdag al zei, zijn er technische redenen waarom dat zo is. We hebben gezien dat telkens wanneer Red Bull met weinig downforce en kleine achtervleugels rijdt, ze veel aerodynamische efficiëntie weten te behouden. Wij hebben onze auto niet zodanig ontworpen. Het volgt dezelfde trend als vorig jaar."

Stella weet waar McLaren zich op moet gaan verbeteren. "Ik denk dat er voor ons, qua fundamenteel ontwerp, zeker een les te leren valt. Want we willen niet alleen competitief zijn op bepaalde categoriecircuits, maar op álle circuits." Al met al staat McLaren nog steeds eerste, met een voorsprong van maar liefst 337 punten op nummer twee Ferrari. Met 617 punten staat McLaren ruim bovenaan het constructeursklassement. Bijna niets kan meer foutgaan voor het team.

Larry Perkins

Posts: 59.731

Gelukkig voor Red Bull kan McLaren niet de nummer 1-coureur van RBR kopiëren...

  • 6
  • 11 sep 2025 - 09:18
Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.430

    niet zo aanStella, McL gaat nog riant aan de leiding

    • + 3
    • 11 sep 2025 - 08:14
  • Flexwing

    Posts: 133

    Redbull heeft ook de remmen gekopieerd van mclaren denk dat dit ook heeft meegeholpen .

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 09:10
    • Knalpijp

      Posts: 2.055

      En de flexwing.

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 09:14
    • Larry Perkins

      Posts: 59.731

      Gelukkig voor Red Bull kan McLaren niet de nummer 1-coureur van RBR kopiëren...

      • + 6
      • 11 sep 2025 - 09:18
    • snailer

      Posts: 29.612

      Ja. Daar gaan wel geruchten over. Maar vond de bron niet geweldig. Maar het zou iets kunnen verklaren.

      Ander gerucht is dat Red Bull Racing de v8 heeft tegengehouden. Maar ook niet al te betrouwbaar nog.

      Voor mij dan.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 09:23
  • Larry Perkins

    Posts: 59.731

    "Ik moet toegeven dat we, hoewel we hadden verwacht niet zo dominant te zijn als in Hongarije en Zandvoort, niet hadden voorzien dat het gat met onze concurrenten zo groot zou zijn", vertelt Stella tegenover internationale media. "We dachten dat we nog steeds net zo competitief en snel zouden zijn als de rest."

    Wut?

    • + 2
    • 11 sep 2025 - 09:15
    • Pietje Bell

      Posts: 30.846

      En wat te denken van:

      " Stella spreekt haar verbazing uit over de achterstand."

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 09:20
    • snailer

      Posts: 29.612

      Mogelijk heeft ze een bepaalde operatie mogen ondergaan. Andrea is tenslotte een vrouwennaam.

      AI heeft dit waarschijnlijk vertaald. Die pikte de voornaam op en dacht.... meisje....

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 09:26
  • Interlagos

    Posts: 924

    Stella spreekt haar verbazing uit over de achterstand.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 09:22
  • Need5Speed

    Posts: 3.192

    McLaren deed het ook een beetje zelf. Ze hadden met minstens 1 rijder wat agressiever op de Mediums kunnen gaan voor een relatief vroege stop op de Hards. Max had dat dan ook moeten doen tegen de undercut.
    De ander had door kunnen rijden met de huidige strategie voor het geval van een safety car.

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 09:40
    • nr 76

      Posts: 6.851

      Alleen waren de nieuwe hards nooit echt sneller dan de oude mediums, die blijkbaar een raceafstand goed bleven.
      Dan wordt het lastig om een undercut te laten werken.

      • + 0
      • 11 sep 2025 - 09:49

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×