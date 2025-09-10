Herbert looft Verstappen: "Typisch iets van Schumacher"

Max Verstappen heeft in Monza zijn derde overwinning van het seizoen geboekt. Eerder won de Nederlander de Grand Prix van Japan en van Emilia-Romagna. Verstappen won dus allebei de Italiaanse Grands Prix van het seizoen. Volgens oud-coureur Johnny Herbert doet dit hem denken aan de spelletjes van Michael Schumacher.

De Duitse wereldkampioen was erg goed in mentale spelletjes spelen met de tegenstander. Herbert zegt dat Verstappen hier ook goed in is. Herbert en Schumacher hebben in totaal negentien races gereden als teamgenoten van elkaar. Dit was bij Benetton.

Mentale spelletjes

"Zijn prestatie in de kwalificatie was geen verrassing, dat is wat Max doet. Max staat altijd aan wanneer die kans er is", zo zegt Herbert tegenover de internationale media. "Er zijn momenten dat jij en de auto samenvallen en dan kun je die zeges pakken. Monza was dat klassieke scenario. De auto was goed genoeg, McLaren zat er net naast, zoals vaker op Monza."

Verstappen had eerder gezegd dat hij geen race meer ging winnen. "Dat is typisch iets wat Schumacher zei met zijn mentale spelletjes. Nu is het Max Verstappen", zo zegt Herbert over de prestaties en uitspraken van Verstappen.

Opvallend gebeuren

"Wat me opviel was dat Red Bull meer naar Max lijkt te hebben geluisterd dan voorheen. Nog steeds bewijst het dat de input van een coureur heel belangrijk is. Het werkt, heel goed zelfs. Zijn kwalificatieronde had echt de wow-factor. Daar zie je dat speciale van Max, en dat maakt hem zo’n grote bedreiging."

Verstappen is met zijn overwinning opnieuw ingelopen op de nummer twee in het kampioenschap, Lando Norris. De viervoudig wereldkampioen scheelt nu 63 punten met de McLaren-coureur. De kans dat Verstappen veel dichterbij de coureur komt of deze zelfs voorbijsteekt is enorm klein, maar hij zet stappen in de juiste richting. Het verschil was tijdens de zomerstop nog 88 punten.