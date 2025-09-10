user icon
Herbert looft Verstappen: "Typisch iets van Schumacher"

  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 07:36
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft in Monza zijn derde overwinning van het seizoen geboekt. Eerder won de Nederlander de Grand Prix van Japan en van Emilia-Romagna. Verstappen won dus allebei de Italiaanse Grands Prix van het seizoen. Volgens oud-coureur Johnny Herbert doet dit hem denken aan de spelletjes van Michael Schumacher

De Duitse wereldkampioen was erg goed in mentale spelletjes spelen met de tegenstander. Herbert zegt dat Verstappen hier ook goed in is. Herbert en Schumacher hebben in totaal negentien races gereden als teamgenoten van elkaar. Dit was bij Benetton

Mentale spelletjes

 "Zijn prestatie in de kwalificatie was geen verrassing, dat is wat Max doet. Max staat altijd aan wanneer die kans er is", zo zegt Herbert tegenover de internationale media. "Er zijn momenten dat jij en de auto samenvallen en dan kun je die zeges pakken. Monza was dat klassieke scenario. De auto was goed genoeg, McLaren zat er net naast, zoals vaker op Monza."

Verstappen had eerder gezegd dat hij geen race meer ging winnen. "Dat is typisch iets wat Schumacher zei met zijn mentale spelletjes. Nu is het Max Verstappen", zo zegt Herbert over de prestaties en uitspraken van Verstappen.

Opvallend gebeuren

"Wat me opviel was dat Red Bull meer naar Max lijkt te hebben geluisterd dan voorheen. Nog steeds bewijst het dat de input van een coureur heel belangrijk is. Het werkt, heel goed zelfs. Zijn kwalificatieronde had echt de wow-factor. Daar zie je dat speciale van Max, en dat maakt hem zo’n grote bedreiging."

Verstappen is met zijn overwinning opnieuw ingelopen op de nummer twee in het kampioenschap, Lando Norris. De viervoudig wereldkampioen scheelt nu 63 punten met de McLaren-coureur. De kans dat Verstappen veel dichterbij de coureur komt of deze zelfs voorbijsteekt is enorm klein, maar hij zet stappen in de juiste richting. Het verschil was tijdens de zomerstop nog 88 punten.

jd2000

Posts: 7.295

Dit is weer een van de trieste hoogtepunten van Herbert. Onze gokverslaafde amateur psycholoog ziet in de opmerking van Verstappen dat hij geen race meer ging winnen dit seizoen een mentaal spelletje. Voor wie,waarom? Opmerking van Max was een realistische inschatting, verder helemaal niets.

  • 11
  • 10 sep 2025 - 08:20
Reacties (10)

  • jd2000

    Posts: 7.295

    Dit is weer een van de trieste hoogtepunten van Herbert. Onze gokverslaafde amateur psycholoog ziet in de opmerking van Verstappen dat hij geen race meer ging winnen dit seizoen een mentaal spelletje. Voor wie,waarom? Opmerking van Max was een realistische inschatting, verder helemaal niets.

    • + 11
    • 10 sep 2025 - 08:20
    • schwantz34

      Posts: 40.819

      Sjonnie heeft de ballen verstand van hoe of wat echt Max in elkaar steekt, en zal door die beperking nooit verder kunnen kijken dan zijn kortzichtige gok lang is!

      • + 6
      • 10 sep 2025 - 08:42
    • Pietje Bell

      Posts: 30.833

      Je bent me net voor. Max en mentale spelletjes, hahaha.
      Hij zei dat op het moment dat ze de wagen niet meer konden verbeteren en daar ook geen hoop meer op was.

      • + 3
      • 10 sep 2025 - 08:43
    • MustFeed

      Posts: 10.192

      Dat is waarschijnlijk pure projectie. Ik kan me voorstellen dat Herbert een vreugdedansje aan het doen was en nu dat Verstappen toch wint is de deceptie bij Herbert enorm. Voor Herbert is het mentaal allemaal heel zwaar.

      • + 6
      • 10 sep 2025 - 09:33
    • Mick34

      Posts: 1.235

      Groot Schumacher fan hier die destijds alles over hem volgde. Grootste onzin wat die Herbert hier zegt. Dit is geen tactiek van Schumacher geweest in het verleden.

      Hij zet hier zowel Verstappen als Schumacher mee te kak.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 10:54
    • Paulie

      Posts: 4.423

      ach het zal allemaal zo kwaad niet bedoeld zijn vermoed ik, Sjonny (zoals wel meerdere analisten) zoeker er meer achter dan er is, puur om e.e.a. aan te dikken qc op te leuken. De werkelijkheid is m.i. dat gasten als Schumacher en Verstappen geen spelletjes spelen maar tegenstand kapot maken door altijd simpelweg beter te zijn. Maar dat is niet zo smeuïg dus dat verkoopt minder

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 11:10
  • monzaron

    Posts: 564

    Herbert met zijn Schumacher trauma ….

    • + 7
    • 10 sep 2025 - 08:43
  • Pietje Bell

    Posts: 30.833

    Aangezien Max niet bepaald scheutig is met mooie foto's van het race weekend op
    zijn IG te plaatsen had ik de hoop op Kelly gevestigd aangezien ze er dit weekend voor
    het eerst sinds 9 maanden weer bij was.
    Gezien haar bijschrift "Memories from a perfect weekend 🇮🇹❤️🏁"was ik vol goede moed
    maar wat schetste mijn verbazing, of eigenlijk niet, van de 20 foto's en video's was er
    1 video van Max toen hij na de race naar het nummer 1 bord reed en 1 foto en 1 video
    van de mooie Flyby van de bekende Italiaanse vliegformatie Frecco Tricolori.
    Alle overige 17 foto's en video's gaan over mevrouw zelf. 17 foto's !
    En de video waarin te zien was hoe Max háár een 0,5 seconden kus op de wang gaf
    heeft ze gemakshalve maar in slow motion geplaatst zodat het heel wat leek.

    Dit was idd een "perfect weekend 🇮🇹❤️🏁" van Kelly en haar vrienden waarin Max zijn
    schitterende en zeer onverwachte pole position en grandioze overwinning nergens
    te zien zijn. Je zou toch verwachten dat ze daar meerdere momenten super trots
    van getoond zou hebben.
    Wel een bedankje aan Ginevra Cecchi, fotografe en zus van Maria Sole, K's vriendin
    voor de opnames en Sam Tsan MUA die haar make-up weer beide dagen verzorgd heeft.

    Niet voor de Max fans, maar wel voor de Kelly lovers even lekker genieten:

    www.instagram.com/p/DOZL-OjjJ_1/?img_index=1

    • + 3
    • 10 sep 2025 - 09:26
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.729

    Verstappen heeft op dat moment gewoon de waarheid gezegd o.b.v. beschikbare informatie van toen en ik geef hem gelijk. Niemand zou snel zeggen of verwachten dat RB van 20 sec achterstand ineens naar 20 sec voorsprong gaat. Dat is dus een achterstand van 40 sec.. als Herbert denkt dat je dan zou weten een race te kunnen winnen dan liegt hij zelf, lijkt mij. In 2009 had je ook zon situatie met RB... in begin een achterstand maar halverwege ineens snelste of een van de snelste teams.

    • + 1
    • 10 sep 2025 - 09:29
    • NicoS

      Posts: 19.345

      Die 20 seconden is natuurlijk niet de juiste afspiegeling, normaal zou de voorsprong iets van vijf of zes seconden zijn geweest. Maar door het lange doorrijden op de mediums, en het verlies van tijd door de teamorder, is het gat groter dan hij werkelijk was.

      • + 2
      • 10 sep 2025 - 10:23

