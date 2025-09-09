Red Bull slaat slag en sluit nieuwe grote sponsordeal

Het team van Red Bull Racing heeft een belangrijke sponsordeal aangekondigd. De Oostenrijkse werkgever van Max Verstappen heeft een samenwerking aangekondigd met investeringsmaatschappij Carlyle, en dat zal ook invloed hebben op de livery van het team.

Het team van Red Bull Racing heeft met Oracle al een grote titelsponsor in huis. Voor dit seizoen werden er al een aantal belangrijke deals gesloten met bijvoorbeeld 1Password, maar verder hebben ze niet zoveel samenwerkingen als bijvoorbeeld McLaren. Vandaag hebben ze een nieuwe belangrijke partner aangekondigd in de vorm van Carlyle, één van de grootste particuliere investeringsmaatschappijen ter wereld.

Aanpassing aan de livery

Red Bull heeft bekendgemaakt dat Carlyle vanaf nu de officiële investment manager partner is van het team. De samenwerking gaat echter veel verder dan deze titel. De logo's van het bedrijf zullen namelijk te zien zijn op de auto's van Max Verstappen en Yuki Tsunoda. Schuin boven het voorwiel prijkt vanaf nu de naam van Carlyle, wat een in het oog springende plek is. Verder zullen de logo's ook te zien zijn om de racepakken van Verstappen en Tsunoda, de pitwall en in de garages van het team.

Trots bij Red Bull

Bij Red Bull reageert men tevreden op deze meerjarige deal met Carlyle. Teambaas Laurent Mekies kan zijn trots niet onder stoelen of banken verbergen in het persbericht: "We zijn verheugd om Carlyle bij het team te verwelkomen. Beide organisaties zijn gebouwd op talent van wereldklasse, gedurfd denken en de drang om op het hoogste niveau te presteren."

"Als iconisch bedrijf in de wereldwijde financiële wereld brengt Carlyle een perspectief voor de lange termijn met zich mee, gecombineerd met een uitgebreid netwerk. We kijken ernaar uit om een krachtig partnership op en naast de baan op te bouwen. De Formule 1 vereist een meedogenloze focus en precisie, en we zien een duidelijke aansluiting bij de aanpak van Carlyle."