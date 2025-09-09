F1-CEO Domenicali spreekt FIA tegen en ziet komst 12de team niet zitten

Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1. Volgend jaar staat er met Cadillac een nieuw team op de grid, en er wordt al gespeculeerd over een mogelijk twaalfde team. Formule 1-CEO Stefano Domenicali zit hier echter niet op te wachten.
Volgend jaar staat er voor het eerst sinds het faillissement van Manor begin 2017 weer elf teams op de grid. Het team van Cadillac kreeg groen licht na een lange strijd met de Formule 1. In eerste instantie wilde Andretti de koningsklasse betreden, maar de Formule 1 stak daar een stokje voor. Pas toen General Motors het voortouw nam bij de plannen, kwam er groen licht vanuit de Formule 1.
Autosportfederatie FIA had eerder de plannen van Andretti wél goed gekeurd. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet eerder al doorschemeren dat hij de komst van een twaalfde team wel ziet zitten. Het is echter volledig onduidelijk wie hiervoor in aanmerking zou komen.
Komt er een twaalfde team?
Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft een andere mening. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit over mogelijke nieuwe teams: "We moeten voorzichtig zijn. We beoordelen alleen heel serieuze kandidaturen, want ik denk dat wel al op een punt zijn aangekomen waarop er geen ruimte meer is, logistiek gezien zitten we aan de limiet."
"Ik zie grote interesse van investeerders die bestaande teams willen kopen, laten we ze franchises noemen, omdat de waarde van een team exponentieel groeit. Daardoor neemt ook de financiële interesse in de Formule 1 toe. Dat merken we direct, want we krijgen veel verzoeken en hetzelfde geldt voor de teams. Maar juist omdat het goed gaat, moeten we voorzichtig zijn en de waarde beschermen van wat hebben opgebouwd."
Waarom werd Andretti afgewezen?
Domenicali en consorten wezen eerder ook Andretti af. Daar wil de Italiaan graag op terugkomen: "Toen we de kandidatuur van Andretti ontvingen, waren we negatief. Niet omdat Andretti niet goed was, Mario is een legende, een icoon van deze sport en een vriend. We zagen echter simpelweg niet de substantiële waarde die we noodzakelijk vinden."
"De situatie veranderde weer toen General Motors erbij kwam. We zagen een serieuze investering met een tienjarenplan en we waren meteen heel positief, omdat we geloven dat dit project waarde toevoegt aan het geheel. Dat zien we nu al, ze investeren in de Amerikaanse markt om hun nieuwe initiatief te promoten en dat levert meteen een voordeel op."
HermanInDeZon
Posts: 171
Voor mij hoeft een twaalfde team ook niet als dat wil zeggen dat er nog twee geriatrische gevallen hun carrière op die manier kunstmatig wat jaartjes gaan verlengen ...
Larry Perkins
Posts: 59.689
Ik had ook liever Drugovich in plaats van Bottas gezien, maar verder snap ik wel dat Cadillac in hun instapjaar(!) graag twee ervaren coureurs wil hebben.
Hoop dat je chargeert met "twee geriatrische gevallen" om een punt te maken, want zo erg is het natuurlijk niet met Perez en Bottas gesteld.
Verder was er ook niet veel (jong) talent beschikbaar, of een geschikte Amerikaan...
HermanInDeZon
Posts: 171
Toch allebei 10+ F1 gereden en midden dertig dus "geriatrisch" is misschien wat overdreven maar ook wel over hun piek heen.
Vooral Bottas vond ik bij Sauber echt een compleet uitgebluste indruk geven
En dan vooral de combinatie
Eén van de twee tot daar nog aan toe, maar zet er dan aub minstens een Drugovich naast of haal voor mijn part een Zhou of een Schumacher terug dan heb je toch een iets spannendere line up.
Of Tsunoda of Lawson als je per sé in de Red Bull rejects vijver wil vissen
Larry Perkins
Posts: 59.689
Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, is het mislukte broertje van Dagobert Duck die de Formule 1 ziet als rijdende banken en beurzen...
Skoda F1
Posts: 319
Stefanobert Duck!!
SennaDaSilva
Posts: 4.047
Ik denk dat deze mening al heel snel bij gedraait wordt als er een fabrikant aan komt kloppen. Als een groot automerk F1 in wilt en liever niet kiest voor de weg van bijvoorbeeld Audi, dat er plots ineens wel ruimte is voor een 12de team...
De FIA wilt alleen geen "privateers" meer zo lijkt.