F1-CEO Domenicali spreekt FIA tegen en ziet komst 12de team niet zitten

Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1. Volgend jaar staat er met Cadillac een nieuw team op de grid, en er wordt al gespeculeerd over een mogelijk twaalfde team. Formule 1-CEO Stefano Domenicali zit hier echter niet op te wachten.

Volgend jaar staat er voor het eerst sinds het faillissement van Manor begin 2017 weer elf teams op de grid. Het team van Cadillac kreeg groen licht na een lange strijd met de Formule 1. In eerste instantie wilde Andretti de koningsklasse betreden, maar de Formule 1 stak daar een stokje voor. Pas toen General Motors het voortouw nam bij de plannen, kwam er groen licht vanuit de Formule 1.

Autosportfederatie FIA had eerder de plannen van Andretti wél goed gekeurd. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet eerder al doorschemeren dat hij de komst van een twaalfde team wel ziet zitten. Het is echter volledig onduidelijk wie hiervoor in aanmerking zou komen.

Komt er een twaalfde team?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft een andere mening. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit over mogelijke nieuwe teams: "We moeten voorzichtig zijn. We beoordelen alleen heel serieuze kandidaturen, want ik denk dat wel al op een punt zijn aangekomen waarop er geen ruimte meer is, logistiek gezien zitten we aan de limiet."

"Ik zie grote interesse van investeerders die bestaande teams willen kopen, laten we ze franchises noemen, omdat de waarde van een team exponentieel groeit. Daardoor neemt ook de financiële interesse in de Formule 1 toe. Dat merken we direct, want we krijgen veel verzoeken en hetzelfde geldt voor de teams. Maar juist omdat het goed gaat, moeten we voorzichtig zijn en de waarde beschermen van wat hebben opgebouwd."

Waarom werd Andretti afgewezen?

Domenicali en consorten wezen eerder ook Andretti af. Daar wil de Italiaan graag op terugkomen: "Toen we de kandidatuur van Andretti ontvingen, waren we negatief. Niet omdat Andretti niet goed was, Mario is een legende, een icoon van deze sport en een vriend. We zagen echter simpelweg niet de substantiële waarde die we noodzakelijk vinden."

"De situatie veranderde weer toen General Motors erbij kwam. We zagen een serieuze investering met een tienjarenplan en we waren meteen heel positief, omdat we geloven dat dit project waarde toevoegt aan het geheel. Dat zien we nu al, ze investeren in de Amerikaanse markt om hun nieuwe initiatief te promoten en dat levert meteen een voordeel op."