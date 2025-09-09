user icon
icon

Albers eens met Norris: "Maar Verstappen had dat niet hoeven doen"

Albers eens met Norris: "Maar Verstappen had dat niet hoeven doen"
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 08:11
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Christijan Albers heeft het te doen met Lando Norris. De Brit claimde van de baan afgeduwd te zijn bij de start door Max Verstappen. De Nederlander gaf de positie aan Norris, maar haalde hem daarna weer in. Volgens Albers was het onnodig.

Norris eindigde de Grand Prix van Italië uiteindelijk als tweede. De coureur wist de race niet te winnen, ondanks de weggegeven leiding van Max Verstappen. De Brit heeft in totaal elf rondes aan de leiding gereden. 

Mooi werk geleverd

Albers is het eens met Lando Norris. In de podcast van De Telegraaf vertelt hij: "Ik vond dat hij gewoon een supermooi gevecht heeft geleverd. In dat eerste moment zie je eigenlijk dat de Red Bull beter weg is. Dan zie je eigenlijk dat Max gewoon de rechte lijn neemt en dat het circuit ophoudt aan de rechterkant."

"Dus ja, Norris – ik vond het ook wel knap dat hij hem gewoon liet staan. Op een gegeven moment moest hij wel een klein beetje liften, dat zei hij ook aan het einde van de race. Maar dan vind ik het toch wel weer dat hij heel veel moed toonde in die eerste bocht, dat hij hem écht erin liet lopen. In mijn point of view had Max die positie niet terug hoeven geven. Want ik vind ook dat hij Max naar buiten forceert. Want als Max zijn lijn had gehouden, dan hadden ze elkaar geraakt."

Verstappen blijft de mensen verbazen

"Hij doet het gewoon superslim, want hij heeft in principe weinig schade. Hij houdt de snelheid erin, hij houdt die positie", verklaarde hij. "Als hij het niet zou doen, zou hij heel veel posities verliezen. Hij blijft ervoor en dan kan hij zelf bepalen hoe hij dat gaat managen."

"Hij liet Norris voorbij, en eigenlijk wou hij hem dan weer direct voorbijgaan. Maar ik denk dat hij de snelheid een beetje onderschat had - dat Norris net iets te veel momentum had op het rechte stuk, en dat hij iets te veel gelift had, waardoor hij er niet gelijk weer voorbij kon. Want hij was al aan het denken - je ziet het."

Paulie

Posts: 4.400

Denk dat Norris niet bewust Max naar buiten wilde duwen, volgens mij is het een gevolg van het feit dat Norris door het gevecht bij de start die eerste bocht niet ideaal kon aansnijden en zo anders uitkwam, Ik denk ook de juiste beslissing van Max/team om Norris even terug voorbij te laten, niet ... [Lees verder]

  • 1
  • 9 sep 2025 - 08:21
Reacties (7)

  • Paulie

    Posts: 4.400

    Denk dat Norris niet bewust Max naar buiten wilde duwen, volgens mij is het een gevolg van het feit dat Norris door het gevecht bij de start die eerste bocht niet ideaal kon aansnijden en zo anders uitkwam, Ik denk ook de juiste beslissing van Max/team om Norris even terug voorbij te laten, niet het risico nemen dat je tegen een onverwachte/onterechte straf aanloopt want dan kost het veel meer, Max wist dat hij de snelheid had om 'm binnen een paar ronden weer voorbij te steken.

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 08:21
    • Totalia

      Posts: 1.719

      Ik vind dat Norris zelf het gras op rijd hij had ook kunnen inhouden, en die bocht met remmen los laten halen prima maar een domme actie had hem weer veel punten kunnen kosten t.o.v. Piastri hij mag Max dankbaar zijn dat hij uitwijkt in deze actie van Norris

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 08:41
    • Paulie

      Posts: 4.400

      eerste punt ben ik het mee eens, Norris rijdt zelf half het gras op Max doet weinig anders dan de rechte lijn aanhouden, voor wat betreft die bocht, iedere beetje race coureur had dat zo gedaan, Max niet anders. Tuurlijk had punten kunnen kosten, maar dat heeft het uiteindelijk niet gedaan

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 08:52
  • da_bartman

    Posts: 6.081

    Wat een warrig stukje van deze schraivert. Mixt in de titel en in het artikel twee afzonderlijke incidenten ( het door het gras rijden van Norris en het van de baan forceren DOOR Norris) tot één. In de titel staat dat Albers het eens is met Norris over iets. Dat vind je echter in het hele artikel helemaal niet terug.

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 08:54
  • Wingleader

    Posts: 3.329

    Albers is het helemaal niet eens met die jankerd. Die beweerde dat hij op het gras werd geduwd en dat Verstappen een idioot is en de bocht afsneed. Hoor ik Albers niet zeggen. Norris heeft mazzel gehad dat er geen crash kwam doordat Verstappen uitweek, anders waren het 0 punten geweest jankerd en had je het kampioenschap al kunnen vergeten.

    • + 1
    • 9 sep 2025 - 08:58
  • dumdumdum

    Posts: 2.662

    "Hij liet Norris voorbij, en eigenlijk wou hij hem dan weer direct voorbijgaan". Ik hoop dat Albers weet dat dit niet mag. Volgens mij is dit al zo sinds Spa 2008 toen Hamilton Massa voorbij liet en de eerst volgende bocht weer in haalde. Er moeten dacht ik 2 a 3 bochten tussen zitten.

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 09:03
  • Pietje Bell

    Posts: 30.805

    Ik weet niet hoe accuraat dit is, maar hier is te zien dat Max ein-de-lijk weer flink tractie
    heeft uitkomende een bocht wat hij heel lang niet heeft gehad.
    Dat geeft de burger moed, want dat is niet ineens weer verdwenen na Monza.

    Max Verstappen & Lando Norris' Ghost Car Comparison Laps! | 2025 Italian Grand Prix

    https://youtu.be/-y0G8_mqDNw

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 09:04

