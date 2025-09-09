Albers eens met Norris: "Maar Verstappen had dat niet hoeven doen"

Christijan Albers heeft het te doen met Lando Norris. De Brit claimde van de baan afgeduwd te zijn bij de start door Max Verstappen. De Nederlander gaf de positie aan Norris, maar haalde hem daarna weer in. Volgens Albers was het onnodig.

Norris eindigde de Grand Prix van Italië uiteindelijk als tweede. De coureur wist de race niet te winnen, ondanks de weggegeven leiding van Max Verstappen. De Brit heeft in totaal elf rondes aan de leiding gereden.

Mooi werk geleverd

Albers is het eens met Lando Norris. In de podcast van De Telegraaf vertelt hij: "Ik vond dat hij gewoon een supermooi gevecht heeft geleverd. In dat eerste moment zie je eigenlijk dat de Red Bull beter weg is. Dan zie je eigenlijk dat Max gewoon de rechte lijn neemt en dat het circuit ophoudt aan de rechterkant."

"Dus ja, Norris – ik vond het ook wel knap dat hij hem gewoon liet staan. Op een gegeven moment moest hij wel een klein beetje liften, dat zei hij ook aan het einde van de race. Maar dan vind ik het toch wel weer dat hij heel veel moed toonde in die eerste bocht, dat hij hem écht erin liet lopen. In mijn point of view had Max die positie niet terug hoeven geven. Want ik vind ook dat hij Max naar buiten forceert. Want als Max zijn lijn had gehouden, dan hadden ze elkaar geraakt."

Verstappen blijft de mensen verbazen

"Hij doet het gewoon superslim, want hij heeft in principe weinig schade. Hij houdt de snelheid erin, hij houdt die positie", verklaarde hij. "Als hij het niet zou doen, zou hij heel veel posities verliezen. Hij blijft ervoor en dan kan hij zelf bepalen hoe hij dat gaat managen."

"Hij liet Norris voorbij, en eigenlijk wou hij hem dan weer direct voorbijgaan. Maar ik denk dat hij de snelheid een beetje onderschat had - dat Norris net iets te veel momentum had op het rechte stuk, en dat hij iets te veel gelift had, waardoor hij er niet gelijk weer voorbij kon. Want hij was al aan het denken - je ziet het."