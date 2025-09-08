user icon
Norris snapt niets van kritiek op teamorder: "We zijn geen idioten"
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 16:46
  • comments 21
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris en Oscar Piastri moesten tegen het einde van de Italiaanse GP van positie wisselen. Voor de normale kijker zag dat er nogal vreemd uit, maar de coureurs laten weten hoe het zit. Lando Norris eindigde de Grand Prix van Italië als tweede en Oscar Piastri eindigde als derde in Monza. 

Beide coureurs zijn het eens met de teamorders. Na een slechte pitstop bij Lando Norris kwam hij achter zijn teamgenoot terecht. Oscar Piastri kreeg toen de oproep om Norris voorbij te laten. Daarna mochten ze vrijuit racen, maar Piastri wist Norris niet meer in te halen. 

Principes van McLaren

Lando Norris is het eens met de principes van McLaren: "Nee, want dat is wat we als team hebben besloten en daar waren we het allemaal mee eens", zegt Norris, zo meldt Motorsport.com.

Piastri lijkt het eens te zijn met Norris: "We hebben dit al eerder besproken. Vandaag was er een eerlijk verzoek. Lando kwalificeerde zich voor mij, reed de hele race voor mij en verloor die positie door iets waar hij niets aan kon doen. Ik heb op de radio gezegd wat ik moest zeggen. En als ik voor de tweede keer dat verzoek krijg, ga ik niet tegen het team in. Er zijn veel mensen en een cultuur te beschermen, buiten alleen Lando en ik. Dat is uiteindelijk iets heel belangrijks voor de toekomst." 

'We zijn niet gek'

Lando Norris laat weten dat het geen standaard situatie wordt bij McLaren: "Dus het is dom om te doen alsof dit nu altijd zo moet gaan", voegt Norris toe. "We zijn geen idioten, we hebben plannen voor verschillende scenario's. Als er vier auto's tussen Oscar en mij hadden gezeten, had hij me natuurlijk niet voorbij gelaten - en dat zou ik ook niet terecht hebben gevonden. Maar als we niet aan het racen zijn en het gewoon eerlijk kan, dan verwacht je dat het eerlijk gebeurt, als team. Ze willen niet dat een van ons de dupe is van iets waar we zelf geen invloed op hebben."

"Vandaag was dat buiten mijn schuld. Als ik m'n team ondersteboven rij in de pitstraat, dan hoef ik ook niet te verwachten dat ik een plek terugkrijg. Maar dit lag buiten mijn macht. Uiteindelijk wil ik niet op deze manier winnen, door posities cadeau te krijgen. En Oscar wil ook niet op die manier verliezen of winnen. Maar we doen wat we als team juist vinden, ongeacht wat anderen daarover zeggen, en we blijven daarbij."

jd2000

Posts: 7.289

Had Norris wel eens willen horen als het andersom was. Dan had hij zich meteen gemeld op de babyfoon.

  • 18
  • 8 sep 2025 - 17:06
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Italië 2025

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.480

    "Er zijn veel mensen en een cultuur te beschermen, buiten alleen Lando en ik. "
    Je kan je dan afvragen of dat de cultuur is waarin je wilt werken. Waar begin je in godsnaam aan.
    Dan moet je straks alle fouten op een weegschaal gaan leggen en recht gaan trekken om de cultuur te behouden. Hele gekke instelling.

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 16:54
    • HermanInDeZon

      Posts: 164

      Een cultuur waarin het geheel en belang van de organisatie zwaarder doorweegt dan een individueel ego?

      Nee, dat moet je als bedrijf niet willen

      • + 2
      • 8 sep 2025 - 17:38
    • Sander

      Posts: 1.480

      Beetje een dooddoener Herman. Soms moet je de bom laten barsten om een cultuur te doorbreken. En daar is niets mis mee.

      • + 1
      • 8 sep 2025 - 17:41
    • HermanInDeZon

      Posts: 164

      Waarom zou je een bom laten barsten en een cultuur willen doorbreken als hij werkt?

      Zolang volgende keer Norris hetzelfde doet voor Piastri is er toch gewoon niets aan de hand?

      Ik vind dit "jullie mogen vechten maar we proberen het fair te houden" echt een stuk aangenamer dan het McLaren van 1998 of het Red Bull onder Vettel/Webber waar de posities na de eerste bocht "bevroren" werden

      Zelden twee titel kandidaten binnen eenzelfde team zo respectvol met elkaar zien omgaan. En in tegenstelling tot Hamilton/Rosberg houden ze het op de baan nog netjes ook.

      En als sommige mensen dan vinden dat Piastri dat killer instinct mist ... ach ja, dat is hun mening. Kijk naar de passes gisteren op Leclerc, eerder dit seizoen de gevechten met Verstappen of hoe hij vorig jaar Norris te grazen nam. Die gast heeft het echt wel hoor.

      Het is geen eikel - dat klopt - maar of dat nu een tekortkoming is?

      • + 3
      • 8 sep 2025 - 17:56
    • Sander

      Posts: 1.480

      Jij gaat er vanuit dat deze cultuur werkt. Misschien op korte termijn heb je gelijk en tot nog toe lullen ze zich er aardig uit maar dit is niet lang vol te houden. De belangen richting het einde van het seizoen worden steeds groter en de weegschaal steeds gevoeliger.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 18:17
    • RH

      Posts: 678

      Stel dat we in de laatste race van het seizoen zitten met 2 punten verschil tussen Piastri en Norris in het voordeel van Piastri. Piastri rijdt voor Norris, zijn pitstop wordt verkloot en verliest een plek. Gaat Norris de positie dan ook terug geven? Komt er dan ook een teamorder?

      • + 2
      • 8 sep 2025 - 18:46
    • HermanInDeZon

      Posts: 164

      "Stel dat we in de laatste race van het seizoen zitten met 2 punten verschil tussen Piastri en Norris in het voordeel van Piastri. Piastri rijdt voor Norris, zijn pitstop wordt verkloot en verliest een plek. Gaat Norris de positie dan ook terug geven? Komt er dan ook een teamorder?"

      Dat teamorder komt.
      En ik ben er van overtuigd dat hoe Norris er dan mee om gaat zijn toekomst bij McLaren gaat bepalen.


      Want als het teamorder niet komt of ze teageren niet, verliest McLaren al zijn geloofdwaardigheid en is hun reputatie om zeep.
      Dat is de "keerzijde" van de positie of het imago dat ze zichzelf aanmeten


      De Norris vraag vind ik moeilijker te beantwoorden, maar ik denk oprecht van wel eigenlijk. Hij heeft ook niet veel keuze - hij is onderdeel van het hele "liever fair tweede dan unfair eerste" verhaal. Dat zo vroeg in zijn carriere op het spel zetten voor een wereldtitel lijkt me niet iets wat hij gaat doen.




      Twintig jaar geleden had dit ondenkbaar geweest, I know. Misschien tien jaar geleden ook wel. Maar ik geloof echt dat tijden "veranderd" zijn. Rijders zijn (en er zal altijd wel een enkeling zijn die de uitzondering is) niet meer die stoere helden, die egoïsten van toen. Hunt/Montoya/Senna/Villeneuve, zo zijn ze niet meer.

      Ze zouden er ook niet meer mee weg komen - met wat Senna destijds allemaal uitgestoken heeft, dat zou noch de FIA noch het publiek in deze tijd aanvaarden. Die had geen drievoudig wereldkampioen geweest "in deze tijd".

      Things change. Geen waarde oordeel, geen nostalgie, geen "vroeger was alles beter" of "gelukkig dat dat allemaal niet meer kan" - gewoon iets wat ik oprecht ken, zonder daar verder een mening over te willen uiten.

      Geldt niet enkel voor rijders. Vowles is geen Patrick Head, Stella geen Ron Dennis en zelfs Mekies is geen Horner. En een Eccelstone & Mosley lopen er al helemaal niet meer rond :) Ook dat zou niet meer werken

      Deels een gevolg van dat media en imago nu net zo belangrijk is als het sportieve. En net zo lucratief. Rijders zijn merken geworden - Hamilton (ook hier weer geen waarde oordeel) heeft dat het beste begrepen met "Mission 44" en al zijn andere ventures

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 19:07
  • jd2000

    Posts: 7.289

    Had Norris wel eens willen horen als het andersom was. Dan had hij zich meteen gemeld op de babyfoon.

    • + 17
    • 8 sep 2025 - 17:06
    • Cyrus

      Posts: 633

      Hahaha :)

      • + 2
      • 8 sep 2025 - 17:08
    • Cyrus

      Posts: 633

      Plusje voor deze mooie reactie.

      Babyfoon; mooi gevonden

      • + 3
      • 8 sep 2025 - 17:09
    • Larry Perkins

      Posts: 59.665

      Lever je plusjes maar in @jd2000, want Norris reageerde vorig seizoen na afloop van Hongarije zeer volwassen en oprecht. Altijd handig om dat eerst ff te checken. Zie de video...

      Lando Norris Post Race Interview | Letting Oscar Piastri Win the Hungarian Grand Prix 2024
      (2,38 minuten)

      https://youtu.be/xN58Ld6gBrY

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 19:47
    • Runningupthathill

      Posts: 18.414

      Als je geen jaar meer terug kan gaan in je geheugen, dan is het wel erg met je gesteld.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 19:50
  • red

    Posts: 867

    In Zandvoort viel Norris ook uit buiten zijn schuld.

    Ze hebben bij McLaren nu ook afgesproken dat Piastri in een van de komende races een keer uit gaat vallen door een motor storing.

    Ze willen het kampioenschap namelijk wel fair laten verlopen tussen Noris en Piastri

    • + 6
    • 8 sep 2025 - 17:24
    • red

      Posts: 867

      (Norris)

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 17:25
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.324

    Ik vind het prima. Wat mij betreft is F1 een teamsport waarbij onderlinge afspraken kunnen en mogen gelden.
    De kruik gaat te water tot ze barst. Tot die tijd kan alles prima werken. En waarom niet dan?

    • + 3
    • 8 sep 2025 - 17:25
  • Mr Marly

    Posts: 7.785

    Prima toch als daar afspraken over gemaakt zijn? Vorig seizoen hebben beide coureurs zich ook solidair naar elkaar en het team laten blijken (wel met nodige gesputter). Piastri denk vooruit en wil niet direct herrie in de tent creëren, en voor wat? 3 punten, zeker met vorige week in gedachten is dat marginaal.
    Maar mak en tam is het allemaal wel.

    • + 2
    • 8 sep 2025 - 18:01
    • Pietje Bell

      Posts: 30.799

      Het gaat om 6 punten verschil en Oscar heeft gezegd dat hij hier zeer zeker na de race met team team over gaat praten.

      • + 1
      • 8 sep 2025 - 18:39
  • racepace1

    Posts: 553

    NEE en nog eens NEE
    Dit doe je niet wat een BS
    gewoon een dikke flater van het team JA het team
    Max had met een middelvinger langs de pitmuur gereden en zoek het lekker uit!
    straks mis je het kampioenschap met 5 of 7 of 3 punten en dan?
    nee gewoon hoort bij het racen, lekke band, motorstoring, hydraulisch, langzame pitstop ja heel k.u.t. maar hoort erbij....

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 18:25
  • mordor

    Posts: 2.048

    Ik wil wel eens zien of Oscar nog zo stoïcijns blijft kijken als hij de bokaal aan zijn neus voorbij ziet gaan, op een paar gemiste puntjes.

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 18:34
  • Joeppp

    Posts: 8.037

    Ik snap het nut niet in wat Mclaren deed. Ze worden toch kampioen in beide kampioenschappen. Piastri staat al op de eerste plek dus het wordt alleen maar makkelijker als hij uitloopt want dan krijg je meer een eerste en tweede rijder. Je weet dat als je zo'n actie doet je de opinie tegen krijgt en het gaat ook nog eens om plek 2 en 3. Waarom dan toch de wissel? Helemaal niemand heeft hier wat aan op dit moment met dit gat in het kampioenschap.

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 19:12
    • Runningupthathill

      Posts: 18.414

      Het is toch heel eenvoudig? Je ene rijder geeft duidelijk aan dat hij Piastri eerst wil laten stoppen alleen als er geen undercut van komt, het team garandeert hem geen undercut. Door pech komt hij er dan toch achter, want neen, op een undercut alleen had Piastri het lang niet gered. Om dan Piastri toch voor Norris te laten rijden, is gewoon om heibel in de tent vragen. De media wacht al weken, zoniet maanden op een "ruzie" bij McLaren.

      Als Piastri zijnde, Norris niet voorbij laten is vragen om de komende weken de media op je nek te hebben omdat je niet naar je team luistert en je hebt een boze teamgenoot.

      Ja, ze krijgen nu dit soort ongein van de media, maar dat is minder erg dan de rest van het jaar een vermeende "ruzie" te moeten uitvechten.

      Het is ook helemaal niet zo raar, Rosberg deed het in Monaco 2016 ook gewoon en werd later kampioen, daar maakte niemand zo een drama van. Hamilton gaf in 2017 zijn derde plaats terug aan Bottas nadat hij er voorbij gelaten werd, omdat dit "eerlijk" is en werd kampioen.

      Zelfs Senna en Schumacher hebben ooit toegegeven aan teamorders, misschien niet in de positie van Norris, maar ook zij deden het. Dat Verstappen tot dusver op alles "nee" zegt, maakt dat niet de standaard.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 19:59

