Norris snapt niets van kritiek op teamorder: "We zijn geen idioten"

Lando Norris en Oscar Piastri moesten tegen het einde van de Italiaanse GP van positie wisselen. Voor de normale kijker zag dat er nogal vreemd uit, maar de coureurs laten weten hoe het zit. Lando Norris eindigde de Grand Prix van Italië als tweede en Oscar Piastri eindigde als derde in Monza.

Beide coureurs zijn het eens met de teamorders. Na een slechte pitstop bij Lando Norris kwam hij achter zijn teamgenoot terecht. Oscar Piastri kreeg toen de oproep om Norris voorbij te laten. Daarna mochten ze vrijuit racen, maar Piastri wist Norris niet meer in te halen.

Lando Norris is het eens met de principes van McLaren: "Nee, want dat is wat we als team hebben besloten en daar waren we het allemaal mee eens", zegt Norris, zo meldt Motorsport.com.

Piastri lijkt het eens te zijn met Norris: "We hebben dit al eerder besproken. Vandaag was er een eerlijk verzoek. Lando kwalificeerde zich voor mij, reed de hele race voor mij en verloor die positie door iets waar hij niets aan kon doen. Ik heb op de radio gezegd wat ik moest zeggen. En als ik voor de tweede keer dat verzoek krijg, ga ik niet tegen het team in. Er zijn veel mensen en een cultuur te beschermen, buiten alleen Lando en ik. Dat is uiteindelijk iets heel belangrijks voor de toekomst."

'We zijn niet gek'

Lando Norris laat weten dat het geen standaard situatie wordt bij McLaren: "Dus het is dom om te doen alsof dit nu altijd zo moet gaan", voegt Norris toe. "We zijn geen idioten, we hebben plannen voor verschillende scenario's. Als er vier auto's tussen Oscar en mij hadden gezeten, had hij me natuurlijk niet voorbij gelaten - en dat zou ik ook niet terecht hebben gevonden. Maar als we niet aan het racen zijn en het gewoon eerlijk kan, dan verwacht je dat het eerlijk gebeurt, als team. Ze willen niet dat een van ons de dupe is van iets waar we zelf geen invloed op hebben."

"Vandaag was dat buiten mijn schuld. Als ik m'n team ondersteboven rij in de pitstraat, dan hoef ik ook niet te verwachten dat ik een plek terugkrijg. Maar dit lag buiten mijn macht. Uiteindelijk wil ik niet op deze manier winnen, door posities cadeau te krijgen. En Oscar wil ook niet op die manier verliezen of winnen. Maar we doen wat we als team juist vinden, ongeacht wat anderen daarover zeggen, en we blijven daarbij."