Russell verbluft door Verstappen: "Blijft een rare sport"
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 14:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft menig kenner en fan versteld doen staan. De Nederlander heeft na een poleposition een geweldige race gereden. Mercedes-coureur George Russell neemt zijn petje af voor de Red Bull-coureur. 

De Brit wist als vijfde over de streep te komen, maar Max Verstappen was fantastisch in Italië. De Nederlander won met een voorsprong van negentien seconden op nummer twee Lando Norris

Ongelooflijke prestatie

In gesprek met Sky Sports vertelt George Russell: "We kunnen wel stellen dat de Formule 1 een beetje een rare sport blijft. Ik vind het moeilijk te begrijpen hoe Verstappen een achterstand van veertig seconden kan hebben in Bahrein en dan hier en in Imola met twintig seconden voorsprong wint. Dat is behoorlijk indrukwekkend."

"Ik weet niet wat er in de komende races gaat gebeuren", zo ging Russell verder. "Natuurlijk hoop ik dat wij vaker om podiumplaatsen kunnen strijden, maar Ferrari heeft inmiddels ook een kleine stap gezet. Dat maakt het niet eenvoudig."

Vertrouwen

George Russell is niet tevreden met zijn eigen race. Hij hoopte zichzelf voor de Ferrari-auto's te weten te krijgen, maar dit was niet gelukt.  "Ik had er vertrouwen in dat ik me vóór de Ferrari’s had kunnen plaatsen", lichtte Russell toe. "Waarschijnlijk had ik in ieder geval één plek hoger kunnen eindigen. Maar in de race had ik sowieso weinig uit kunnen halen. P5 is gewoon waar we nu staan."

George Russell eindigde de race als vijfde en had dus tien punten behaald. Ten opzichte van Verstappen heeft hij vijftien punten verloren. De Brit kwam nog in aanmerking om derde te worden in het wereldkampioenschap, maar laat te veel punten liggen ten opzichte van Max Verstappen. Het verschil tussen de twee is momenteel 36 punten. Voorafgaand aan de Grand Prix van Italië was dit 21 punten en voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland maar vijftien punten. Verstappen loopt dus flink uit op George Russell.

OrangeArrows

Posts: 3.261

Ze weten allemaal dat ze het niveau van Max nooit gaan halen. Grappig elke keer weer die verbazing en stiekeme jaloezie bij de coureurs.

  • 2
  • 8 sep 2025 - 14:36
