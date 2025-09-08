Internationale pers lyrisch over Verstappen: "Voelde als de oude Max en Red Bull"

Max Verstappen wist afgelopen F1-weekend de Grand Prix van Italië te winnen. Op Monza was de Formule 1-coureur van Red Bull Racing met afstand de beste. Na afloop was de internationale pers lyrisch over de prestatie van Verstappen.

Voor het eerst sinds lange tijd kon Verstappen weer domineren in de Formule 1. Dit seizoen is gebleken dat McLaren oppermachtig is, waardoor het geen vanzelfsprekendheid is dat de Nederlander de GP-zeges aaneenrijgt. In Monza was dat echter anders. Verstappen wist, dankzij enkele aanpassingen aan zijn RB21, poleposition te veroveren en op zondag met ruime voorsprong te winnen van Lando Norris en Oscar Piastri.

Internationale pers onder de indruk van Verstappen

De Britse BBC omschreef Verstappen als ‘briljant’ en werd herinnerd aan de Verstappen die in 2023 vrijwel alles wist te winnen. “De Nederlander, die sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna in mei niet meer had gewonnen, reed foutloos. Hij liep weg bij de McLarens en kwam geen moment in gevaar. McLaren gokte op een late pitstop in de hoop op een safety car, wat hen een 'gratis' stop had kunnen opleveren en een kans om Verstappen in de slotfase op softs aan te vallen. Maar die safety car kwam er niet. Daardoor liep de voorsprong van de wereldkampioen op tot meer dan 19 seconden – misschien een vertekend beeld, maar het voelde als de terugkeer van de oude Verstappen en Red Bull.”

Ook het Duitse Bild zag een geniale vertoning van Verstappen op Monza. Het medium zag voor het eerst sinds lange tijd weer een lachende Verstappen. “Mamma mia, deze race was er eentje voor de fijnproevers! Ruzie, drama en een lachende Nederlander! Max Verstappen wint de Grand Prix van Italië en lacht McLaren uit!”

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport – doorgaans meer gezind richting Ferrari – kon ook niet anders dan de pet afnemen voor Verstappen. “Max Verstappen staat op de hoogste trede van het podium in Monza en geniet van het applaus van de Italiaanse fans, die de Nederlander prijzen voor een perfect weekend. De regerend wereldkampioen bouwde zijn overwinning vanaf poleposition op en consolideerde zijn voorsprong op de twee grote favorieten, McLaren, gedurende de hele race.”

Fransen prijzen Verstappen, maar ook Waché en Red Bull

Het Franse L’Équipe stelt dat Verstappen een uitstekende race reed, vooral dankzij de aanpassingen aan zijn auto. “Max Verstappen domineerde de GP van Italië, mede dankzij de verbeteringen die het technische team onder leiding van Pierre Waché aan de Red Bull had aangebracht. Zijn RB21 weerstond met gemak de McLarens, die tot nu toe onaantastbaar leken.”