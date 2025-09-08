user icon
Internationale pers lyrisch over Verstappen: "Voelde als de oude Max en Red Bull"
  Gepubliceerd op 08 sep 2025 10:46
  • comments 10
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen wist afgelopen F1-weekend de Grand Prix van Italië te winnen. Op Monza was de Formule 1-coureur van Red Bull Racing met afstand de beste. Na afloop was de internationale pers lyrisch over de prestatie van Verstappen.

Voor het eerst sinds lange tijd kon Verstappen weer domineren in de Formule 1. Dit seizoen is gebleken dat McLaren oppermachtig is, waardoor het geen vanzelfsprekendheid is dat de Nederlander de GP-zeges aaneenrijgt. In Monza was dat echter anders. Verstappen wist, dankzij enkele aanpassingen aan zijn RB21, poleposition te veroveren en op zondag met ruime voorsprong te winnen van Lando Norris en Oscar Piastri.

Internationale pers onder de indruk van Verstappen

De Britse BBC omschreef Verstappen als ‘briljant’ en werd herinnerd aan de Verstappen die in 2023 vrijwel alles wist te winnen. “De Nederlander, die sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna in mei niet meer had gewonnen, reed foutloos. Hij liep weg bij de McLarens en kwam geen moment in gevaar. McLaren gokte op een late pitstop in de hoop op een safety car, wat hen een 'gratis' stop had kunnen opleveren en een kans om Verstappen in de slotfase op softs aan te vallen. Maar die safety car kwam er niet. Daardoor liep de voorsprong van de wereldkampioen op tot meer dan 19 seconden – misschien een vertekend beeld, maar het voelde als de terugkeer van de oude Verstappen en Red Bull.”

Ook het Duitse Bild zag een geniale vertoning van Verstappen op Monza. Het medium zag voor het eerst sinds lange tijd weer een lachende Verstappen. “Mamma mia, deze race was er eentje voor de fijnproevers! Ruzie, drama en een lachende Nederlander! Max Verstappen wint de Grand Prix van Italië en lacht McLaren uit!”

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport – doorgaans meer gezind richting Ferrari – kon ook niet anders dan de pet afnemen voor Verstappen. “Max Verstappen staat op de hoogste trede van het podium in Monza en geniet van het applaus van de Italiaanse fans, die de Nederlander prijzen voor een perfect weekend. De regerend wereldkampioen bouwde zijn overwinning vanaf poleposition op en consolideerde zijn voorsprong op de twee grote favorieten, McLaren, gedurende de hele race.”

Fransen prijzen Verstappen, maar ook Waché en Red Bull

Het Franse L’Équipe stelt dat Verstappen een uitstekende race reed, vooral dankzij de aanpassingen aan zijn auto. “Max Verstappen domineerde de GP van Italië, mede dankzij de verbeteringen die het technische team onder leiding van Pierre Waché aan de Red Bull had aangebracht. Zijn RB21 weerstond met gemak de McLarens, die tot nu toe onaantastbaar leken.”

Pietje Bell

Posts: 30.796

Jeroen, blijf hier vooral artikelen schrijven. Enkel jouw goed opgebouwde en duidelijke
artikelen zijn de moeite waard om van het begin tot het einde te lezen.

  • 12
  • 8 sep 2025 - 11:00
Reacties (10)

  • Paulie

    Posts: 4.391

    Niet alleen de internationale pers is lyrisch, zelfs op gpvandaag waar men doorgaans zeer kritisch is over Verstappen regent het complimenten, dat zegt wel wat

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 10:51
    • Larry Perkins

      Posts: 59.658

      Ik was als eerste lyrisch over Verstappen!

      • + 1
      • 8 sep 2025 - 11:03
    • Paulie

      Posts: 4.391

      ik was als eerste positief, maar toen begon jij lyrisch te doen. Dus als je het zo bekijkt, oké jij was als eerste lyrisch. Maar IK (en niemand anders) was als eerste positief. Als ik dat geweten had dan was ik als eerste lyrisch. Gewoon om jou de loef af te steken.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 11:24
  • Fibonacci

    Posts: 1.019

    Max Verstappen, foutloos, genadeloos.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 10:56
  • Pietje Bell

    Posts: 30.795

    Jeroen, blijf hier vooral artikelen schrijven. Enkel jouw goed opgebouwde en duidelijke
    artikelen zijn de moeite waard om van het begin tot het einde te lezen.

    • + 12
    • 8 sep 2025 - 11:00
    • gridiron

      Posts: 2.797

      Ik ben blij dat ik de enige niet ben die dat vermoeden had, ik zag gisteren in één van de titels een zwak moment maar dat was nog steeds 10x minder weg. "Keep up the good work. - JI"

      • + 1
      • 8 sep 2025 - 12:33
  • MustFeed

    Posts: 10.164

    De McLaren ging nog wel net iets beter met de banden om en aan het eind van de eerste stint kwam Norris ook weer wat terug. De 19 seconden voorsprong geeft een vertekend beeld. Tot vlak voor de pitstop van Verstappen was het slechts 5 seconden. Het langer doorrijden van Norris op de medium en een mislukte pitstop zorgde er uiteindelijk voor dat het gat veel groter werd.

    McLaren gokte op een safety car. Als ze een normale strategie hadden aangehouden en de pitstop goed was verlopen was het verschil aan het eind van de race misschien 6 seconden geweest.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 11:13
    • snailer

      Posts: 29.550

      Meest opvallende. Aan het eind van de stint was Piastri sneller dan Norris. Denk dat Norris toch wel enorm hard heeft gepushet.
      Dat de banden redelijk bleven heeft vooral te maken er mee dat het asfalt er nu een jaar op ligt en dat de kerbs net lager zijn. Asfalt is wat milder (minder ruw) geworden door slijtage over een jaar.

      Maar zet deze situatie neer op bijvoorbeeld Cota of Brazilie en Verstappen is kansloos.
      Dat gezegd hebbend. Verstappen is nooit helemaal uit te sluiten.

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 11:27
  • Lulham

    Posts: 416

    Waar het natuurlijk echt om gaat is dat Verstappen een setup heeft doorgedrukt die hem werd afgeraden door het team, en die geen enkele andere coureur tot een succes had kunnen brengen. Zelfs met de raket op rails van McLaren durfden ze zo weinig downforce niet aan. Dit onderstreept het feit dat Verstappen met afstand de beste is, want Yuki zet de auto waar hij thuishoort.

    • + 8
    • 8 sep 2025 - 11:35

