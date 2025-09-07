user icon
Vasseur heeft boodschap voor Ferrari: "Hamilton is terug!"

Vasseur heeft boodschap voor Ferrari: "Hamilton is terug!"
  Gepubliceerd op 07 sep 2025 22:09
  • comments 6
  Door: Jeroen Immink

Frédéric Vasseur had na afloop van de Grand Prix van Italië een bemoedigende boodschap voor de Italiaanse tifosi. Volgens de teambaas van Ferrari heeft Lewis Hamilton zijn oude vorm weer teruggevonden. Vasseur benadrukte dat de Brit, die dit seizoen de overstap maakte van Mercedes naar Ferrari, de laatste weken zichtbaar stappen heeft gezet. Hij verwacht dan ook dat Hamilton in de resterende acht races van 2025 nog mooie dingen kan laten zien.

Voor Hamilton zelf leek het Formule 1-jaar 2025 enkele weken geleden op een ramp af te stevenen. Na de teleurstellende race op Zandvoort, waar hij crashte en zijn bolide in de vangrail parkeerde, zat de Brit in een diep dal. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg hij voor de race op Monza ook een gridstraf van vijf plaatsen, waardoor hij vanaf de tiende startpositie aan de Italiaanse Grand Prix moest beginnen.

Hamilton herpakt zich in de race op Monza

Toch wist de zevenvoudig wereldkampioen zich op Monza enigszins te herpakken. Hamilton liet zien dat hij nog altijd de snelheid en het race-instinct bezit die hem in het verleden zoveel successen opleverden. Vanaf P10 reed hij een solide en agressieve race, waarin hij zich gestaag naar voren vocht en uiteindelijk als zesde de finishlijn passeerde. Hoewel een podiumplaats buiten bereik bleef, was het resultaat volgens Vasseur een belangrijke opsteker.

Vasseur blij voor Hamilton

“Het was een zeer goede race van hem en ik ben echt blij voor hem,” zei Vasseur na afloop tegenover Sky Sports. “Hij had het moeilijk in juli en nu is hij terug, terug op tempo.” De Fransman benadrukte daarnaast dat Hamilton niet alleen op de baan beter uit de verf kwam, maar ook buiten de cockpit weer het goede humeur en de juiste aanpak liet zien. “Dat zal ons zeker helpen voor de rest van het seizoen.”

Hamilton kwam dit jaar met veel bombarie naar Ferrari, waar hij als een ware held werd onthaald door de tifosi en de media. Tot nu toe is het huwelijk tussen de Brit en de Scuderia echter nog niet helemaal succesvol verlopen. Hamilton wist dit seizoen nog geen enkel Grand Prix-podium te behalen, al pakte hij wel zijn eerste Ferrari-overwinning in de sprintrace in China. Vasseur blijft echter optimistisch en gelooft dat Monza het begin kan zijn van een ommekeer.

