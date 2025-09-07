user icon
Stille Russell ontevreden: "Ik ben sprakeloos"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 21:36
  • comments 9
  • Door: Jesse Jansen

George Russell is niet geheel tevreden met zijn race. De Brit startte de race vanaf de vijfde plek. De Brit eindigde ook als vijfde. Hij vond dat hij te veel in niemandsland zat op Monza. 

Hij heeft er niets op te zeggen. In gesprek met Viaplay laat hij weten dat hij niet blij is met zijn vijfde plek. De Mercedes-coureur verwacht beter van hem en zijn team. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli eindigde als negende. 

Sprakeloos

"Sprakeloos. Vrij, weet je, vrij eenzaam. Sprakeloos en sprakeloos. Ja, dat is een mooie, dat is een mooie. Ja, eigenlijk niets te melden. Vrij eenzaam ras", zo zegt George Russell na afloop van zijn race tegenover Viaplay. 

"Ik was behoorlijk tevreden met mijn eigen prestatie. Ik denk dat P5 het maximum was. Ja, dat is het. We moesten ons beschermen tegen Lewis. Als hij ons had ondermijnd, denk ik niet dat ik hem had kunnen inhalen, want de Ferrari was zo snel en rechtdoor. P5 was waar we vandaag verdienden te eindigen."

Prestaties zijn moeizaam

George Russell staat momenteel vierde in het klassement. De coureur staat nog steeds achter Verstappen en de Nederlander is vijftien punten uitgelopen op Russell. De Brit is niet tevreden met zijn prestatie. Het verschil tussen de twee coureurs is momenteel 36 punten. Russell kan nog derde worden, maar de kans wordt per race kleiner, aangezien Verstappen al twee races op rij flink uitloopt. 

Mercedes staat als team derde in het wereldkampioenschap. De verschillen met Red Bull Racing en Ferrari zijn klein. Het team verschilt met nummer twee Ferrari momenteel twintig punten en met Red Bull Racing 21 punten. Het verschil met Red Bull Racing is veel veranderd in de afgelopen twee races. Tijdens de zomerstop was het verschil nog 42 punten. Mercedes is dus nog zeker niet veilig van een top 3-finish in het constructeurskampioenschap.

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Italië 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.287

    Heeft wel heel veel woorden nodig om te zeggen dat hij sprakeloos is

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 21:38
  • Larry Perkins

    Posts: 59.653

    "Ja, eigenlijk niets te melden. Vrij eenzaam ras", zo zegt George Russell na afloop.

    Het is voor iedereen een opluchting dat George tot een "vrij eenzaam ras" behoort...

    • + 4
    • 7 sep 2025 - 21:53
    • schwantz34

      Posts: 40.814

      Nou zeg dat wel, je mot er toch niet aan denken dat het eenzame ras der matennaaiers een helebull vrienden heeft..

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 22:14
    • Snork

      Posts: 21.752

      Pas maar op, ook Russell gaat zich ooit nog voortplanten.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 23:03
    • Runningupthathill

      Posts: 18.412

      Als er ooit bewijs nodig was dat Jesse een vertaalhulpje gebruikt...

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 23:29
    • Clubbtraxx

      Posts: 586

      Nou inderdaad RUTH, het is niet om aan te zien,
      Tenenkrommende vertaling: Als hij ons ondermijnd had enz enz het is te triest voor woorden hoe snel het hier achteruit gaat.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 23:39
    • Larry Perkins

      Posts: 59.653

      Vermoed het ook @Runningupthathill want in de volgende alinea:
      "want de Ferrari was zo snel en rechtdoor."

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 23:42
  • Patrace

    Posts: 6.212

    "Vrij eenzaam ras"
    Ik heb even gezocht op WIkipedia, maar kon dat ras niet vinden. Ook ChatGPT wist me er niets zinnigs over te vertellen. Ik denk dus dat Russell een nieuw ras heeft benoemd hier. Best bijzonder.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 22:08
    • Snork

      Posts: 21.752

      Iets met gluiperig, glad, naaien en zeuren. Zoek daar maar eens op, moet toch een match zijn met een ras hier op aarde. Volgens ChatGPT kom je dan met hoogste waarschijnlijkheid uit op een rat. Ik reken het goed.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 23:07

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 907
  • Podiums 21
  • Grand Prix 144
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
