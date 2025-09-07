Stille Russell ontevreden: "Ik ben sprakeloos"

George Russell is niet geheel tevreden met zijn race. De Brit startte de race vanaf de vijfde plek. De Brit eindigde ook als vijfde. Hij vond dat hij te veel in niemandsland zat op Monza.

Hij heeft er niets op te zeggen. In gesprek met Viaplay laat hij weten dat hij niet blij is met zijn vijfde plek. De Mercedes-coureur verwacht beter van hem en zijn team. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli eindigde als negende.

Sprakeloos

"Sprakeloos. Vrij, weet je, vrij eenzaam. Sprakeloos en sprakeloos. Ja, dat is een mooie, dat is een mooie. Ja, eigenlijk niets te melden. Vrij eenzaam ras", zo zegt George Russell na afloop van zijn race tegenover Viaplay.

"Ik was behoorlijk tevreden met mijn eigen prestatie. Ik denk dat P5 het maximum was. Ja, dat is het. We moesten ons beschermen tegen Lewis. Als hij ons had ondermijnd, denk ik niet dat ik hem had kunnen inhalen, want de Ferrari was zo snel en rechtdoor. P5 was waar we vandaag verdienden te eindigen."

Prestaties zijn moeizaam

George Russell staat momenteel vierde in het klassement. De coureur staat nog steeds achter Verstappen en de Nederlander is vijftien punten uitgelopen op Russell. De Brit is niet tevreden met zijn prestatie. Het verschil tussen de twee coureurs is momenteel 36 punten. Russell kan nog derde worden, maar de kans wordt per race kleiner, aangezien Verstappen al twee races op rij flink uitloopt.

Mercedes staat als team derde in het wereldkampioenschap. De verschillen met Red Bull Racing en Ferrari zijn klein. Het team verschilt met nummer twee Ferrari momenteel twintig punten en met Red Bull Racing 21 punten. Het verschil met Red Bull Racing is veel veranderd in de afgelopen twee races. Tijdens de zomerstop was het verschil nog 42 punten. Mercedes is dus nog zeker niet veilig van een top 3-finish in het constructeurskampioenschap.