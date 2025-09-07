user icon
Piastri moet lachen om moment met Norris: "Klein incidentje, maar dat is ok"

Piastri moet lachen om moment met Norris: "Klein incidentje, maar dat is ok"
  Gepubliceerd op 07 sep 2025 17:19
  14
  Door: Jeroen Immink

De Grand Prix van Italië eindigde uiteindelijk in een hard gelach voor Oscar Piastri. De leider in het Formule 1-kampioenschap moest in de slotfase op Monza zijn positie teruggeven aan teamgenoot en titelrivaal Lando Norris. Na afloop kon de Australiër van McLaren er zelf om lachen.

De race van Piastri kende pieken en dalen. De Australiër startte als derde achter Max Verstappen en Norris en belandde na de start in een langdurig gevecht met Charles Leclerc van Ferrari. Nadat hij de Monegask van zich had afgeschud, reed Piastri het grootste deel van de race in niemandsland. In de hoop op een safetycar besloot McLaren beide coureurs lang door te laten rijden op de mediumband.

Norris had nog een rekening bij Piastri

Piastri maakte echter eerder zijn pitstop dan Norris. Toen de Brit even later ook naar binnen ging, liep zijn stop volledig mis en duurde die te lang. Daardoor kwam Piastri vóór Norris terecht, maar McLaren greep in: hij moest de plek teruggeven. Dat besluit hing samen met de race in Hongarije vorig seizoen, waar Norris zijn teamgenoot juist de kans gaf om zijn eerste F1-overwinning te pakken.

Na de finish oogde Piastri opvallend rustig. “Het was een moeilijk begin van de race,” zo vertelde hij. “Het waren niet mijn beste ronden in het begin, maar we hadden meer snelheid dan Leclerc. Daarna was het een beetje een saaie race. Ik worstelde een groot deel van de tijd; de auto deed niet precies wat ik wilde. Maar ik ben blij met de punten en die neem ik mee.”

Piastri kan lach niet inhouden

Gevraagd naar de strategie gaf Piastri aan dat alleen een safetycar hem een kans had kunnen geven om Verstappen te verslaan. “We reden heel lang door zodat we de zachte banden konden pakken. We bleven buiten in de hoop dat er een safetycar zou komen. Maar Max was vandaag enorm sterk, dus er was geen reden om nog langer te wachten. En toen hadden we nog een klein incidentje op het laatst, maar dat is oké,” aldus Piastri, die lachend verwees naar het moment met Norris.

ILMOP

Posts: 1.131

Soms is het slimmer om je verstand te gebruiken dan alleen maar kracht.
Piastri/McLaren had nog iets goed te maken met Norris. Daarnaast is het dom om de sfeer in het team te verpesten als je 35 punten voorstaat in het kampioenschap. Piastri heeft het dus goed aangepakt!!

  • 6
  • 7 sep 2025 - 17:33
Reacties (14)

  • Joseph1000

    Posts: 189

    Piastri zal vrede hebben met de uitslag.
    Norris had een betere kwalificatie.
    Circuit is een beetje saai weinig inhaal mogelijkheden. Beetje regen had het spannender gemaakt 😬

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 17:22
  • De Vogel is Geland

    Posts: 494

    Piastri is een prima tweede rijder.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 17:23
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.451

    Toon eens ballen plaats van de ideale schoonzoon te spelen.

    • + 5
    • 7 sep 2025 - 17:25
    • Joseph1000

      Posts: 189

      Hij staat nog voor dus er is toch niks aan de hand

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 17:28
    • ILMOP

      Posts: 1.131

      Soms is het slimmer om je verstand te gebruiken dan alleen maar kracht.
      Piastri/McLaren had nog iets goed te maken met Norris. Daarnaast is het dom om de sfeer in het team te verpesten als je 35 punten voorstaat in het kampioenschap. Piastri heeft het dus goed aangepakt!!

      • + 6
      • 7 sep 2025 - 17:33
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.451

      Ja leuk en wel en wat als straks Norris toch kampioen zou worden. Met 2 punten meer dan heb je het hier gewoon weg gegeven

      • + 2
      • 7 sep 2025 - 17:38
    • Mrduplex

      Posts: 1.610

      Dan hadden ze Norris de betere strategie moeten geven, zoals het ook hoort,omdat die voorop reed. Dus snap niet waarom je doet alsof alleen Piastri benadeeld is.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 18:00
  • Larry Perkins

    Posts: 59.644

    Off-topic:

    Weer een puike prestatie van Albon, van p14 naar p7!

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 17:25
    • HermanInDeZon

      Posts: 148

      En dit in tegenstelling tot zijn teamgenoot die er dit jaar werkelijk nooit in slaagt om uit de problemen te blijven

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 17:59
    • schwantz34

      Posts: 40.806

      Carlos voelt de druk van de uitstekend presterende Albon, en is daardoor al een tijdlang fout op fout aan het stapelen...

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 18:16
    • Pietje Bell

      Posts: 30.776

      Zeker een puike prestatie van Albon, maar wat te denken van Hadjar?
      Vanuit de pits naar P10 gereden en hij is een rookie!
      Waar zijn die andere 2 gebleven die uit de pits zijn gestart? ;-))

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 18:24
  • NicoS

    Posts: 19.324

    De hele strategie van McLaren vond ik een lachertje, geen idee wat ze wilden bereiken met die late stop…..

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 18:01
    • MatsVerstsappen

      Posts: 170

      Tweede en derde werden ze toch wel, met een SC hadden ze kans op de overwinning. Ze wachtten totdat de voorsprong op leclerc niet meer comfortabel was. Super logische strategie.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 18:15

