De Grand Prix van Italië eindigde uiteindelijk in een hard gelach voor Oscar Piastri. De leider in het Formule 1-kampioenschap moest in de slotfase op Monza zijn positie teruggeven aan teamgenoot en titelrivaal Lando Norris. Na afloop kon de Australiër van McLaren er zelf om lachen.

De race van Piastri kende pieken en dalen. De Australiër startte als derde achter Max Verstappen en Norris en belandde na de start in een langdurig gevecht met Charles Leclerc van Ferrari. Nadat hij de Monegask van zich had afgeschud, reed Piastri het grootste deel van de race in niemandsland. In de hoop op een safetycar besloot McLaren beide coureurs lang door te laten rijden op de mediumband.

Norris had nog een rekening bij Piastri

Piastri maakte echter eerder zijn pitstop dan Norris. Toen de Brit even later ook naar binnen ging, liep zijn stop volledig mis en duurde die te lang. Daardoor kwam Piastri vóór Norris terecht, maar McLaren greep in: hij moest de plek teruggeven. Dat besluit hing samen met de race in Hongarije vorig seizoen, waar Norris zijn teamgenoot juist de kans gaf om zijn eerste F1-overwinning te pakken.

Na de finish oogde Piastri opvallend rustig. “Het was een moeilijk begin van de race,” zo vertelde hij. “Het waren niet mijn beste ronden in het begin, maar we hadden meer snelheid dan Leclerc. Daarna was het een beetje een saaie race. Ik worstelde een groot deel van de tijd; de auto deed niet precies wat ik wilde. Maar ik ben blij met de punten en die neem ik mee.”

Piastri kan lach niet inhouden

Gevraagd naar de strategie gaf Piastri aan dat alleen een safetycar hem een kans had kunnen geven om Verstappen te verslaan. “We reden heel lang door zodat we de zachte banden konden pakken. We bleven buiten in de hoop dat er een safetycar zou komen. Maar Max was vandaag enorm sterk, dus er was geen reden om nog langer te wachten. En toen hadden we nog een klein incidentje op het laatst, maar dat is oké,” aldus Piastri, die lachend verwees naar het moment met Norris.