McLaren-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Ze waren superieur"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 19:19
  • comments 14
  • Door: Jesse Jansen

Andrea Stella zag zijn coureurs tweede en derde worden tijdens de Grand Prix van Italië. De McLaren-coureurs konden het niet opnemen tegen Verstappen en zijn Red Bull. De teambaas van McLaren vertelt over de superieure Red Bull in vergelijking met de McLaren. 

In gesprek met Viaplay vertelt Stella over de rijderswissel aan het einde van de race en de goede Red Bull. Stella is niet geheel tevreden met het resultaat, ondanks twee podiumplaatsen. 

De pitstop is de reden

Lando Norris had een slechte pitstop en kwam daardoor achter teamgenoot Oscar Piastri terecht. Piastri kreeg de oproep om Norris voorbij te laten gaan. Stella geeft hier meer duidelijkheid over: "Nou, de pitstop was natuurlijk essentieel voor de positiewisseling, maar tegelijkertijd is er niet alleen het element van deze slechte pitstop; we hebben de auto ook gesequenced. De pitstop op een bepaalde manier, maar duidelijk met de bedoeling om niet van positie te wisselen.

"Dus in zekere zin combineerden de twee elementen zich: Oscar stopte eerst en dan de langzame pitstop, maar de bedoeling was niet om van positie te wisselen. We dachten dus dat het de juiste aanpak was om de posities voor de pitstop te herstellen en ze dan te laten racen. En dat hebben we gedaan."

'Er was een superieure auto'

"Nou, het gevoel vandaag is dat we het maximale uit dit raceweekend hebben gehaald, omdat er een betere auto was. Red Bull, ze waren sneller dan wij in de kwalificatie. Ze waren sneller dan wij in de race. We moeten dit soort uitspraken accepteren. En het motiveert ons juist om nog harder te werken, want we willen alle races winnen."

McLaren heeft zijn voorsprong op de andere teams uitgebreid dit weekend. De voorsprong op nummer twee Ferrari is momenteel 337 punten. McLaren staat eerste met maar liefst 617 punten. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.268

"McLaren-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Ze waren superieur"

Haha, die Andrea, die heeft er echt geen verstand van.
Volgens de, niet zo slimme, horde, is de Redbull het vierde team en is het aan Max te danken dat ze ongeveer 4 minuten losrijden...
Gekke Andrea!

  • 5
  • 7 sep 2025 - 19:26
Reacties (14)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.268

    "McLaren-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Ze waren superieur"

    Haha, die Andrea, die heeft er echt geen verstand van.
    Volgens de, niet zo slimme, horde, is de Redbull het vierde team en is het aan Max te danken dat ze ongeveer 4 minuten losrijden...
    Gekke Andrea!

    • + 5
    • 7 sep 2025 - 19:26
    • hupholland

      Posts: 9.200

      Toto Wolff geeft juist alle credits aan Max. Stella laat het in het midden wie of wat vandaag het verschil maakte, maar de combinatie was idd superieur vandaag. Ik denk niet dat er een andere coureur met deze auto gewonnen zou hebben.

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 19:39
    • schwantz34

      Posts: 40.812

      19 seconden zijn geen 4 minuten! Yuki op 80 seconden van Max!

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 19:54
    • Rode Stier 33

      Posts: 868

      "De niet zo slimme horde"
      Gelukkig ben jij hier het alwetend, helder licht....

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 20:02
    • schwantz34

      Posts: 40.812

      Ouw-gloeilamp!

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 20:04
    • Larry Perkins

      Posts: 59.649

      @Ouw is als kind in de ketel met TL-buizen gevallen...

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 20:39
    • snailer

      Posts: 29.530

      @Ouw-sjagerijn.

      Je had wel gelijk na kwalificatie! Wat zei je ook al weer? Verstappen schijt in zijn broek als Ouw-vriend George naast hem verschijnt!

      Je had zoals gezegd gelijk!!!!!
      Verstappen was zo bang van George dat hij iedereen effe aan de volle schijterij op 4 minuten zette!

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 20:43
  • snailer

    Posts: 29.530

    Verstappen was wel dominant als de voorsprong leidend is maar goed. Gokken op een safety car en dan ruim een seconde per ronde verliezen.

    McLaren gokte en verloor alsnog.
    Tsunoda's zwakste race?

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 20:04
    • skibeest

      Posts: 1.871

      Was niet echt een gok, 2 en 3 was al in de pocket. Er kon dus niet verloren worden alleen gewonnen. Was ook bijna gelukt. Gelukkig geen SC

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 20:16
    • snailer

      Posts: 29.530

      Het bleek wel een gok, skibeest. Zag in de timing dat Leclerc er 3 seconde achter zat. Ook Piastri had een slechte stop kunnen hebben. Weg p3.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 20:44
  • TylaHunter

    Posts: 10.467

    Als het aan de pitmuur wordt verprutst om een tweestopper te doen op hongarije, dan hoort het bij racen... maar in de pitstraat door de pitcrew... dan moet er een plaats terug worden gegeven.

    Beetje partijdigheid niet. Als Webber nu niet Oscar even toespreekt: we zijn nog 8 races... dit was een 6 puntenswing... dit doe je niet weer.

    In beide situaties verliest Oscar nu punten... in zijn voordeel in de pitstraat en in zijn nadeel aan de pitstraat.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 20:33
  • SennaS

    Posts: 10.430

    Stella bedoelt Max en niet die rbr auto, want dat is een barrel.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 20:43
    • snailer

      Posts: 29.530

      Jou rrest your beauty case now!

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 20:45
  • StevenQ

    Posts: 9.701

    Daarom haalde Tsunoda ook het podium, omdat Red Bull zo superieur was

    • + 1
    • 7 sep 2025 - 20:44

