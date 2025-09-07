"McLaren-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Ze waren superieur"

Andrea Stella zag zijn coureurs tweede en derde worden tijdens de Grand Prix van Italië. De McLaren-coureurs konden het niet opnemen tegen Verstappen en zijn Red Bull. De teambaas van McLaren vertelt over de superieure Red Bull in vergelijking met de McLaren.

In gesprek met Viaplay vertelt Stella over de rijderswissel aan het einde van de race en de goede Red Bull. Stella is niet geheel tevreden met het resultaat, ondanks twee podiumplaatsen.

De pitstop is de reden

Lando Norris had een slechte pitstop en kwam daardoor achter teamgenoot Oscar Piastri terecht. Piastri kreeg de oproep om Norris voorbij te laten gaan. Stella geeft hier meer duidelijkheid over: "Nou, de pitstop was natuurlijk essentieel voor de positiewisseling, maar tegelijkertijd is er niet alleen het element van deze slechte pitstop; we hebben de auto ook gesequenced. De pitstop op een bepaalde manier, maar duidelijk met de bedoeling om niet van positie te wisselen.

"Dus in zekere zin combineerden de twee elementen zich: Oscar stopte eerst en dan de langzame pitstop, maar de bedoeling was niet om van positie te wisselen. We dachten dus dat het de juiste aanpak was om de posities voor de pitstop te herstellen en ze dan te laten racen. En dat hebben we gedaan."

'Er was een superieure auto'

"Nou, het gevoel vandaag is dat we het maximale uit dit raceweekend hebben gehaald, omdat er een betere auto was. Red Bull, ze waren sneller dan wij in de kwalificatie. Ze waren sneller dan wij in de race. We moeten dit soort uitspraken accepteren. En het motiveert ons juist om nog harder te werken, want we willen alle races winnen."

McLaren heeft zijn voorsprong op de andere teams uitgebreid dit weekend. De voorsprong op nummer twee Ferrari is momenteel 337 punten. McLaren staat eerste met maar liefst 617 punten.