Oppermachtige Verstappen jubelt: "Het was alsof we vlogen!"

Oppermachtige Verstappen jubelt: "Het was alsof we vlogen!"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 16:40
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft zijn derde Grand Prix van het seizoen gewonnen. Op het circuit van Monza reed hij een geweldige race en kwam hij met bijna twintig seconden voorsprong op de McLarens over de streep. Na afloop was Verstappen enorm trots op zijn prestatie.

Verstappen startte de race op de pole position na een geweldige ronde in de kwalificatie van gisteren. Bij de start wist Verstappen zijn positie te verdedigen ten opzichte van Lando Norris, maar hij ging door het grindstrookje in de eerste bocht. Verstappen moest zijn positie teruggeven, en mocht weer gaan jagen.

In de vierde ronde haalde hij Norris in, en wist hij een groot gat te slaan. Verstappen verloor daarna zijn koppositie bij de pitstops, maar toen Norris en Oscar Piastri ook naar binnen doken, kreeg hij de leiding weer in handen. Lachend hoorde hij hoe ze bij de concurrentie aan het klungelen waren, waarna hij zijn zege vierde.

'Het was alsof we vlogen'

Met een grote grijns keek hij daarna terug op zijn race bij interviewer van dienst Davide Valsecchi: "Het was een geweldige dag voor ons. De eerste ronde was een beetje ongelukkig, maar daarna leek het alsof we vlogen. De auto voelde heel goed aan. Ik kon de pace goed managen tijdens de eerste stint, en we maakten op het juiste moment een pitstop."

"Met die harde banden kon je op het einde iets meer pushen. We hebben het geweldig uitgevoerd vandaag, iedereen in het team heeft het fantastisch gedaan. We zaten er het hele weekend bij. Het is heerlijk om hier te winnen."

De snelheid was er

Verstappen stelde dat hij wel had verwacht dat ze zo snel zouden zijn: "Ik zag dat de pace goed was, maar het moest gewoon een beetje indalen. Ik zag dat de pace er was, en we lagen snel weer aan de leiding. Dit was een ongelooflijk weekend."

Reacties (1)

  • schwantz34

    Deze overwinning, en vooral de manier waarop, was ook echt wel ff hoognodig voor Max en heel RBR na alle onrust van de laatste tijd. Onder Mekies lijkt de rust volledig te zijn terug gekeerd, en lijkt iedereen weer te kunnen lachen, en staan de neuzen weer allemaal dezelfde kant op!

    • 7 sep 2025 - 16:50

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

