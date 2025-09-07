Oppermachtige Verstappen jubelt: "Het was alsof we vlogen!"

Max Verstappen heeft zijn derde Grand Prix van het seizoen gewonnen. Op het circuit van Monza reed hij een geweldige race en kwam hij met bijna twintig seconden voorsprong op de McLarens over de streep. Na afloop was Verstappen enorm trots op zijn prestatie.

Verstappen startte de race op de pole position na een geweldige ronde in de kwalificatie van gisteren. Bij de start wist Verstappen zijn positie te verdedigen ten opzichte van Lando Norris, maar hij ging door het grindstrookje in de eerste bocht. Verstappen moest zijn positie teruggeven, en mocht weer gaan jagen.

In de vierde ronde haalde hij Norris in, en wist hij een groot gat te slaan. Verstappen verloor daarna zijn koppositie bij de pitstops, maar toen Norris en Oscar Piastri ook naar binnen doken, kreeg hij de leiding weer in handen. Lachend hoorde hij hoe ze bij de concurrentie aan het klungelen waren, waarna hij zijn zege vierde.

'Het was alsof we vlogen'

Met een grote grijns keek hij daarna terug op zijn race bij interviewer van dienst Davide Valsecchi: "Het was een geweldige dag voor ons. De eerste ronde was een beetje ongelukkig, maar daarna leek het alsof we vlogen. De auto voelde heel goed aan. Ik kon de pace goed managen tijdens de eerste stint, en we maakten op het juiste moment een pitstop."

"Met die harde banden kon je op het einde iets meer pushen. We hebben het geweldig uitgevoerd vandaag, iedereen in het team heeft het fantastisch gedaan. We zaten er het hele weekend bij. Het is heerlijk om hier te winnen."

De snelheid was er

Verstappen stelde dat hij wel had verwacht dat ze zo snel zouden zijn: "Ik zag dat de pace goed was, maar het moest gewoon een beetje indalen. Ik zag dat de pace er was, en we lagen snel weer aan de leiding. Dit was een ongelooflijk weekend."