Lando Norris is tweede geworden in de Grand Prix van Italië. De coureur wist Max Verstappen niet voorbij te steken. Hij had echter wel een gelukje. Tegen het einde van de race mocht hij de plek van Oscar Piastri overnemen. Hierdoor eindigde de Brit als tweede.

Lando Norris startte vanaf de tweede plaats. Hij wachtte heel lang met zijn pitstop en die duurde uiteindelijk zes seconden. Norris mocht Oscar Piastri voorbijsteken. Hierdoor eindigde de Brit alsnog als tweede.

Spannende start

Lando Norris wilde Max Verstappen voorbij steken bij de start. De Brit kwam op het gras. Davide Valsecchi vroeg namens de Formule 1 of Norris van zijn gas af moest: "Een beetje. Ik moest wel, maar ik probeer het vol te houden. Zelfs bij het remmen voor bocht één probeer ik het vol te houden, maar ik weet altijd dat het een goed gevecht met Max gaat worden, en het was zo leuk, maar gewoon niet de snelheid vandaag, niet het tempo van Max en de Red Bulls."

"Een lastige, een van de eerste weekenden waarin we wat langzaam zijn, maar het is nog steeds leuk, nog steeds een goede race. Dus ik heb ervan genoten", zo zegt Lando Norris over zijn race.

Fouten gemaakt

Norris laat weten dat ook McLaren fouten kan maken: "Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik weet het niet. Het voelde alsof ik er al een hele tijd zat. Maar ja, ik denk dat we als team af en toe fouten maken. Dus vandaag was er zo eentje."

"Ik heb vandaag alles gedaan wat ik kon. Weet je, ik kon niet veel meer doen. Ik probeerde tegen Max te vechten, maar we hadden een goede race en hij kwam als winnaar uit de strijd, en dat verdiende hij. Dus niets meer. Weet je, de tweede plaats was het resultaat", zo eindigt Lando Norris zijn interview na de race.