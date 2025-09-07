user icon
icon

Norris wil Verstappen verschalken op Monza: "Wij zijn sneller dan Red Bull"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris wil Verstappen verschalken op Monza: "Wij zijn sneller dan Red Bull"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 14:36
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris gelooft dat hij Max Verstappen kan verslaan tijdens de Grand Prix van Italië. De Britse McLaren-coureur start op Monza naast Verstappen, die op miraculeuze wijze de poleposition veroverde. Norris is ervan overtuigd dat zijn auto sneller kan zijn dan die van Red Bull Racing.

Tijdens de kwalificatie drukte Verstappen McLaren, Ferrari, Mercedes en de rest van het Formule 1-veld met de neus op de feiten. De Nederlander pakte pole en verbrak bovendien het snelste ronderecord op Monza aller tijden. Norris kwalificeerde zich als tweede en start dus naast de regerend wereldkampioen.

Meer over Red Bull Racing Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug
 McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug

Norris wil gevecht aangaan met Verstappen

Voorafgaand aan de race sprak Norris vol vertrouwen. “Het doel is om vandaag te winnen, dus dat is waar ik wil staan,” zei hij tegenover Sky Sports. “De snelheid van iedereen op het rechte stuk is behoorlijk intimiderend voor ons, behalve misschien die van Mercedes. Ik denk dat ik vanaf de start mijn beste kans op de overwinning heb, maar het is nog steeds een lange race met inhaalmogelijkheden en strategische keuzes.”

De verschillen tussen Red Bull en McLaren zijn duidelijk. Verstappen beschikt over meer vermogen op de rechte stukken, terwijl Norris en Oscar Piastri kunnen rekenen op extra mechanische grip. Toch schroomde Norris niet om zichzelf en McLaren tot de favorieten te rekenen. “Ik denk dat we vandaag een beter tempo kunnen hebben dan Red Bull, maar hun tempo zal erg sterk zijn. Ik verwacht zeker geen gemakkelijke race.”

Norris denkt alleen maar aan winnen

Vorige week viel Norris uit tijdens de Dutch GP in Zandvoort, waar een olielek hem de das omdeed. De Brit, die samen met teamgenoot Piastri volop strijdt om de wereldtitel, kan zich met 34 punten achterstand niet veel misstappen meer veroorloven. “Ik wil alleen maar aan winnen denken. Een goed of slecht resultaat heeft consequenties, dus het beste wat ik kan doen is focussen op winnen, een sterke race rijden en auto’s inhalen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Jermaine

    Posts: 7.112

    Wow, ze kunnen dus wel toegeven dat ze sneller zijn xD

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 15:00

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×