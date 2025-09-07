Lando Norris gelooft dat hij Max Verstappen kan verslaan tijdens de Grand Prix van Italië. De Britse McLaren-coureur start op Monza naast Verstappen, die op miraculeuze wijze de poleposition veroverde. Norris is ervan overtuigd dat zijn auto sneller kan zijn dan die van Red Bull Racing.

Tijdens de kwalificatie drukte Verstappen McLaren, Ferrari, Mercedes en de rest van het Formule 1-veld met de neus op de feiten. De Nederlander pakte pole en verbrak bovendien het snelste ronderecord op Monza aller tijden. Norris kwalificeerde zich als tweede en start dus naast de regerend wereldkampioen.

Norris wil gevecht aangaan met Verstappen

Voorafgaand aan de race sprak Norris vol vertrouwen. “Het doel is om vandaag te winnen, dus dat is waar ik wil staan,” zei hij tegenover Sky Sports. “De snelheid van iedereen op het rechte stuk is behoorlijk intimiderend voor ons, behalve misschien die van Mercedes. Ik denk dat ik vanaf de start mijn beste kans op de overwinning heb, maar het is nog steeds een lange race met inhaalmogelijkheden en strategische keuzes.”

De verschillen tussen Red Bull en McLaren zijn duidelijk. Verstappen beschikt over meer vermogen op de rechte stukken, terwijl Norris en Oscar Piastri kunnen rekenen op extra mechanische grip. Toch schroomde Norris niet om zichzelf en McLaren tot de favorieten te rekenen. “Ik denk dat we vandaag een beter tempo kunnen hebben dan Red Bull, maar hun tempo zal erg sterk zijn. Ik verwacht zeker geen gemakkelijke race.”

Norris denkt alleen maar aan winnen

Vorige week viel Norris uit tijdens de Dutch GP in Zandvoort, waar een olielek hem de das omdeed. De Brit, die samen met teamgenoot Piastri volop strijdt om de wereldtitel, kan zich met 34 punten achterstand niet veel misstappen meer veroorloven. “Ik wil alleen maar aan winnen denken. Een goed of slecht resultaat heeft consequenties, dus het beste wat ik kan doen is focussen op winnen, een sterke race rijden en auto’s inhalen.”