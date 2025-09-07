user icon
icon

Verstappen jaagt op de zege: "Het wordt een heel lange race"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen jaagt op de zege: "Het wordt een heel lange race"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 14:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat vandaag vanaf de pole position op jacht naar de zege in de Grand Prix van Italië. De Nederlandse Red Bull-coureur gaat vanzelfsprekend voor de zege, maar hij weet dat het een lange en zware race gaat worden op het circuit van Monza.

Verstappen was op zaterdag de grote man op het circuit van Monza. Hij reed een geweldig rondje waarmee hij het ronderecord brak. Het was ook het rondje met de hoogste gemiddelde snelheid ooit gemeten in de Formule 1. Verstappen geldt dan ook als de favoriet voor de zege, al zullen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri het hem lastig gaan maken.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

28 aug

'Ik heb zin om te gaan racen'

Verstappen ontvangt nog steeds veel complimenten voor zijn machtige polerondje. Ook tijdens de drivers parade werd hij ernaar gevraagd, want had hij dit zien aankomen? "Dat is altijd lastig om te zeggen, ons weekend verloopt vooralsnog best positief. Natuurlijk, het pakken van de pole position was een kleine verrassing. Dat pakken we echter met beide handen aan. Ik heb er nu zin in om te gaan racen."

Kan Verstappen voor de zege gaan?

Verstappen zal in de race de strijd aan moeten gaan met de McLarens van Norris en Piastri. De run naar de eerste bocht wordt heel belangrijk, en dat weten de hoofdrolspelers ook. Als Verstappen wordt gevraagd of hij full send gaat, reageert hij met een lach: "Het is nog steeds een lange race. Er kan heel erg veel gaan gebeuren, maar we gaan ons best doen. Natuurlijk hopen we dat we deze positie vast kunnen houden."

Verstappen gaat jagen op zijn eerste zege sinds het voorjaar. De laatste keer dat hij als winnaar over de streep kwam, was tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op 18 mei op het circuit van Imola. Ook toen moest hij de strijd met de McLarens aangaan.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.775

    Dit is Max ten voeten uit. Max was gisteravond uit eten in Milaan en toen hij terug
    kwam bij het circuit stond er een grote fan op hem te wachten. In tranen, omdat hij
    dacht dat Max niet terug zou komen. En toen kwam Max. Stopte, draaide het raam open
    en gaf hem een knuffel, handtekening en pet en troostte hem. En geen PR actie, want
    er was geen camera in de buurt. Dit zijn privé beelden.

    x.com/norstapppen/status/1964628542505046435

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 14:20
  • Pietje Bell

    Posts: 30.775

    Mijn vorige bericht hangt nog steeds in het filter, maar hier ff een udate over de race. Bij Viaplay werd net gezegd door Ho-Pin dat Stroll en Alonso na de race bekeken worden, want ze reden net over de witte lijn uitgang pits omdat iemand een proefstart deed en daar hadden ze op moeten wachten en daar staat 5 sec straf voor.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 14:44
    • Pietje Bell

      Posts: 30.775

      Belachelijk om dat NA de race pas te bekijken.
      Wat een schitterende fly-by tijdens het mooi gezongen volkslied.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 14:49

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×