Verstappen jaagt op de zege: "Het wordt een heel lange race"

Max Verstappen gaat vandaag vanaf de pole position op jacht naar de zege in de Grand Prix van Italië. De Nederlandse Red Bull-coureur gaat vanzelfsprekend voor de zege, maar hij weet dat het een lange en zware race gaat worden op het circuit van Monza.

Verstappen was op zaterdag de grote man op het circuit van Monza. Hij reed een geweldig rondje waarmee hij het ronderecord brak. Het was ook het rondje met de hoogste gemiddelde snelheid ooit gemeten in de Formule 1. Verstappen geldt dan ook als de favoriet voor de zege, al zullen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri het hem lastig gaan maken.

'Ik heb zin om te gaan racen'

Verstappen ontvangt nog steeds veel complimenten voor zijn machtige polerondje. Ook tijdens de drivers parade werd hij ernaar gevraagd, want had hij dit zien aankomen? "Dat is altijd lastig om te zeggen, ons weekend verloopt vooralsnog best positief. Natuurlijk, het pakken van de pole position was een kleine verrassing. Dat pakken we echter met beide handen aan. Ik heb er nu zin in om te gaan racen."

Kan Verstappen voor de zege gaan?

Verstappen zal in de race de strijd aan moeten gaan met de McLarens van Norris en Piastri. De run naar de eerste bocht wordt heel belangrijk, en dat weten de hoofdrolspelers ook. Als Verstappen wordt gevraagd of hij full send gaat, reageert hij met een lach: "Het is nog steeds een lange race. Er kan heel erg veel gaan gebeuren, maar we gaan ons best doen. Natuurlijk hopen we dat we deze positie vast kunnen houden."

Verstappen gaat jagen op zijn eerste zege sinds het voorjaar. De laatste keer dat hij als winnaar over de streep kwam, was tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op 18 mei op het circuit van Imola. Ook toen moest hij de strijd met de McLarens aangaan.