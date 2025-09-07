McLaren niet verbaasd door pole Verstappen: "Het ligt aan de bochten"

Max Verstappen start vanmiddag vanaf pole position. De Nederlander start de Italiaanse Grand Prix voor de tweede keer vanaf de eerste startpositie. Hij verraste iedereen met zijn poleposition. Hij reed ook een baanrecord tijdens zijn snelle ronde.

Er was een persoon binnen de paddock die de pole position van Max Verstappen wel zag aankomen. McLaren-teambaas Andrea Stella zag zijn coureurs zich achter de Nederlander kwalificeren. Toch had hij het wel verwacht.

Reden voor pole position

Andrea Stella laat tegenover internationale media weten waarom en hoe Max Verstappen pole position heeft behaald: "Ik denk dat er een paar technische redenen zijn waarom we hier niet hetzelfde niveau van competitiviteit konden herhalen als in Zandvoort en Hongarije. De auto is ook hier in de bochten erg competitief; we zien eigenlijk in vrijwel elke bocht dat we de snelsten zijn."

"Maar de bochten duren hier relatief kort. Er zijn er maar zes, en op de rechte stukken is de auto niet de snelste. Dus we winnen een beetje tijd in de bochten, maar we verliezen behoorlijk wat op de rechte stukken. Daardoor kunnen we hier niet zo dominant zijn als op sommige andere circuits. Over het algemeen zou ik zeggen dat onze auto, zoals wij die ontwerpen, het meest efficiënt presteert met een hogere achtervleugel-afstelling."

Vergelijkbaar met vorig jaar

Vorig jaar startten de McLaren-coureurs vanaf P1 en P2, toch vergelijkt Stella het met vorig jaar: "We weten dat dit vergelijkbaar is met vorig jaar: zodra we het niveau van de achtervleugel verlagen, verliest de auto ten opzichte van andere teams een beetje algehele aerodynamische efficiëntie. Het gripniveau is ook erg hoog; de rondetijden die we in Monza rijden in de 1 minuut 18 zijn behoorlijk indrukwekkend."

"Het feit dat de grip hier zo hoog is en de lay-out van het circuit eigenlijk het tegenovergestelde is van Zandvoort en Hongarije, verklaart grotendeels waarom we hier geen significant voordeel hebben. Maar uiteindelijk zaten we in de mix en hadden we zelfs kans om pole position te pakken."