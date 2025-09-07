user icon
icon

McLaren niet verbaasd door pole Verstappen: "Het ligt aan de bochten"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren niet verbaasd door pole Verstappen: "Het ligt aan de bochten"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 12:46
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen start vanmiddag vanaf pole position. De Nederlander start de Italiaanse Grand Prix voor de tweede keer vanaf de eerste startpositie. Hij verraste iedereen met zijn poleposition. Hij reed ook een baanrecord tijdens zijn snelle ronde. 

Meer over McLaren McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

5 sep

Er was een persoon binnen de paddock die de pole position van Max Verstappen wel zag aankomen. McLaren-teambaas Andrea Stella zag zijn coureurs zich achter de Nederlander kwalificeren. Toch had hij het wel verwacht. 

Reden voor pole position

Andrea Stella laat tegenover internationale media weten waarom en hoe Max Verstappen pole position heeft behaald: "Ik denk dat er een paar technische redenen zijn waarom we hier niet hetzelfde niveau van competitiviteit konden herhalen als in Zandvoort en Hongarije. De auto is ook hier in de bochten erg competitief; we zien eigenlijk in vrijwel elke bocht dat we de snelsten zijn."

"Maar de bochten duren hier relatief kort. Er zijn er maar zes, en op de rechte stukken is de auto niet de snelste. Dus we winnen een beetje tijd in de bochten, maar we verliezen behoorlijk wat op de rechte stukken. Daardoor kunnen we hier niet zo dominant zijn als op sommige andere circuits. Over het algemeen zou ik zeggen dat onze auto, zoals wij die ontwerpen, het meest efficiënt presteert met een hogere achtervleugel-afstelling."

Vergelijkbaar met vorig jaar

Vorig jaar startten de McLaren-coureurs vanaf P1 en P2, toch vergelijkt Stella het met vorig jaar: "We weten dat dit vergelijkbaar is met vorig jaar: zodra we het niveau van de achtervleugel verlagen, verliest de auto ten opzichte van andere teams een beetje algehele aerodynamische efficiëntie. Het gripniveau is ook erg hoog; de rondetijden die we in Monza rijden in de 1 minuut 18 zijn behoorlijk indrukwekkend."

"Het feit dat de grip hier zo hoog is en de lay-out van het circuit eigenlijk het tegenovergestelde is van Zandvoort en Hongarije, verklaart grotendeels waarom we hier geen significant voordeel hebben. Maar uiteindelijk zaten we in de mix en hadden we zelfs kans om pole position te pakken."

Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 6.809

    Maar op andere circuits waren toch ook bochten? Anders heet het een dragrace...

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 13:16
    • SennaS

      Posts: 10.415

      Zeg je daarmee dat alle circuits kopieën zijn?

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 13:27

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar