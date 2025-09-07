user icon
icon

Tsunoda legt uit: Dit is de reden van zijn achterstand op Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda legt uit: Dit is de reden van zijn achterstand op Verstappen
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 08:48
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kende een positieve kwalificatie in Monza. Ze pakten de pole position met Max Verstappen, en bereikten Q3 met Yuki Tsunoda. Het was een opsteker voor de Japanner, maar na afloop was hij vooral gefrustreerd. Hij onthulde dat hij een andere vloer heeft dan Verstappen.

Red Bull beschikt dit seizoen niet vaak over twee auto's in het derde gedeelte van de kwalificatie. In Monza leek alles hen mee te zitten, en wist Tsunoda redelijk eenvoudig door te stoten naar Q3. Daar kon hij echter geen hoge ogen gooien, en noteerde hij de tiende tijd op 0,727 seconden van Verstappen.

Meer over Max Verstappen Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug

Het verschil met Verstappen

Na afloop maakte Tsunoda een gefrustreerde indruk. Hij baalde van zijn prestatie, en legde bij de internationale pers uit dat hij een andere auto had dan Verstappen: "Het is natuurlijk heel frustrerend, maar ik heb dit weekend een andere vloer dan Max. Ik weet echter niet wat voor verschil het precies maakt, maar het is niet enorm."

Puntje van kritiek

Naast de vloer was er nog iets anders wat voor frustratie zorgde bij Tsunoda. Hij werd als eerste de baan opgestuurd in de laatste run, en een slipstream was lastig te vinden: "Ik moest het veld leiden in Q3, en dat is echt een groot nadeel. We weten allemaal dat de luchtcirculatie hier sterk is. Ik voelde dat tijdens mijn laatste snelle rondje, ook al was dat rondje best goed. Waarschijnlijk heb ik daar drie tot vier tienden mee verloren, maar het is gewoon wat het is. Q3 halen was vandaag het grote doel. Dus ik ben wel blij."

Waar komt de frustratie vandaan?

Tsunoda wilde nog wel benadrukken dat het feit dat hij niet met de nieuwste vloer rijdt, geen bron van frustratie is: "We zijn allemaal bezig om hier alles uit te halen en we proberen zo snel mogelijk zoveel mogelijk updates door te voeren. Als je het vergelijk met de situatie van voor Spa, dan moet ik zeggen dat ik het allemaal vrij makkelijk kan accepteren."

Pietje Bell

Posts: 30.770

Waarom geen nieuwe vloer speciaal voor dit circuit waar Max heel positief over was
voor Yuki?!

Waarom Yuki als eerste naar buiten sturen zodat hij geen voordeel van een rijder
vóór zich kon hebben?!

  • 5
  • 7 sep 2025 - 08:59
Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.767

    Waarom geen nieuwe vloer speciaal voor dit circuit waar Max heel positief over was
    voor Yuki?!

    Waarom Yuki als eerste naar buiten sturen zodat hij geen voordeel van een rijder
    vóór zich kon hebben?!

    • + 5
    • 7 sep 2025 - 08:59
    • Larry Perkins

      Posts: 59.635

      Terechte vragen. Kan zijn dat de nieuwe vloer voor de tweede coureur nog niet beschikbaar was, maar dan is het erg slordig van Marko om te melden dat het bij de Japanner iets mentaals is, maar niet dat hij het nog met de oudere loer moest doen. En Mekies heb ik dat ook niet horen zeggen.
      Lijkt erop dat ze Tsunoda al hebben afgeschreven voor 2026 en geen cent teveel in hem willen investeren...
      Kan me voorstellen dat Yuki het daarom maar zelf even aan de pers vertelde.

      En hem als eerste naar buiten sturen is belachelijk.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 09:28
    • Pietje Bell

      Posts: 30.767

      "Lijkt erop dat ze Tsunoda al hebben afgeschreven voor 2026 en geen cent teveel in hem willen investeren... "

      Ik wou het niet zeggen, maar dat dacht ik dus ook.

      Mekies zei gisteren dat Yuki zich de laatste races flink verbeterd had, maar is dat genoeg? Nee."
      Viel me tegen, want hij moest in een sh*t wagen rijden.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 09:51
    • bonensoep

      Posts: 715

      Ze zien het gewoon niet in Yuki. Waarom zou je budget verspilen aan een coureur die je niet gaat hamdhaven en wiens mening je toch niet meeneemt in de ontwikkelrichting.

      Voor datzelfde geld kan je er nog een update voor Max uit person.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 11:01
    • Polleke2

      Posts: 1.714

      Yuki komt gewoon aan alle kanten tekort zo simpel is het die vloer levert echt geen zeven tiende op hoor.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 11:04
    • Pietje Bell

      Posts: 30.767

      Nee @Polleke, maar door die nieuwe vloer kon Max eindelijk weer de bochten aanvallen en deed de wagen wat hij wou en dat gaf tijdwinst. Ook was hij op het rechte stuk sneller. Dit had Yuki allemaal niet doordat hij die vloer niet had. Langzamer door de bochten en langzamer op het rechte stuk. Zijn toch een aantal tienden.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 11:10
    • Pietje Bell

      Posts: 30.767

      En niet te vergeten: Ze hebben hem als eerste naar buiten gestuurd in Q3,
      als EERSTE!! Wie doet dat nu? Iedereen had een tow of voordeel van een ander die voor hem reed en een gat had gecreëerd in de lucht.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 11:12
  • snailer

    Posts: 29.512

    De auto van Verstappen was voor het eerst stabiel sinds Japan. En ik had verwacht dat Tsunoda daardoor er dichter op zou zitten. Daarom was ik ook verrast dat hij er een flink stuk achter zat.

    Maar blijkbaar ligt het een beetje aan de vloer dat de RBR instabiel is. Geruststellend. Anders had ik de opinie van de volgers moeten geloven.

    Overiens hoor ik nu overal dat deze keer Verstappen wat eenzijdige beslissingen nam ivm de afstelling. Maar dat gaat hooguit over een tiende of zo. Precies genoeg voor die pole. Maar ook nog niet dat verschil verklarend.

    Dat hij de vloer niet had heeft ook gewoon te maken met de cap. Eerst testen en dan pas geld spenderen aan een tweede. Of wat ook kan. Geen tijd om een tweede te bakken.

    Run plan was wel slecht.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 10:39
  • Taures

    Posts: 1.495

    Als het verschil zo groot was qua nieuwe vloer dan had Yuki niet eens q3 gehaald.
    Yuki moet blij zijn met Q3 10e plek, hopelijk komt hij naar voren.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 10:56
    • snailer

      Posts: 29.512

      Helaas elders geplaatst. Stupide fout van me.

      Maar buiten wat ik hier net boven schreef is te zien dat stunoda meer downforce had. Hij verloor 4 tiende op de rechte stukken. Echter zat daar dua ook gebrek aan tractie bij. Moest wachten met op het gas gaan. Daarbij had hij in chicanes snaps.

      Afgaande op de stabiele auto die Verstappen had, geloof ik direct wat Tsunoda vertelde. Die vloer maakt het instabiel. Hij verloor er extra tijd door op de rechte stukken en hij verloor tijd in de schicanes en vooral de laatste bocht door instabiliteit en onderstuur.

      Ik vermoed dat Tsunoda gewoon gelijk heeft. Hij had niet meegedaan om de eerste twee startplekken, maar hij had waarschijnlijk wel meegedaan om de plekken net daar achter.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 11:09

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar