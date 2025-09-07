Tsunoda legt uit: Dit is de reden van zijn achterstand op Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende een positieve kwalificatie in Monza. Ze pakten de pole position met Max Verstappen, en bereikten Q3 met Yuki Tsunoda. Het was een opsteker voor de Japanner, maar na afloop was hij vooral gefrustreerd. Hij onthulde dat hij een andere vloer heeft dan Verstappen.

Red Bull beschikt dit seizoen niet vaak over twee auto's in het derde gedeelte van de kwalificatie. In Monza leek alles hen mee te zitten, en wist Tsunoda redelijk eenvoudig door te stoten naar Q3. Daar kon hij echter geen hoge ogen gooien, en noteerde hij de tiende tijd op 0,727 seconden van Verstappen.

Het verschil met Verstappen

Na afloop maakte Tsunoda een gefrustreerde indruk. Hij baalde van zijn prestatie, en legde bij de internationale pers uit dat hij een andere auto had dan Verstappen: "Het is natuurlijk heel frustrerend, maar ik heb dit weekend een andere vloer dan Max. Ik weet echter niet wat voor verschil het precies maakt, maar het is niet enorm."

Puntje van kritiek

Naast de vloer was er nog iets anders wat voor frustratie zorgde bij Tsunoda. Hij werd als eerste de baan opgestuurd in de laatste run, en een slipstream was lastig te vinden: "Ik moest het veld leiden in Q3, en dat is echt een groot nadeel. We weten allemaal dat de luchtcirculatie hier sterk is. Ik voelde dat tijdens mijn laatste snelle rondje, ook al was dat rondje best goed. Waarschijnlijk heb ik daar drie tot vier tienden mee verloren, maar het is gewoon wat het is. Q3 halen was vandaag het grote doel. Dus ik ben wel blij."

Waar komt de frustratie vandaan?

Tsunoda wilde nog wel benadrukken dat het feit dat hij niet met de nieuwste vloer rijdt, geen bron van frustratie is: "We zijn allemaal bezig om hier alles uit te halen en we proberen zo snel mogelijk zoveel mogelijk updates door te voeren. Als je het vergelijk met de situatie van voor Spa, dan moet ik zeggen dat ik het allemaal vrij makkelijk kan accepteren."