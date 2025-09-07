Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

De kwalificatie op het circuit van Monza draaide op zaterdag uit in een zenuwslopend secondespel. De Tifosi hoopte op een verrassing van Ferrari, maar ze moesten uiteindelijk buigen voor Max Verstappen. Ferrari-coureur Lewis Hamilton is opvallend complimenteus over Verstappen.

Veel coureurs leken aanspraak te maken op de pole position in de kwalificatie op het circuit van Monza. De Ferrari's van Hamilton en Charles Leclerc waagden een poging, maar we waren uiteindelijk net te langzaam. Bij McLaren leken ze met de pole position naar huis te gaan, maar de tijd van Lando Norris werd op de valreep verbroken door Verstappen. De Red Bull-coureur pakte voor het eerst sinds Silverstone de pole, en hoopt voor het eerst sinds Imola weer te winnen.

Geen verrassing

Hamilton moest het uiteindelijk doen met een vijfde tijd op 0,332 seconden van Verstappen. De Brit was na afloop bij de internationale media heel enthousiast over Verstappen: "Ik wil niet zeggen dat ik verrast ben. Hij heeft al weet ik hoe lang de beschikking over een auto die wereldtitels wint, dus je weet hoe goed Max over één rondje kan zijn."

De sterke punten van Red Bull

Hamilton heeft de situatie goed onder de loep genomen, en hij denkt te weten op welke gebieden Red Bull en Verstappen sterk zijn. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat hun auto vooral heel erg goed is in de bochten waar je een hoge snelheid hebt, en ook in de tweede sector. Ze zijn ook heel erg efficiënt op het rechte stuk. Misschien wel het meest efficiënt van ons allemaal! Dat heeft hij dus echt fantastisch gedaan."

Waar start Hamilton?

Hamilton zal de race overigens niet vanaf de vijfde plaats gaan starten. De zevenvoudig wereldkampioen liep vorige week in Zandvoort een gridstraf van vijf plaatsen op, omdat hij niet van zijn gas ging voor dubbele gele vlaggen bij de inlaps. Hij start de Grand Prix vandaag als tiende.