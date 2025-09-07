user icon
icon

Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 08:11
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

De kwalificatie op het circuit van Monza draaide op zaterdag uit in een zenuwslopend secondespel. De Tifosi hoopte op een verrassing van Ferrari, maar ze moesten uiteindelijk buigen voor Max Verstappen. Ferrari-coureur Lewis Hamilton is opvallend complimenteus over Verstappen.

Veel coureurs leken aanspraak te maken op de pole position in de kwalificatie op het circuit van Monza. De Ferrari's van Hamilton en Charles Leclerc waagden een poging, maar we waren uiteindelijk net te langzaam. Bij McLaren leken ze met de pole position naar huis te gaan, maar de tijd van Lando Norris werd op de valreep verbroken door Verstappen. De Red Bull-coureur pakte voor het eerst sinds Silverstone de pole, en hoopt voor het eerst sinds Imola weer te winnen.

Meer over Max Verstappen Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug

Geen verrassing

Hamilton moest het uiteindelijk doen met een vijfde tijd op 0,332 seconden van Verstappen. De Brit was na afloop bij de internationale media heel enthousiast over Verstappen: "Ik wil niet zeggen dat ik verrast ben. Hij heeft al weet ik hoe lang de beschikking over een auto die wereldtitels wint, dus je weet hoe goed Max over één rondje kan zijn."

De sterke punten van Red Bull

Hamilton heeft de situatie goed onder de loep genomen, en hij denkt te weten op welke gebieden Red Bull en Verstappen sterk zijn. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat hun auto vooral heel erg goed is in de bochten waar je een hoge snelheid hebt, en ook in de tweede sector. Ze zijn ook heel erg efficiënt op het rechte stuk. Misschien wel het meest efficiënt van ons allemaal! Dat heeft hij dus echt fantastisch gedaan."

Waar start Hamilton?

Hamilton zal de race overigens niet vanaf de vijfde plaats gaan starten. De zevenvoudig wereldkampioen liep vorige week in Zandvoort een gridstraf van vijf plaatsen op, omdat hij niet van zijn gas ging voor dubbele gele vlaggen bij de inlaps. Hij start de Grand Prix vandaag als tiende.

WC MAX

Posts: 7.020

Lewis prijst hier vooral de wagen en niet zozeer de kwaliteiten van Max.
Hij krijgt het z’n strot blijkbaar niet uit.

  • 14
  • 7 sep 2025 - 08:56
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • WC MAX

    Posts: 7.020

    Lewis prijst hier vooral de wagen en niet zozeer de kwaliteiten van Max.
    Hij krijgt het z’n strot blijkbaar niet uit.

    • + 13
    • 7 sep 2025 - 08:56
    • Cyrus

      Posts: 630

      Dat klopt absoluut. Maar Verstappen deed niet anders toen Mercedes jarenlang de snelste was. Hij heeft eens letterlijk gezegd dat iedereen in die auto (in de periode 2014-2020), kampioen zou worden.
      Overigens is het duidelijk dat de Red Bull van Verstappen totaal niet vergelijkbaar is met de Mercedessen van Hamilton destijds. De poles en overwinningen dit seizoen zijn echt te danken aan de kwaliteiten van Verstappen als coureur. Dat was met alle poles en overwinningen van Hamilton niet zo en maakte 100% de auto het verschil (zie Bottas, I rest my case).

      Dus op de inhoud ben ik het volledig met je eens. Wilde alleen maar aangeven dat Verstappen dit in het verleden ook heeft gedaan en daarom begrijp dat Hamilton dit nu “terug” doet.

      • + 10
      • 7 sep 2025 - 09:20
    • JM_K

      Posts: 1.175

      Deels mee eens.. De RB, maar kijk eens naar de begin resultaten van Perez tegen zijn Red Bull en met zijn voor RedBull . De RB 16B - 19 waren zeker ook dominanten wagens.

      Relatief gezien was Perez natuurlijk niet een hoogvlieger. .. dus, tja

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 09:44
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.315

      Ondertussen minimaliseren de Max-fans de karakteristieken van Monza die de RB heel goed liggen. De gulden middenweg lijkt niet meer te bestaan. Daarom:
      De RB voelt zich hier echt lekker. Maar niet iedereen had hem hier op pole gezet. Da's wat ik geloof.

      • + 7
      • 7 sep 2025 - 10:16
    • Sieper

      Posts: 1.904

      @cyrus, hijnzeht dat Max al lang, hij maakt geen distinctie naar dit seizoen, de beschikking heeft over een kampioenswagen. Ik denk niet dat Max die dit seizoen heeft.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 11:01
    • snailer

      Posts: 29.515

      Heb geprobeerd dat interview te vinden op yt. Iemand een linkt?

      Om overduidelijke redenen vertrouw ik de vertaling hier niet.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 11:21
    • MustFeed

      Posts: 10.138

      "Maar Verstappen deed niet anders toen Mercedes jarenlang de snelste was"

      Klinkklare onzin. Dit is echt totaal niet vergelijkbaar. Verstappen is altijd heel repectvol en complimenteus over Hamilton geweest als hem een vraag werd gesteld over Hamilton. Er was echt nooit sprake van hardnekking en obsessief downplayen wat Hamilton constant doet. Hamilton keer op keer heeft het niveau van een toxic twitteraartje. Vraag je hem iets over een prestatie van Verstappen begint die een hele tirade over de wagen. Totaal ongepast en het steekt ook enorm af tegenover ieder ander die een dergelijke vraag krijgt.

      Wat het nog erger maakt is dat Hamilton letterlijk 11 seizoenen een wagen ter beschikking heeft gehad waarmee hij de wereldtitel kon winnen. Dan ben je de laatste die iets moet zeggen als "Hij heeft al weet ik hoe lang de beschikking over een auto die wereldtitels wint".

      Red Bull heeft 2 constructeurskampioenschappen gewonnen, dat staat niet in verhouding tot 8 wereldkampioenschappen van Mercedes. Daarnaast staat Red Bull momenteel 4e in het kampioenschap en zelfs dat is vrijwel uitsluitend dankzij Verstappen. Rij je het seizoen met Lawson en Tsunoda dan is Red Bull in gevecht met Alpine om niet laatste te staan.

      De Red Bull is helemaal geen goede wagen dit jaar. Verstappen maakt er nog wat van, maar het lijkt er ieder weekend meer op dat je het gewoon over een middenmoot wagen hebt, waar zijn teamgenoten heel af en toe mee in Q3 kunnen komen.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 11:42
    • MustFeed

      Posts: 10.138

      In grote lijnen zeggen we hetzelfde. Ik stoor me er gewoon iedere keer aan dat extreem kinderachtig gedrag van Hamilton genormaliseerd wordt. Dit is niet normaal en het is heel erg jammer om een wereldkampioen zich zo onwaardig te zien gedragen.

      Moet je voorstellen dat Verstappen iets dergelijks vorig jaar had gezegd toen Hamilton vorig jaar won in Silvestone. Niemand had dat geaccepteerd. Het kan blijkbaar wel wanneer je je altijd als zieligerd en slachtoffer opstelt, zelfs als 7 voudig wereldkampioen. Ik denk ook dat je hier alleen maar mee wegkomt als je het juiste paspoort hebt.

      • + 0
      • 7 sep 2025 - 11:49
  • van lotje,g

    Posts: 1.072

    That guy.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 10:30
  • Skoda F1

    Posts: 299

    Best driver ever..

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 11:05
  • HermanInDeZon

    Posts: 143

    Toch zielig hoe sommigen hier toch telkens alles wat Hamilton zegt zo negatief mogelijk interpreteren ...

    Zet je nu toch eens over die hele zogenaamde "Hamilton - Verstappen" vete wat puur politieke en psychologische spelletjes gecombineerd met aandachtsdrang waren van Wolf - Horner

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 11:17
    • snailer

      Posts: 29.515

      Ik denk ook dat er hier in de vertaling wat woordjes getwiekt zijn.

      Heb jij toevallig een l i n k naar yt waar ik zelf kan beluisteren wat Hamilton zegt?

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 11:23
  • snailer

    Posts: 29.515

    Voor de mensen die de ghost rondes van Verstappen en Norris willen zien.

    https://youtu.be/-y0G8_mqDNw
    Max Verstappen & Lando Norris' Ghost Car Comparison Laps! | 2025 Italian Grand Prix

    Goed is te zien dat Norris de kwalificatie 'verloor' in bocht 1.

    En omdat vanaf dat moment hij in de ghost versnellingsbak reed van Verstappen, is goed te zien dat er geen snaps waren bij Verstappen en nergens onderstuur. De RBR was zeer stabiel. Net als de McLaren overigens. Er is ook te zien dat er amper tijd werd gewonnen op de rechte stukken, wat ook in de data te zien is.

    Twee grote rondjes. prachtig om te zien.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 11:33

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar