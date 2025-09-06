user icon
Ferrari niet op niveau Verstappen en McLaren: "Ik kon niet harder dan dit"

Ferrari niet op niveau Verstappen en McLaren: "Ik kon niet harder dan dit"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 19:24
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc en Lewis Hamilton konden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië niet opboksen tegen de snelheid van Max Verstappen en McLaren. De Ferrari-coureurs kwalificeerden zich respectievelijk als vierde en vijfde voor hun thuisrace op Monza. Na afloop gaven beiden aan dat er simpelweg niet meer in zat op het iconische circuit.

De eerste vrije training bood nog hoop aan de Italiaanse fans. Daar waren Hamilton en Leclerc beduidend sneller dan de concurrentie. Maar tijdens de kwalificatie werden de Ferrari’s teruggezet naar de realiteit. Verstappen veroverde poleposition, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri zich als tweede en derde wisten te kwalificeren.

Hamilton tevreden met eigen kwalificatie 

Ondanks dat Ferrari de steun van de tifosi achter zich had, moesten de coureurs genoegen nemen met de tweede startrij. Voor Hamilton, die dit seizoen zijn eerste Monza-weekend als Ferrari-coureur beleefde, was het een bijzonder moment: “Het was heel speciaal,” vertelde hij aan Viaplay. “Elke keer als ik op het circuit reed en de tifosi zag, was dat onwerkelijk.”

Ook over zijn kwalificatie was Hamilton niet ontevreden: “Het was een prima sessie. Het was heel moeilijk om het maximale uit de auto te krijgen. We waren niet snel genoeg voor poleposition, maar over het algemeen ben ik hier wel blij mee.” Toch wacht hem zondag een uitdaging, aangezien hij na zijn gridstraf van vijf plaatsen – opgelopen in Zandvoort – verder naar achteren zal moeten starten.

Kan Leclerc wederom winnen vanaf P4?

Leclerc erkende eveneens dat er niet meer inzat dan de vierde tijd. Volgens de Monegask waren Verstappen en de McLarens simpelweg sneller: “Ik haat het om te zeggen dat het een perfecte ronde was, maar het was wel een hele goede ronde. Ik wist dat ik niet kon verbeteren, er zat gewoon niet meer in.”

Opvallend genoeg startte Leclerc vorig jaar ook vanaf P4. Toen wist hij de tifosi alsnog te trakteren op een overwinning, dankzij een alternatieve strategie met één pitstop minder dan de McLarens. Of hij dat kunststukje kan herhalen, blijft de vraag: “Vorig jaar was een goede race, toen kozen we een andere strategie. Ik ga mijn best doen, want een podium of zege hier zou geweldig zijn. Of het realistisch is? Het wordt zwaar. De Red Bull en McLaren zien er heel sterk uit en er moet iets speciaals gebeuren wil ik voor de winst gaan.”

Redcarsmatter

Posts: 5.311

Iets speciaal? Max en beide McLarens vallen uit na een incident in de eerste chicane.

  • 1
  • 6 sep 2025 - 19:43
Reacties (2)

  • Redcarsmatter

    Posts: 5.311

    Iets speciaal? Max en beide McLarens vallen uit na een incident in de eerste chicane.

    • + 1
    • 6 sep 2025 - 19:43
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.987

      Zolang Kimi en Colapinto nog rondrijden kan elke coureur er af geramd worden

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 20:24

