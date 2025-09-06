Verstappen dolgelukkig na sensationele pole: "Aanpassingen hebben gewerkt"

Max Verstappen pakte een zinderende poleposition voor de Grand Prix van Italië. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing verbrak daarbij het ronderecord op Monza en zal zondag vanaf de eerste plaats starten, voor de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Na afloop oogde Verstappen dolgelukkig.

De Nederlander zat er gedurende de hele kwalificatie goed bij. De kampioen van de afgelopen vier seizoenen wist zijn sterke vorm om te zetten in een schitterende ronde, waarmee hij zichzelf beloonde met poleposition én een nieuw ronderecord. In een seizoen dat tot nu toe moeizaam verloopt, was dit een flinke opsteker.

Verstappen in euforische stemming

Na afloop verscheen Verstappen in euforische stemming voor de camera’s. “Poleposition had ik misschien niet verwacht, maar gedurende de dag hebben we dingen aan de auto aangepast voor meer stabiliteit. En dat werkte, deze rondes waren gewoon goed,” zo verklaarde hij tegenover Viaplay.

De lastig te besturen RB21 was dit seizoen vaak een punt van kritiek, maar op Monza bleek de auto beter in balans. Dat erkende Verstappen zelf ook: “Het voelde wel oké, op sommige plekken beter dan op andere. In Q2 kreeg ik een slipstream van iemand, dus dat was wat vertekend, maar in Q3 hebben we goede stappen gemaakt.”

Had Verstappen nog sneller gekund?

Vorig jaar beleefde de Limburger nog een dramatisch weekend in Italië. Toen startte hij als zevende en eindigde hij als zesde, zonder in de buurt te komen van Ferrari, McLaren en Mercedes. Nu voelde hij zich een stuk comfortabeler: “Vorig jaar kon niet slechter, toen was het echt een drama. Ik kon geen bocht aanvallen en had alleen maar over- en onderstuur. Daar hebben we veel van geleerd en nu hebben we veel dingen aangepast. Dat heeft geholpen.”

Hoewel hij het ronderecord brak, hecht Verstappen daar zelf weinig waarde aan: “Weet je, er is nieuw asfalt en er zijn andere kerbs, dus de baan is sowieso sneller. Als je de Mercedes uit 2020 pakt en mij erin zet, gaan we nog harder,” grapte hij lachend.

Wat kan Verstappen tegen de McLaren's?

Zondag wacht hem de strijd met Norris en Piastri. Verstappen beseft dat het geen gemakkelijke race wordt: “Wij zijn over één ronde heel snel, maar de racepace is ons pijnpunt. Ik denk dat McLaren – zoals altijd in de race – heel snel zal zijn. Maar ik ga mijn best doen en dan zien we het wel.”