user icon
icon

McLaren reageert sportief op pole Verstappen: "Max was gewoon sneller!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren reageert sportief op pole Verstappen: "Max was gewoon sneller!"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 17:47
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren verloor vandaag de strijd om de pole position van Max Verstappen. De Nederlander was nipt sneller dan Lando Norris, en McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde sportief op deze flinke tik. Hij voorspelt een zeer interessante race.

De McLarens begonnen als de grote favorieten aan het raceweekend op het circuit van Monza. In de vrije trainingen zagen ze er snel uit, maar de verschillen waren zo klein dat het lastig te voorspellen was wie er met de pole naar huis zou gaan. In de kwalificatie leek Lando Norris de pole te pakken, maar hij werd vlak na het vallen van de vlag verschalkt door Verstappen. Het verschil bedroeg slechts 0,077 seconden.

Meer over Max Verstappen Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug

Sportieve reactie

McLaren-teambaas Andrea Stella gaf toe dat het heel erg close was in de kwalificatie, en hij zag verder ook genoeg kansen voor de race van morgen. Bij Sky Sports blijft hij wel eerlijk: "Om eerlijk te zijn richting Max, hij liet tijdens de kwalificatie zien dat hij een tiende meer heeft dan wij. Hij is dit weekend sneller, dus fair play voor hem en Red Bull."

"Ze hebben het goed gedaan, maar voor morgen bevinden we ons in een goede positie en we zullen zeker ook de Ferrari's en Russell, die vlak achter ons staan, niet vergeten. Het wordt een heel erg interessante race."

Wat gaat de doorslag geven in de race?

Volgens Stella kunnen de fans zich gaan opmaken voor een geweldige race. De Italiaan stelt dat men kan verwachten dat de details de race gaan beslissen: "Met de racepace zal het heel, heel erg close zijn. We verwachten niet dat de bandendegradatie heel hoog zal zijn, dus het zal niet alleen daar en van de pace af gaan hangen. Een aantal variabelen zullen voor morgen belangrijk zijn." Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri staan op de tweede en derde plaats.

F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.307

    Hopelijk close battles en geen louter DRS haasje over. Aan de fans zal het morgen niet liggen. Maar zonder incidenten gaan die teleurgesteld huiswaarts keren, vrees ik.

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 17:51
    • da_bartman

      Posts: 6.073

      Dit is Monza. Wat denk je zelf? Als je een inhaalactie wilt zien zonder DRS dan hoef je morgen niet te kijken. Wees maar blij als je überhaupt een inhaalactie ziet.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 18:50
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.307

      Inderdaad. Vandaar dat ik begon met 'hopelijk'.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 19:02

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Sensationele Verstappen pakt pole af van de McLarens ×