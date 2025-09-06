McLaren reageert sportief op pole Verstappen: "Max was gewoon sneller!"

Het team van McLaren verloor vandaag de strijd om de pole position van Max Verstappen. De Nederlander was nipt sneller dan Lando Norris, en McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde sportief op deze flinke tik. Hij voorspelt een zeer interessante race.

De McLarens begonnen als de grote favorieten aan het raceweekend op het circuit van Monza. In de vrije trainingen zagen ze er snel uit, maar de verschillen waren zo klein dat het lastig te voorspellen was wie er met de pole naar huis zou gaan. In de kwalificatie leek Lando Norris de pole te pakken, maar hij werd vlak na het vallen van de vlag verschalkt door Verstappen. Het verschil bedroeg slechts 0,077 seconden.

Sportieve reactie

McLaren-teambaas Andrea Stella gaf toe dat het heel erg close was in de kwalificatie, en hij zag verder ook genoeg kansen voor de race van morgen. Bij Sky Sports blijft hij wel eerlijk: "Om eerlijk te zijn richting Max, hij liet tijdens de kwalificatie zien dat hij een tiende meer heeft dan wij. Hij is dit weekend sneller, dus fair play voor hem en Red Bull."

"Ze hebben het goed gedaan, maar voor morgen bevinden we ons in een goede positie en we zullen zeker ook de Ferrari's en Russell, die vlak achter ons staan, niet vergeten. Het wordt een heel erg interessante race."

Wat gaat de doorslag geven in de race?

Volgens Stella kunnen de fans zich gaan opmaken voor een geweldige race. De Italiaan stelt dat men kan verwachten dat de details de race gaan beslissen: "Met de racepace zal het heel, heel erg close zijn. We verwachten niet dat de bandendegradatie heel hoog zal zijn, dus het zal niet alleen daar en van de pace af gaan hangen. Een aantal variabelen zullen voor morgen belangrijk zijn." Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri staan op de tweede en derde plaats.