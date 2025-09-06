user icon
Piastri voorziet lastige kwalificatie: "De concurrenten halen ons in"

Piastri voorziet lastige kwalificatie: "De concurrenten halen ons in"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 15:53
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri verwacht dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië bijzonder spannend gaat worden. Tijdens de vrije trainingen bleek dat McLaren, Ferrari, Red Bull Racing én zelfs Williams dicht bij elkaar zitten. Volgens de Australiër belooft het weekend daarmee een stuk uitdagender te worden dan een week eerder in Zandvoort.

Op het circuit van Zandvoort was McLaren nog superieur. Piastri pakte vanaf pole position eenvoudig de overwinning en liep daarmee uit in het kampioenschap. Teamgenoot Lando Norris kende pech door een olielek, maar zonder dat probleem was hij volgens velen een zekere tweede geweest. Max Verstappen finishte als tweede, maar kon op zijn thuiscircuit geen moment een serieuze aanval plaatsen op Piastri.

Piastri benadrukt verschil tussen Zandvoort en Monza

In Monza zijn de verhoudingen anders. Op de Temple of Speed liggen de verschillen minimaal en dat merkte ook Piastri. “In Zandvoort waren we veruit de snelste en dat voelde fantastisch, maar hier is het precies het tegenovergestelde”, verklaarde hij bij Sky Sports. “Het is geen verrassing, dit verwachtten we eigenlijk al. Met weinig downforce presteren we gewoon niet op hetzelfde niveau als met een high-downforce-afstelling.”

Voor McLaren en Piastri betekent dat extra werk richting de kwalificatie. De Australiër sluit zijn tiende Grand Prix-zege niet uit, maar weet dat het geen makkelijke opgave wordt. “De concurrentie haalt ons in, het ligt allemaal dichter bij elkaar en dat maakt het voor ons lastiger. Toch denk ik dat we nog steeds een degelijk tempo hebben. Met een paar kleine verbeteringen kunnen we zeker sterker voor de dag komen.”

"Het wordt een spannend weekend"

Piastri profiteerde in Zandvoort optimaal van de uitvalbeurt van Norris. In de WK-stand heeft hij nu 34 punten voorsprong op zijn teamgenoot, waardoor hij met vertrouwen richting Monza gaat. Toch kijkt hij ook naar de verrassingen. “Ik vond het opvallend dat Williams zo sterk voor de dag kwam in de vrije trainingen. Laten we zien of ze dat morgen in de kwalificatie kunnen bevestigen. Ik verwacht in elk geval een heel spannend weekend.”

Desondanks leek McLaren in de derde vrije training terug op snelheid te zijn. Norris pakte de snelste tijd, gevolgd door Leclerc in de Ferrari. Piastri finishte als derde, maar wederom bleek dat de verschillen enorm klein zijn.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP Italië 2025

Meer nieuws

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
