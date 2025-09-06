Lewis Hamilton en Charles Leclerc zien kansen voor Ferrari tijdens hun thuisrace op Monza. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië oogden beide Ferrari’s razendsnel, wat hoop biedt voor de Italiaanse tifosi. Beide coureurs klonken na de vrijdag op Monza dan ook optimistisch.

Ferrari kende een dramatisch weekend tijdens de Dutch GP. Op het circuit van Zandvoort haalden zowel Hamilton als Leclerc de finish niet door een crash. Daarbovenop kreeg Hamilton nog een gridstraf opgelegd, uitgerekend voor de race op Monza.

Hamilton optimistisch ondanks gridstraf

Toch verraste Ferrari tijdens de eerste vrije training op de Temple of Speed. Het Italiaanse team – dat dit weekend rijdt met een speciale livery ter ere van Niki Lauda – oogde pijlsnel. Na afloop lieten beide coureurs zich positief uit.

Hamilton was tevreden over zijn snelheid in de eerste twee sessies. Ondanks de gridstraf van vijf plaatsen ziet de Brit perspectief. “FP1 was een goede sessie. In FP2 hebben we wat veranderingen doorgevoerd en toen voelde de auto iets minder aan. Het mooie is dat we het weer kunnen omdraaien”, aldus Hamilton tegenover Sky Sports.

Met de straf op zak zal Hamilton vanaf zondag flink moeten inhalen. De man die al vijf keer op Monza wist te winnen, denkt dat dat met deze Ferrari zeker mogelijk is. “Ik ben optimistisch. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik vooruitgang kan boeken en ik was vandaag veel tevredener met de auto. Hopelijk blijft dat morgen zo.”

Ook Leclerc was aangenaam verrast door de snelheid van de Ferrari. De Monegask was echter iets voorzichtiger in zijn uitspraken en verwacht dat McLaren en Max Verstappen er in de kwalificatie bij zullen zitten. “Voorlopig denk ik dat het kan, maar ik weet niet in hoeverre Red Bull en McLaren al hebben gepusht. Ik denk dat ze meer in hun mars hebben dan wij. We moeten de auto nog verbeteren, maar als dat lukt, zie ik zeker mogelijkheden.”