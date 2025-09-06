user icon
Ferrari optimistisch op Monza: "Pole position is dan mogelijk"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 12:22
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton en Charles Leclerc zien kansen voor Ferrari tijdens hun thuisrace op Monza. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië oogden beide Ferrari’s razendsnel, wat hoop biedt voor de Italiaanse tifosi. Beide coureurs klonken na de vrijdag op Monza dan ook optimistisch.

Ferrari kende een dramatisch weekend tijdens de Dutch GP. Op het circuit van Zandvoort haalden zowel Hamilton als Leclerc de finish niet door een crash. Daarbovenop kreeg Hamilton nog een gridstraf opgelegd, uitgerekend voor de race op Monza.

Hamilton optimistisch ondanks gridstraf

Toch verraste Ferrari tijdens de eerste vrije training op de Temple of Speed. Het Italiaanse team – dat dit weekend rijdt met een speciale livery ter ere van Niki Lauda – oogde pijlsnel. Na afloop lieten beide coureurs zich positief uit.

Hamilton was tevreden over zijn snelheid in de eerste twee sessies. Ondanks de gridstraf van vijf plaatsen ziet de Brit perspectief. “FP1 was een goede sessie. In FP2 hebben we wat veranderingen doorgevoerd en toen voelde de auto iets minder aan. Het mooie is dat we het weer kunnen omdraaien”, aldus Hamilton tegenover Sky Sports.

Met de straf op zak zal Hamilton vanaf zondag flink moeten inhalen. De man die al vijf keer op Monza wist te winnen, denkt dat dat met deze Ferrari zeker mogelijk is. “Ik ben optimistisch. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik vooruitgang kan boeken en ik was vandaag veel tevredener met de auto. Hopelijk blijft dat morgen zo.”

Leclerc houdt rekening met McLaren en Max Verstappen

Ook Leclerc was aangenaam verrast door de snelheid van de Ferrari. De Monegask was echter iets voorzichtiger in zijn uitspraken en verwacht dat McLaren en Max Verstappen er in de kwalificatie bij zullen zitten. “Voorlopig denk ik dat het kan, maar ik weet niet in hoeverre Red Bull en McLaren al hebben gepusht. Ik denk dat ze meer in hun mars hebben dan wij. We moeten de auto nog verbeteren, maar als dat lukt, zie ik zeker mogelijkheden.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Italië 2025

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

