user icon
icon

Chaos in Monza: Fans belagen Leclerc in de paddock

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Chaos in Monza: Fans belagen Leclerc in de paddock
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 11:22
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton staan dit weekend in het middelpunt van de aandacht in Monza. De Italiaanse fans juichen hun helden toe, maar ze gaan wel heel er ver in hun enthousiasme. Leclerc kan zich bijvoorbeeld amper door de paddock bewegen.

De Tifosi zijn dit weekend massaal aanwezig op en rond het circuit van Monza. Ze juichten Hamilton en Leclerc eerder al massaal toe tijdens een evenement in de binnenstad van Milaan, en ook op het circuit maakten ze er op vrijdag een feestje van tijdens de vrije trainingen. In het verleden klaagden coureurs al over de grote drukte in de paddock, en dat probleem is nog altijd niet helemaal verdwenen.

Meer over Charles Leclerc Charles Leclerc woest op Mercedes: "Het is hun schuld!"

Charles Leclerc woest op Mercedes: "Het is hun schuld!"

3 sep
 Leclerc velt oordeel na crash met Antonelli: "Je moet hier agressief zijn"

Leclerc velt oordeel na crash met Antonelli: "Je moet hier agressief zijn"

1 sep

Bizarre situatie in de paddock

Op beelden die in rap tempo het internet over gaan is te zien hoe Leclerc is met de grootste moeite door de paddock beweegt. Meerdere fans proberen hem letterlijk en figuurlijk te pakken te krijgen voor een foto of een handtekening. Eén fan gaat zelfs zover dat ze Leclerc bij zijn schouders pakt, maar voordat ze iets kan doen wordt er ingegrepen door het personeel van Ferrari. 

De Monegask wordt daarna naar het onderkomen van Ferrari geloodst, maar de fans maken hem het niet makkelijk. Te zien is personeel van Ferrari, mogelijk speciale bodyguards, fans aan de kant moeten duwen om ervoor te zorgen dat Leclerc zijn bestemming kan bereiken. Op sociale media spreken andere fans schande van het gedrang in de paddock.

Dromen van een goed resultaat

De fans zullen in ieder geval massaal dromen van een goed resultaat van Ferrari. In de eerste vrije trainingen waren de eerste signalen bemoedigend. Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training, terwijl de verschillen verder heel erg klein waren. Als Leclerc en Hamilton een gooi willen doen naar de pole position of de zege, dan zullen ze het in ieder geval tegen de McLarens moeten opnemen.

racepace1

Posts: 550

Dit gedrag nooit begrepen, doe normaal! omdat jij fan bent betekent niet dat het je recht geeft om iemand aan te raken. of wat dan ook!

  • 1
  • 6 sep 2025 - 12:06
Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Italië 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 550

    Dit gedrag nooit begrepen, doe normaal! omdat jij fan bent betekent niet dat het je recht geeft om iemand aan te raken. of wat dan ook!

    • + 1
    • 6 sep 2025 - 12:06
    • Remco_F1

      Posts: 3.140

      Je doet net of er kwaad in zit, deze mensen zijn gewoon super enthousiast dat ze hem zien en uiten dat, ze willen enkel met hem op de foto.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 12:14
    • Larry Perkins

      Posts: 59.623

      Gekken zul jij blijven houden, de verantwoordelijkheid ligt m.i. vooral bij de organisatie, zij moet het aantal fans in de paddock beperken en wel zo dat de organisatie het zelf in de hand kan houden. Het is belachelijk dat teams (Ferrari) daarvoor extra bodyguards moeten inschakelen.

      • + 1
      • 6 sep 2025 - 12:23
    • Rocks

      Posts: 1.004

      Ik vond het nooit erg als ik een paar chicks backstage tegen kwam 😎

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 13:21
  • Skoda F1

    Posts: 292

    Wat moeten die Verstappen fans nou bij Leclerc in de pitbox?

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 13:07
  • Gummy

    Posts: 329

    Dit valt allemaal wel mee. Alleen die ene vrouw raakt hem aan. De andere staan gewoon dichtbij voor een selfie. Als je beelden kijkt van bv Senna in zijn tijd, daar was het gedrang van fans nog groter.

    • + 1
    • 6 sep 2025 - 13:54

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.581
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (27)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Alpine beloont Gasly voor sterk seizoen met nieuw contract ×