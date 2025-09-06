Chaos in Monza: Fans belagen Leclerc in de paddock

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton staan dit weekend in het middelpunt van de aandacht in Monza. De Italiaanse fans juichen hun helden toe, maar ze gaan wel heel er ver in hun enthousiasme. Leclerc kan zich bijvoorbeeld amper door de paddock bewegen.

De Tifosi zijn dit weekend massaal aanwezig op en rond het circuit van Monza. Ze juichten Hamilton en Leclerc eerder al massaal toe tijdens een evenement in de binnenstad van Milaan, en ook op het circuit maakten ze er op vrijdag een feestje van tijdens de vrije trainingen. In het verleden klaagden coureurs al over de grote drukte in de paddock, en dat probleem is nog altijd niet helemaal verdwenen.

Bizarre situatie in de paddock

Op beelden die in rap tempo het internet over gaan is te zien hoe Leclerc is met de grootste moeite door de paddock beweegt. Meerdere fans proberen hem letterlijk en figuurlijk te pakken te krijgen voor een foto of een handtekening. Eén fan gaat zelfs zover dat ze Leclerc bij zijn schouders pakt, maar voordat ze iets kan doen wordt er ingegrepen door het personeel van Ferrari.

De Monegask wordt daarna naar het onderkomen van Ferrari geloodst, maar de fans maken hem het niet makkelijk. Te zien is personeel van Ferrari, mogelijk speciale bodyguards, fans aan de kant moeten duwen om ervoor te zorgen dat Leclerc zijn bestemming kan bereiken. Op sociale media spreken andere fans schande van het gedrang in de paddock.

Dromen van een goed resultaat

De fans zullen in ieder geval massaal dromen van een goed resultaat van Ferrari. In de eerste vrije trainingen waren de eerste signalen bemoedigend. Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training, terwijl de verschillen verder heel erg klein waren. Als Leclerc en Hamilton een gooi willen doen naar de pole position of de zege, dan zullen ze het in ieder geval tegen de McLarens moeten opnemen.