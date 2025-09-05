user icon
Verstappen dolt met Sky-gezicht: "Ik spreek geen Nederlands meer!"

  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 21:03
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een goede vrijdag op het circuit van Monza. Na afloop van de tweede vrije training verkeerde hij in een opperbeste stemming, en kon hij het niet laten om even een geintje uit te halen met de bekende Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz.

Verstappen sloot de eerste dag van het raceweekend in Monza af met een zesde tijd in de tweede vrije training.  Zijn achterstand op de snelste tijd van McLaren-coureur Lando Norris bedroeg slechts 0,199 seconden en er zat nog meer in het vat. Verstappen werd tijdens de trainingen wel meerdere keren gehinderd door het opspattend grind, dat overal op de baan lag.

Verstappen besprak dit probleem na afloop met Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz die namens F1 TV de interviews deed: "Ik denk dat ze de kwalificatie dan wel eventjes zullen stilleggen. In de race is het wat lastiger. Ik had een rondje in mijn long run waarin iemand van de baan schoot en ik als eerste aankwam. Eerlijk gezegd was het alsof je met slicks in de regen aan het rijden was."

'Ik schoot er bijna af!'

Hier ging het volgens Verstappen bijna mis: "Ik schoot er zelf bijna af, omdat er zoveel grind op de baan lag. We moeten daar echt naar gaan kijken, want het is niet makkelijk om je auto daar onder controle te houden. Als er iemand af gaat en weer terugkomt, dan beschadigt dat ook de vloer van andere auto's, omdat die steentjes behoorlijk agressief zijn. We moeten echt gaan kijken wat we daar aan kunnen doen."

Lachen met Kravitz

Kravitz wil het gesprek daarna afsluiten met een paar quotes in het Nederlands van Verstappen. De Red Bull-coureur verkeerde in een opperbeste stemming, en besloot er een dolletje van te maken: "Ik weet niet meer hoe je Nederlands moet praten!" Kravitz kon er vervolgens hartelijk om lachen.

den-man21

Posts: 52

Zo grappig. Kom niet meer bij ...

  • 5
  • 5 sep 2025 - 21:23
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Sky Sports GP Italië 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • den-man21

    Posts: 52

    Zo grappig. Kom niet meer bij ...

    • + 5
    • 5 sep 2025 - 21:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.252

    Carrière voor Max als hij stopt met racen.

    Stand-up-Comedian.....want Max is toch wel 'n verschrikkelijk goede grappenmaker hoor, die krijgt het publiek wel aan het lachen en als dat niet lukt moet hij Jos maar door het publiek laten lopen met z'n knuppel op z'n schouder..... succes gegarandeerd!

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 22:31
    • Larry Perkins

      Posts: 59.609

      En die knuppelt dan hoogbejaarde Brabanders die met een hangzak rondlopen - en de broek tot op de enkels hebben - in elkaar...

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 01:06
  • Larry Perkins

    Posts: 59.609

    Met de hihihihihilarische grap is Max wel meteen van 'vriend' Kravitz af.
    En er is zelfs een hihihihihilarisch filmpje van...

    Max Verstappen reageert op meerdere auto's in het grind die zijn ronden verpesten | GP van Italië...
    (1,23 minuten)

    https://youtu.be/W2yo50ep7Vc

    • + 0
    • 6 sep 2025 - 01:02

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

