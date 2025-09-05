Verstappen dolt met Sky-gezicht: "Ik spreek geen Nederlands meer!"

Max Verstappen kende een goede vrijdag op het circuit van Monza. Na afloop van de tweede vrije training verkeerde hij in een opperbeste stemming, en kon hij het niet laten om even een geintje uit te halen met de bekende Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz.

Verstappen sloot de eerste dag van het raceweekend in Monza af met een zesde tijd in de tweede vrije training. Zijn achterstand op de snelste tijd van McLaren-coureur Lando Norris bedroeg slechts 0,199 seconden en er zat nog meer in het vat. Verstappen werd tijdens de trainingen wel meerdere keren gehinderd door het opspattend grind, dat overal op de baan lag.

Moet de FIA ingrijpen?

Verstappen besprak dit probleem na afloop met Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz die namens F1 TV de interviews deed: "Ik denk dat ze de kwalificatie dan wel eventjes zullen stilleggen. In de race is het wat lastiger. Ik had een rondje in mijn long run waarin iemand van de baan schoot en ik als eerste aankwam. Eerlijk gezegd was het alsof je met slicks in de regen aan het rijden was."

'Ik schoot er bijna af!'

Hier ging het volgens Verstappen bijna mis: "Ik schoot er zelf bijna af, omdat er zoveel grind op de baan lag. We moeten daar echt naar gaan kijken, want het is niet makkelijk om je auto daar onder controle te houden. Als er iemand af gaat en weer terugkomt, dan beschadigt dat ook de vloer van andere auto's, omdat die steentjes behoorlijk agressief zijn. We moeten echt gaan kijken wat we daar aan kunnen doen."

Lachen met Kravitz

Kravitz wil het gesprek daarna afsluiten met een paar quotes in het Nederlands van Verstappen. De Red Bull-coureur verkeerde in een opperbeste stemming, en besloot er een dolletje van te maken: "Ik weet niet meer hoe je Nederlands moet praten!" Kravitz kon er vervolgens hartelijk om lachen.