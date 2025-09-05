user icon
icon

Piastri maakt zich zorgen over kleine verschillen

  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 22:07
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri kwam vandaag slechts een uurtje in actie op het circuit van Monza. De Australiër reed alleen de tweede vrije training, en noteerde daar de vierde tijd. Hij was redelijk tevreden, maar was volledig verrast door de kleine onderlinge verschillen.

Piastri moest in de eerste vrije training zijn McLaren afstaan aan rookie Alex Dunne. De Ier hield de papajakleurige bolide heel, en Piastri kon in de tweede vrije training aan de bak. Hij liep wel een reprimande op voor een foutje voor de herstart, maar verder beleefde hij een foutloze middag. Hij noteerde de vierde tijd, en had een achterstand van 0,181 seconden op de snelste tijd van zijn teamgenoot Lando Norris.

Tijd inhalen

IJzig kalm keek Piastri na afloop voor de camera van F1 TV terug op zijn vrijdag in Italië: "Vandaag was een goede dag voor me. Omdat ik tijdens de eerste vrije training niet in actie hoefde te komen, moest ik vanzelfsprekend best wat inhalen in de tweede vrije training. Maar ik had wel het idee dat het vanaf het begin al prima ging en de auto voelde ook uitstekend aan."

Aanpassingen zijn nodig

Piastri legt wel uit dat er een paar schoonheidsfoutjes waren: "De set-up van de auto was in eerste instantie op de zachte band niet al te best, maar tijdens de tweede ronde ging het al een stukje beter. We moeten hier en daar nog een paar kleine aanpassingen gaan doorvoeren om zo nog wat meer snelheid te vinden, maar dat is wel vaker zo."

Verschillen zijn klein

Piastri rekent zich verder nog niet rijk. De onderlinge verschillen zijn klein, en de Australiër is vooral verrast door de snelheid van Williams: "Ja, zo voelt het wel, zeker wanneer je gaat kijken wie er goed meedraaien in de top. Williams zag er in beide sessies goed uit. Ik ben benieuwd of ze morgen nog steeds zo goed meedoen. Het zal in ieder geval een spannend weekend gaan worden."

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 699
  • Podiums 23
  • Grand Prix 61
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Team profiel

McLaren
McLaren
