Piastri maakt zich zorgen over kleine verschillen

Oscar Piastri kwam vandaag slechts een uurtje in actie op het circuit van Monza. De Australiër reed alleen de tweede vrije training, en noteerde daar de vierde tijd. Hij was redelijk tevreden, maar was volledig verrast door de kleine onderlinge verschillen.

Piastri moest in de eerste vrije training zijn McLaren afstaan aan rookie Alex Dunne. De Ier hield de papajakleurige bolide heel, en Piastri kon in de tweede vrije training aan de bak. Hij liep wel een reprimande op voor een foutje voor de herstart, maar verder beleefde hij een foutloze middag. Hij noteerde de vierde tijd, en had een achterstand van 0,181 seconden op de snelste tijd van zijn teamgenoot Lando Norris.

Tijd inhalen

IJzig kalm keek Piastri na afloop voor de camera van F1 TV terug op zijn vrijdag in Italië: "Vandaag was een goede dag voor me. Omdat ik tijdens de eerste vrije training niet in actie hoefde te komen, moest ik vanzelfsprekend best wat inhalen in de tweede vrije training. Maar ik had wel het idee dat het vanaf het begin al prima ging en de auto voelde ook uitstekend aan."

Aanpassingen zijn nodig

Piastri legt wel uit dat er een paar schoonheidsfoutjes waren: "De set-up van de auto was in eerste instantie op de zachte band niet al te best, maar tijdens de tweede ronde ging het al een stukje beter. We moeten hier en daar nog een paar kleine aanpassingen gaan doorvoeren om zo nog wat meer snelheid te vinden, maar dat is wel vaker zo."

Verschillen zijn klein

Piastri rekent zich verder nog niet rijk. De onderlinge verschillen zijn klein, en de Australiër is vooral verrast door de snelheid van Williams: "Ja, zo voelt het wel, zeker wanneer je gaat kijken wie er goed meedraaien in de top. Williams zag er in beide sessies goed uit. Ik ben benieuwd of ze morgen nog steeds zo goed meedoen. Het zal in ieder geval een spannend weekend gaan worden."