Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 19:26
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri is in Monza met een waarschuwing weggekomen na een opmerkelijk moment tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië. De kampioenschapsleider reed te vroeg richting het stoplicht aan het einde van de pitstraat, terwijl de sessie nog niet officieel hervat was. De stewards besloten hem hiervoor een tik op de vingers te geven, maar verdere gevolgen blijven uit.

Het incident ontstond nadat Andrea Kimi Antonelli in Lesmo 2 naast de baan belandde. De jonge Italiaan kon niet meer zelfstandig terugkeren en zijn wagen moest door marshals worden weggehaald. Dat leverde een rode vlag-situatie op, waardoor de training tijdelijk stil kwam te liggen. Na ongeveer tien minuten gaf de wedstrijdleiding het sein dat de sessie hervat zou worden. Op dat moment maakte Piastri echter een fout: de McLaren-coureur reed al richting het stoplicht van de pitstraat, nog voordat de FIA het officiële signaal gaf dat de baan weer geopend was.

FIA geeft verklaring 

In de verklaring van de stewards wordt het incident nauwkeurig omschreven. “Auto 81 werd om 17:13.50 uit de pitbox gelaten, terwijl de hervatting van de training door Race Control op de timingpagina pas om 17:14.09 werd bevestigd. Dit was duidelijk een overtreding van artikel 22.2 van de Event Notes van de raceleider,” luidt het oordeel.

McLaren erkende al snel dat de fout volledig bij het team lag. Omdat Piastri tijdens een vrije training te vroeg naar buiten werd gestuurd en daar geen sportief voordeel uit haalde, kozen de stewards voor een milde strafmaat. “De stewards erkennen dat, in tegenstelling tot eerdere incidenten van vergelijkbare aard tijdens kwalificatie, er geen significant voordeel kon worden behaald. Daarom beschouwen zij een berisping als passend,” staat in het besluit.

Voor Piastri blijft het bij een waarschuwing. Daarmee kan de Australiër opgelucht ademhalen, want zijn positie als leider in het wereldkampioenschap komt door deze misstap niet in gevaar. Momenteel is hij volop in gevecht met Lando Norris voor de wereldtitel in de Formule 1

