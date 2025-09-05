Max Verstappen opgewekt: "Dit was een degelijke vrijdag!"

Max Verstappen kende een aardige vrijdag in Italië. Op het circuit van Monza bereikte hij niet de top drie, maar wist hij wel competitieve dingen te laten zien in de lange runs. Verstappen is zelf van mening dat het best een redelijke vrijdag was.
Verstappen begon de vrijdag op het circuit van Monza begon de eerste vrije training met een vierde tijd. Hij kon niet tippen aan de tijden van de Ferrari's, maar hij liet wel competitieve dingen zien. In de tweede vrije training noteerde hij de zesde tijd, en was hij 0,199 seconden langzamer dan de snelste tijd van McLaren-coureur Lando Norris.
Is Verstappen tevreden?
Verstappen had in de tweede vrije training een aantal problemen met de balans van zijn Red Bull-bolide. De regerend wereldkampioen was er achteraf aardig tevreden mee, en legde het uit in zijn terugblik op de vrijdag: "Het was best een redelijke vrijdag. We zijn wat meer competitief en ik ben zelf ook wel redelijk tevreden met de auto."
De probleempjes van Verstappen
Verstappen moest in de tweede vrije training zijn eerste snelle ronde afbreken, omdat hij een momentje had waardoor hij het grind aantikte. Het resulteerde in een felle boordradio, maar daar bleef het bij. Verder had hij weinig problemen en leken de updates ook naar wens te functioneren.
'Een degelijke vrijdag'
Verstappen keek dan ook met een goed gevoel terug op de dag. Wel stipte hij aan dat het niet een heel eenvoudige dag was, hij had namelijk last van de nodige hindernissen: "De sessies waren vandaag best wel verraderlijk, omdat er veel auto's afgingen die grind op de baan gooiden, maar over het algemeen was het een degelijke vrijdag."
In veel bochten lag er een halve grindbak op de baan. De eerste vrije training werd dan ook stilgelegd, omdat Isack Hadjar veel grind de baan op had geworpen na een momentje. In de tweede vrije training lag er ook veel grind op de baan, maar dit veroorzaakte geen extra problemen.
Reacties (5)Login om te reageren
NicoS
Posts: 19.320
Traditioneel gezien is deze baan niet het meest ideale voor RBR, maar gezien de VT’s denk ik dat ze er goed bijzitten.
Pietje Bell
Posts: 30.749
Het lijkt er wel op. Echter heeft Marko gezegd dat ze normaliter op vrijdag kalm aan doen, alles terugschroeven ed, maar dat ze dat vandaag niet gedaan hebben. Als die anderen dat wel net als anders gedaan hebben ........................
Pietje Bell
Posts: 30.749
NB. Zie dit net op F1Technical:
On German Sky, Marko just said that the team changed its approach recently, and is now going into practice more aggresively, which helps them to find their limits more quickly. About today's running, he was "very satisfied", and much closer to the front than expected, with some idea to improve the one lap pace still in the pipeline.
Asked about how much others had left, he said that according to their data, everyone was almost running at the limit already.
da_bartman
Posts: 6.069
Bij het andere artikel "Verstappen weet nog geen raad met Red Bull-updates: "De auto is nerveus"" wilde ik al reageren met dat het naar mijn mening wel meer viel. De beide Mclarens en Ferrari's heb ik heel vaak met blokkerende wieltjes en door het grind zien gaan. Max heeft een keer een wieltje in het grind gedipt. Gelukkig bevestigt Max wat ik zelf gezien heb en is het andere artikel dat op een boordradio na een foutje is gebaseerd, dikke onzin.
NicoS
Posts: 19.320
Kennelijk kijkt de schrijvert zelf niet naar de VT’s…..;)
Longrun van Max zag er ook erg goed uit, samen met Norris de snelste van het veld.
Maar goed, het is nog maar vrijdag hè….