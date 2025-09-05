Max Verstappen opgewekt: "Dit was een degelijke vrijdag!"

Max Verstappen kende een aardige vrijdag in Italië. Op het circuit van Monza bereikte hij niet de top drie, maar wist hij wel competitieve dingen te laten zien in de lange runs. Verstappen is zelf van mening dat het best een redelijke vrijdag was.

Verstappen begon de vrijdag op het circuit van Monza begon de eerste vrije training met een vierde tijd. Hij kon niet tippen aan de tijden van de Ferrari's, maar hij liet wel competitieve dingen zien. In de tweede vrije training noteerde hij de zesde tijd, en was hij 0,199 seconden langzamer dan de snelste tijd van McLaren-coureur Lando Norris.

Is Verstappen tevreden?

Verstappen had in de tweede vrije training een aantal problemen met de balans van zijn Red Bull-bolide. De regerend wereldkampioen was er achteraf aardig tevreden mee, en legde het uit in zijn terugblik op de vrijdag: "Het was best een redelijke vrijdag. We zijn wat meer competitief en ik ben zelf ook wel redelijk tevreden met de auto."

De probleempjes van Verstappen

Verstappen moest in de tweede vrije training zijn eerste snelle ronde afbreken, omdat hij een momentje had waardoor hij het grind aantikte. Het resulteerde in een felle boordradio, maar daar bleef het bij. Verder had hij weinig problemen en leken de updates ook naar wens te functioneren.

'Een degelijke vrijdag'

Verstappen keek dan ook met een goed gevoel terug op de dag. Wel stipte hij aan dat het niet een heel eenvoudige dag was, hij had namelijk last van de nodige hindernissen: "De sessies waren vandaag best wel verraderlijk, omdat er veel auto's afgingen die grind op de baan gooiden, maar over het algemeen was het een degelijke vrijdag."

In veel bochten lag er een halve grindbak op de baan. De eerste vrije training werd dan ook stilgelegd, omdat Isack Hadjar veel grind de baan op had geworpen na een momentje. In de tweede vrije training lag er ook veel grind op de baan, maar dit veroorzaakte geen extra problemen.