Piastri moet vrezen voor straf na pijnlijke vergissing

Piastri moet vrezen voor straf na pijnlijke vergissing
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 18:08
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri werkte zojuist zijn enige vrije training van de vrijdag af. In Monza nam hij in de tweede vrije training weer plaats achter het stuur van zijn McLaren, maar hij hield zich niet aan de regeltjes. Hij moet zich dan ook melden bij de stewards.

Piastri moest in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan rookie Alex Dunne. In de tweede vrije training nam hij zelf weer plaats achter het stuur van de auto, maar ging er iets mis toen hij na de rode vlag weer aan de sessie wilde beginnen. Hij ging te vroeg de fast lane in, en dat is tegen de regels. De stewards hebben een onderzoek geopend, en Piastri moet zich gaan melden.

Spin van Antonelli

De tweede vrije training werd na een klein kwartiertje stilgelegd, omdat Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli was gespind en vast was komen te staan in de grindbak. De overige coureurs keerden terug naar de pitlane, en moesten daar wachten op het moment dat ze weer de baan op mochten gaan.

Wat ging er mis?

Piastri stuurde zijn McLaren opvallend vroeg de fast lane in, maar het lijkt erop dat hier iets fout is gegaan. Piastri betrad de fast lane namelijk op een moment dat er nog geen tijd voor de herstart was gedeeld. In de event notes van wedstrijdleider Rui Marques staat echter dat de coureurs pas de fast lane mogen betreden op het moment dat er een starttijd is gedeeld door de wedstrijdleiding.

Wie maakte de fout?

Piastri mag dus gaan uitleggen waarom hij toch de fast lane in is gereden. De Australische coureur lijkt niet te hoeven vrezen voor een zware straf, want in het verleden werden er voor dit soort vergrijpen boetes of waarschuwingen uitgedeeld. Het is ook nog maar de vraag of de fout bij hem of zijn team McLaren lag.

Vallie

Posts: 449

Misschien herriner ik het me verkeerd. Maar zaten ze vroeger ook zo te muggeziften over dit soort kleine regeltjes? Of viel het me gewoon niet op?

  • 1
  • 5 sep 2025 - 18:16
Reacties (5)

  • LucaF1

    Posts: 444

    suf

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 18:14
  • NicoS

    Posts: 19.318

    Sukkel…

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 18:16
  • Vallie

    Posts: 449

    Misschien herriner ik het me verkeerd. Maar zaten ze vroeger ook zo te muggeziften over dit soort kleine regeltjes? Of viel het me gewoon niet op?

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 18:16

