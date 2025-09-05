user icon
icon

Red Bull grijpt in: Verstappen op het randje van een gridstraf

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull grijpt in: Verstappen op het randje van een gridstraf
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 15:44
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is met de vierde tijd in de eerste vrije training redelijk goed begonnen aan het raceweekend op het circuit van Monza. Zoals verwacht rijdt Verstappen dit weekend rond met een aantal nieuwe motoronderdelen, en hierdoor staat hij nu op het randje van een schorsing.

Verstappen gaat dit weekend in Monza op jacht naar een topprestatie, maar hij weet ook dat hij zeker niet de favoriet is. Zijn team Red Bull Racing heeft er in ieder geval alles aan gedaan om hem het best mogelijke materiaal te geven. Ze hebben niet alleen een aantal updates geïntroduceerd, ze hebben Verstappen ook de beschikking gegeven over een aantal nieuwe motoronderdelen.

Meer over Red Bull Racing Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Red Bull grijpt in

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull Verstappen dit weekend de beschikking geeft over een nieuwe ICE, turbo, MGU-H en MGU-K. Daarnaast heeft hij de beschikking gekregen over een nieuw uitlaatsysteem. Dit levert hem nu nog geen gridstraf op, maar dat kan snel gaan veranderen. Hij zit bij alle onderdelen, behalve bij de uitlaat, nu op het toegestane maximum. Als er in de komende weken iets kapot staat, dan kan er een gridstraf volgen.

Hoe kan Verstappen een straf ontlopen?

Red Bull kan ook de keuze maken om een ouder exemplaar uit de pool te halen. Als men deze keuze maakt, dan volgt er geen straf voor Verstappen. Veel teams kiezen ervoor om dit weekend de motoronderdelen te wijzigen. Opvallend genoeg lijkt er nog niemand tegen een gridstraf aan te lopen voor het wisselen van motoronderdelen.

Wel een straf voor Hamilton

Lewis Hamilton moet zondag wel vijf plaatsen naar achteren op de grid, maar dat staat los van de motoronderdelen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liet in Zandvoort tegen een zware gridstraf aan, omdat hij tijdens zijn rondjes naar de grid te hard de laatste bocht uit kwam, terwijl hier dubbele gele vlaggen hingen.

f1 benelux

Posts: 4.213

"Zoals verwacht rijdt Verstappen dit weekend rond met een aantal nieuwe motoronderdelen, en hierdoor staat hij nu op het randje van een schorsing." ...

Een schorsing zelfs!? .. (zucht)




Zo ..

  • 9
  • 5 sep 2025 - 16:03
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 40.784

    Lekker belangrijk zo'n gridstraf als je toch niet meedoet voor de titel. RBR en Max zullen gewoon volle gas gaan voor dagsucces en hopelijk nog een GP overwinning!

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 15:48
  • f1 benelux

    Posts: 4.213

    "Zoals verwacht rijdt Verstappen dit weekend rond met een aantal nieuwe motoronderdelen, en hierdoor staat hij nu op het randje van een schorsing." ...

    Een schorsing zelfs!? .. (zucht)




    Zo ..

    • + 9
    • 5 sep 2025 - 16:03
    • Kubica

      Posts: 5.588

      Ja, voor Verstappen gelden andere regels en straffen he. Dat is wel dudielijk geworden, zo ook nu weer ;)

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 16:40
  • da_bartman

    Posts: 6.068

    Goh, naast Max kregen ook Ocon, Gasly, Borteleto, en Hulkenberg hun 4e motor gestoken en daarmee staan alle 20 coureurs op 4 of meer motoren. Iedereen staat dus " op het randje van een gridstaf" meneer de schraivert. Weer een sukkelig titeltje dus

    • + 4
    • 5 sep 2025 - 16:33
    • Sander

      Posts: 1.463

      Max staat zelfs op het randje van schorsing....

      • + 3
      • 5 sep 2025 - 16:41
  • Ambudriver

    Posts: 295

    Schorsing....wat een niveau op deze site....man man man man.

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 17:14

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×