Red Bull grijpt in: Verstappen op het randje van een gridstraf

Max Verstappen is met de vierde tijd in de eerste vrije training redelijk goed begonnen aan het raceweekend op het circuit van Monza. Zoals verwacht rijdt Verstappen dit weekend rond met een aantal nieuwe motoronderdelen, en hierdoor staat hij nu op het randje van een schorsing.

Verstappen gaat dit weekend in Monza op jacht naar een topprestatie, maar hij weet ook dat hij zeker niet de favoriet is. Zijn team Red Bull Racing heeft er in ieder geval alles aan gedaan om hem het best mogelijke materiaal te geven. Ze hebben niet alleen een aantal updates geïntroduceerd, ze hebben Verstappen ook de beschikking gegeven over een aantal nieuwe motoronderdelen.

Red Bull grijpt in

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull Verstappen dit weekend de beschikking geeft over een nieuwe ICE, turbo, MGU-H en MGU-K. Daarnaast heeft hij de beschikking gekregen over een nieuw uitlaatsysteem. Dit levert hem nu nog geen gridstraf op, maar dat kan snel gaan veranderen. Hij zit bij alle onderdelen, behalve bij de uitlaat, nu op het toegestane maximum. Als er in de komende weken iets kapot staat, dan kan er een gridstraf volgen.

Hoe kan Verstappen een straf ontlopen?

Red Bull kan ook de keuze maken om een ouder exemplaar uit de pool te halen. Als men deze keuze maakt, dan volgt er geen straf voor Verstappen. Veel teams kiezen ervoor om dit weekend de motoronderdelen te wijzigen. Opvallend genoeg lijkt er nog niemand tegen een gridstraf aan te lopen voor het wisselen van motoronderdelen.

Wel een straf voor Hamilton

Lewis Hamilton moet zondag wel vijf plaatsen naar achteren op de grid, maar dat staat los van de motoronderdelen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liet in Zandvoort tegen een zware gridstraf aan, omdat hij tijdens zijn rondjes naar de grid te hard de laatste bocht uit kwam, terwijl hier dubbele gele vlaggen hingen.