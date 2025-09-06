user icon
Mercedes schept duidelijkheid over uitblijven contract coureurs

Mercedes schept duidelijkheid over uitblijven contract coureurs
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Mercedes heeft nog geen coureurs bevestigd voor volgend seizoen. Het team wil graag door met zowel George Russell als Kimi Antonelli, maar heeft nog geen deals gesloten. Teambaas Toto Wolff legt uit hoe dat zit. 

Max Verstappen werd volop gelinkt aan het team, maar de viervoudig wereldkampioen blijft bij Red Bull Racing. Mercedes blijft naar alle waarschijnlijkheid nog een jaar samenwerken met zijn huidige coureurs. 

'Alle deal optimaliseren'

Toto Wolff heeft verteld hoe ver Mercedes is met de contracten van de coureurs. Hij vertelde dit tegenover Motorsport.com: "Met George zijn er een paar dingen die we willen optimaliseren wat betreft reizen en marketingdagen. Hij is een ervaren coureur en voor ons is het altijd belangrijk om erover te praten", zo vertelt de teambaas over de deal met George Russell.

"We willen de beste prestaties uit de coureurs halen en ik denk dat we ze allebei behoorlijk hebben belast met marketing- en media-activiteiten. Dit is de manier waarop we herkalibreren." Mercedes staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. George Russell bekleedt de vierde positie en Kimi Antonelli de gedeelde zevende positie. 

Geen groot nieuws

Het nieuws gaat niet in Monza bekendgemaakt worden, zo zegt Wolff: "Ik zeg altijd dat er geen groot nieuws gaat komen. Natuurlijk gaan we met allebei verder", zegt Wolff. "Komt er een aankondiging in Monza? Nee, maar ik denk zelfs dat het helemaal geen grote aankondiging gaat worden. We zullen jullie een heads-up geven en zeggen dat we de overeenkomsten ondertekend hebben."

Momenteel heeft Mercedes 248 punten behaald. De constructeur verschilt niet veel met zowel nummer twee Ferrari als nummer vier Red Bull. George Russell scheelt momenteel 21 punten met Max Verstappen, die derde staat, en Kimi Antonelli staat op gelijke punten met Williams-coureur Alex Albon. De jonge Italiaan wist door een tijdstraf geen punten te pakken in Zandvoort. 

