Yuki Tsunoda bevindt zich op glad ijs bij Red Bull Racing. De Japanse teamgenoot van Max Verstappen behaalt nauwelijks resultaten en mede door de sterke vorm van Isack Hadjar wordt er volop gespeculeerd over de toekomst van het stoeltje naast Verstappen. Tsunoda zelf oogde echter strijdbaar tijdens de persconferentie in Italië.

De geschiedenis van het beruchte stoeltje naast Verstappen lijkt zich keer op keer te herhalen. Na Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez en Liam Lawson lijkt nu ook Tsunoda te bezwijken onder de druk naast de Nederlander. Sinds zijn promotie heeft de Japanner slechts negen punten gescoord voor de Oostenrijkse renstal.

"Zandvoort was mijn beste weekend"

Tijdens de Dutch GP op Zandvoort wist Tsunoda voor het eerst in acht races weer punten te pakken. Volgens de coureur zelf ligt dat niet alleen aan zijn prestaties, maar ook aan de ijzersterke grid. “Het hele veld ligt ongelooflijk dicht bij elkaar, elke milliseconde telt”, aldus Tsunoda tegenover de internationale pers in Monza. “Zandvoort was een van de beste weekenden die ik heb gehad qua vooruitgang. Het was helemaal niet gemakkelijk met de Safety Cars, maar ik heb me toch in de punten kunnen wurmen, dus ik ben best tevreden.”

Zit Hadjar al in het hoofd van Tsunoda?

Hadjar behaalde – in tegenstelling tot Tsunoda – zijn beste resultaat in de Formule 1 tot nu toe. De Fransman, die uitkomt voor zusterteam VCARB, kwalificeerde zich op zaterdag als vierde en veroverde dankzij de uitvalbeurt van Lando Norris zijn eerste podium in de koningsklasse van de autosport. Sindsdien gonst het van de geruchten over een mogelijke overstap van Hadjar naar Red Bull, al laat Tsunoda zich daar niet door afleiden.

“Ik probeer me met elke race te verbeteren, ik probeer het best mogelijke resultaat te behalen en de verwachtingen te overtreffen. Ik moet het volhouden, en sinds Laurent Mekies er is, zijn mijn resultaten niet negatief geweest. Naar mijn mening zijn ze nog niet goed genoeg, maar ik moet doorgaan.”