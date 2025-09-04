Isack Hadjar: van tranendal naar tranen van geluk

Isack Hadjar was afgelopen weekend de grootste verrassing van de Grand Prix van Nederland. Op Zandvoort kwam hij als derde over de streep, en pakte hij zijn eerste podiumplaats. Het is een opmerkelijk resultaat van een coureur die begin dit seizoen nog tranen met tuiten huilde.

Hadjar kende een geweldig weekend in Zandvoort. Op vrijdag had hij het nog zwaar, en miste hij vrijwel de hele tweede vrije training toen zijn Racing Bull-bolide de geest gaf. Hadjar liet zich echter niet uit het veld slaan, en revancheerde zich op zaterdag.

Het droomweekend

In de kwalificatie wist hij makkelijk door te stoten naar Q3. Hij reed een magisch rondje en kwalificeerde zich als vierde. Alleen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, en Red Bull-coureur Max Verstappen waren sneller.

Op zondag liet hij geen steek vallen, en hield hij zijn vierde plek vrijwel de hele race vast. Toen Norris uitviel met een rokende wagen, schoof hij een plekje op waardoor zijn eerste podiumplaats een feit was. Het resulteerde in dolle vreugde, en dat was niet vreemd. Weinig mensen hadden immers verwacht dat Hadjar het zó goed zou doen.

Emotionele jongen

Toen Hadjar eind vorig jaar werd aangekondigd klonken er wisselende geluiden. Hij had redelijk goede resultaten laten zien in de Formule 2 en de Formule 3, maar verder viel hij vooral op door zijn emotionele gedrag en felle radioberichten.

Toen hij in de Formule 3 crashte op Monza schreeuwde hij over de boordradio dat hij de auto kapot had gemaakt, terwijl hij in de Formule 2 ook woedend uitviel tegen zijn race-engineer in Monaco.

De mening van Marko

Op basis van deze clipjes kon men concluderen dat Hadjar zijn emoties niet onder controle had, of dat hij simpelweg niet klaar was voor het echte werk. Eén man had echter al vanaf het begin af aan vertrouwen in Hadjar: Helmut Marko.

De Oostenrijkse Red Bull-adviseur liet geen kans onbenut om Hadjar de hemel in te prijzen, en hij noemde hem de ‘kleine Prost’. Fans begrepen er niets van, want was Hadjar wel zo’n groot talent?

Waar komt de twijfel vandaan?

Er bestond veel twijfel over Hadjar, en dat kwam mede door het feit dat hij zijn emoties soms niet onder controle leek te hebben. Zijn scheldpartijen waren misschien grappig, maar dit gedrag paste niet bij een atleet die op het hoogste niveau acteert.

Een ander feit dat Hadjar bleef achtervolgen, was dat hij nog nooit een titel had gewonnen in de autosport. Hij kwam een paar keren dicht bij, maar de bovenste plank van zijn prijzenkast bleef leeg.

Hadjar had geen boodschap aan deze kritiek. Voor zelfvertrouwen begon hij aan zijn eerste Formule 1-seizoen. Toen het mediateam van de sport de coureurs vroeg of ze iets over zichzelf op een bordje wilden schrijven, deed Hadjar iets opvallends.

Gedurfde voorspelling

De jongeling schreef achter de tekst ‘this year I will be’ dat hij op het podium zou staan. Het zorgde voor hilariteit, maar Hadjar geloofde oprecht dat het kon gebeuren.

Zijn eerste Grand Prix eindigde echter in een nachtmerrie. Toen hij in maart wakker werd op de raceday in Melbourne, zag hij toen hij uit het raam keek dat het met bakken uit de hemel kwam. Zijn eerste race uit zijn F1-loopbaan werd een regenrace.

Tranen van verdriet

Hij had zich op een knappe elfde plaats voor de race gekwalificeerd, en glibberde weg van zijn startpositie voor de opwarmronde. Toen hij de eerste bocht bereikte, ging het helemaal mis. Hij verloor de macht over het stuur en gleed achterwaarts de muur in. Zijn race was voorbij voordat deze überhaupt was begonnen.

Huilend stapte Hadjar uit zijn auto. Hij liep terug naar de paddock, waar hij werd tegengehouden door Anthony Hamilton. De vader van Lewis Hamilton sloeg een arm om hem heen, gaf hem een warme knuffel en sprak hem moed in. Hadjar droogde zijn tranen, en reageerde dankbaar op de actie van de vader van zijn grote held.

Uitbrander van Marko

Eenmaal aangekomen bij de Red Bull-hospitality trof hij Helmut Marko aan. De Oostenrijker kon de huilbui niet waarderen, en riep achteraf in de media dat hij een gênante situatie was.

Hadjar begreep de sneer van Marko. Hij begreep dat er iets moest veranderen, en er gebeurde iets opvallends. In de raceweekenden die volgden reageerde hij niet langer emotioneel op de radio. Hij deed geen gekke dingen meer. Hadjar leek volwassen te worden.

Snel volwassen geworden

Natuurlijk was hij enorm blij toen hij zijn eerste puntjes pakte in Japan, en natuurlijk deed het hem veel toen hij in Monaco als zesde over de streep kwam, maar hij bleef niet te lang op een roze wolkje door de lucht zweven. Hadjar maakte niet alleen indruk in de races, ook in de kwalificaties staat hij dit jaar zijn mannetje. De Parijzenaar is de enige coureur op de grid die nog nooit is geëlimineerd in Q1, en dat is een statistiek waar hij trots op mag zijn.

In Zandvoort liet hij afgelopen weekend zien dat hij uitstekend kan sturen. Hij noteerde de vierde tijd en deelde een startrij met Max Verstappen.

Tranen van vreugde

Bij de start wist hij zijn positie knap te verdedigen, en ook in de rest van de race wist hij de aanvallen van de Ferrari’s en de Mercedessen af te slaan. Hij kon zelfs naar voren kijken, want er waren moment waarop zijn tempo net zo hoog lag als bij Verstappen.

Toen Lando Norris in de race uitviel, schoof Hadjar een plekje op en mocht hij naar het podium. Daar kwam het kinderlijke enthousiasme van Hadjar weer naar boven, en liet hij iedereen lachen. Die kleine Isack had toch mooi zijn doel laten uitkomen.

Zijn eerste podiumplek kwam hem op veel complimenten te staan. Verstappen reageerde met een grijns, Marko had een bijna vaderlijke lach op zijn gezicht en Hadjars jeugdheld Lewis Hamilton noemde hem op Instagram een ‘legende’.

Wat brengt de toekomst

Na de race reisde Hadjar af naar de Racing Bulls-fabriek in het Italiaanse Faenza. Daarna was het voorbij met feesten, en moest de blik weer vooruit worden gericht. Dit weekend is het tijd voor de Italiaanse Grand Prix, en Hadjar gaat weer jagen op succes. Wat de toekomst hem brengt, is nog onduidelijk. Er wordt gehint op een zitje bij het grote Red Bull Racing naast Verstappen. Is dat verstandig? De geschiedenis leert van niet. Hadjar houdt zich er niet mee bezig, hij bekijkt het race voor race.

De race in Zandvoort zal hij echter nooit meer vergeten. Zijn seizoen begon met tranen van verdriet, maar inmiddels hebben die plaats gemaakt voor tranen van vreugde.