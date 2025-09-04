user icon
Hadjar toch niet bang voor Verstappen? "Ik heb Red Bull in gedachten"
  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 14:09
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Isack Hadjar is teruggekomen op zijn eerdere uitspraken over het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Tijdens het F1-weekend in Canada gaf de Fransman nog aan niet klaar te zijn voor het beruchte plekje naast Verstappen. Op het circuit van Monza had Hadjar echter andere woorden klaarliggen voor de internationale pers.

De carrière van Hadjar is dit seizoen in een stroomversnelling geraakt. De 20-jarige coureur kende een horrordebuut tijdens de GP van Australië, waar hij crashte in de formatieronde, maar vond daarna de weg omhoog. Na een reeks indrukwekkende kwalificaties en sterke resultaten behaalde Hadjar tijdens de Dutch GP op het circuit van Zandvoort zijn eerste podium.

Na Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez zit Red Bull opnieuw met het tweede stoeltje naast Verstappen in de maag. Nadat Liam Lawson begin dit seizoen aan de kant werd geschoven, weet ook zijn vervanger Yuki Tsunoda geen indruk te maken. Door de uitstekende vorm van Hadjar werd hem eerder gevraagd of hij klaar is om teamgenoot van Verstappen te worden. Destijds reageerde hij daar nog angstig op, maar inmiddels is zijn toon veranderd.

Hadjar lijkt klaar voor Red Bull

“Eerlijk gezegd vroegen ze me begin dit jaar of ik er klaar voor was om dit jaar in de Red Bull te stappen”, zo vertelt Hadjar tegenover Motorsport.com. “En het antwoord is nog steeds nee, want ik zie er nu het nut niet van in”, voegde de Fransman daaraan toe.

Voor nu is Hadjar nog volop bezig met VCARB, maar hij houdt wel een oogje in het zeil. Volgend jaar gaat het volledige F1-reglement op de schop, iets waar de Fransman kansen ziet. “2026 is een andere vraag, omdat het een compleet nieuwe start is voor het team. Er zal dan niet gesproken worden over de tweede auto. Dat zou niet gebeuren, omdat het voor iedereen een gloednieuwe auto is.”

Toch heeft Hadjar nog lang niet het gevoel dat hij al bij Red Bull gearriveerd is. Voorlopig wil hij blijven presteren bij VCARB, waar hij in ieder geval nog negen races voor rijdt. “Het is duidelijk iets wat ik in gedachten heb. Er zijn nog negen races te gaan om te bewijzen dat ik het heel goed kan blijven doen. Als ik tot het einde van het jaar elk raceweekend word verslagen, dan is dat niet goed voor mij.”

