Marko dropt hint over nieuwe Red Bull-teamgenoot Verstappen

Het is nog altijd niet zeker wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Het Franse talent Isack Hadjar lijkt de beste papieren in handen te hebben, en Helmut Marko deelt nu een opvallende hint over de toekomst.

Hadjar is momenteel hot in de wereld van de Formule 1. De Franse Racing Bulls-coureur eindigde in Zandvoort voor het eerst in zijn F1-loopbaan op het podium. Hij kwalificeerde zich op een knappe vierde plaats, waarna hij deze positie wist vast te houden en profiteerde van de uitvalbeurt van McLaren-coureur Lando Norris. Het zorgde voor veel vreugde, en een trotse blik bij Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Marko wordt nu veelvuldig gevraagd naar het tweede zitje van Red Bull. Momenteel is Yuki Tsunoda de teamgenoot van Verstappen, maar de kans is klein dat de Japanner in 2026 nog steeds in het Red Bull-blauw rijdt. Hadjar lijkt de favoriet te zijn voor het zitje naast Verstappen, maar Marko houdt zijn kaken stijf op elkaar.

Kan Hadjar het aan naast Verstappen?

In een interview met zijn landgenoten van de Kleine Zeitung deelt Marko een opvallend compliment uit aan Hadjar: "Hij beschikt zeker over de mentale kracht om zich staande te houden naast Verstappen." Volgens Marko is er geen sprake meer van de emotionele uitbarsting, waar Hadjar in de Formule 2 en de Formule 3 wel vaak last van had.

Wie maken er kans op de zitjes?

De Oostenrijkse teamadviseur wil echter niet bevestigen dat Hadjar het zitje gaat krijgen. Hij deelt verder ander belangrijk nieuws over de plannen voor 2026: "In principe willen we vasthouden aan onze pool van coureurs voor de zitjes voor 2026. Mocht er ineens een supertalent opduiken, dan gaan we natuurlijk niet de andere kant op kijken, maar dat is op dit moment niet het geval."

Het lijkt er dus op dat Tsunoda, Hadjar, Liam Lawson en de talentvolle Formule 2-coureur Arvid Lindblad om de beschikbare zitjes gaan vechten.