user icon
icon

Marko dropt hint over nieuwe Red Bull-teamgenoot Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko dropt hint over nieuwe Red Bull-teamgenoot Verstappen
  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 12:09
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet zeker wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Het Franse talent Isack Hadjar lijkt de beste papieren in handen te hebben, en Helmut Marko deelt nu een opvallende hint over de toekomst.

Hadjar is momenteel hot in de wereld van de Formule 1. De Franse Racing Bulls-coureur eindigde in Zandvoort voor het eerst in zijn F1-loopbaan op het podium. Hij kwalificeerde zich op een knappe vierde plaats, waarna hij deze positie wist vast te houden en profiteerde van de uitvalbeurt van McLaren-coureur Lando Norris. Het zorgde voor veel vreugde, en een trotse blik bij Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Meer over Red Bull Racing Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Marko wordt nu veelvuldig gevraagd naar het tweede zitje van Red Bull. Momenteel is Yuki Tsunoda de teamgenoot van Verstappen, maar de kans is klein dat de Japanner in 2026 nog steeds in het Red Bull-blauw rijdt. Hadjar lijkt de favoriet te zijn voor het zitje naast Verstappen, maar Marko houdt zijn kaken stijf op elkaar.

Kan Hadjar het aan naast Verstappen?

In een interview met zijn landgenoten van de Kleine Zeitung deelt Marko een opvallend compliment uit aan Hadjar: "Hij beschikt zeker over de mentale kracht om zich staande te houden naast Verstappen." Volgens Marko is er geen sprake meer van de emotionele uitbarsting, waar Hadjar in de Formule 2 en de Formule 3 wel vaak last van had.

Wie maken er kans op de zitjes?

De Oostenrijkse teamadviseur wil echter niet bevestigen dat Hadjar het zitje gaat krijgen. Hij deelt verder ander belangrijk nieuws over de plannen voor 2026: "In principe willen we vasthouden aan onze pool van coureurs voor de zitjes voor 2026. Mocht er ineens een supertalent opduiken, dan gaan we natuurlijk niet de andere kant op kijken, maar dat is op dit moment niet het geval."

Het lijkt er dus op dat Tsunoda, Hadjar, Liam Lawson en de talentvolle Formule 2-coureur Arvid Lindblad om de beschikbare zitjes gaan vechten.

Snork

Posts: 21.725

In die “pool” zitten 5 coureurs:
- Verstappen
- Tsunoda
- Hadjar
- Lawson
- Lindblad

En 4 stoeltjes. Eén heeft pech volgend jaar.
Maar Max kan altijd nog GT3 gaan rijden.
Opgelost.

  • 3
  • 4 sep 2025 - 12:10
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Isack Hadjar Red Bull Racing Racing Bulls GP Italië 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 21.725

    In die “pool” zitten 5 coureurs:
    - Verstappen
    - Tsunoda
    - Hadjar
    - Lawson
    - Lindblad

    En 4 stoeltjes. Eén heeft pech volgend jaar.
    Maar Max kan altijd nog GT3 gaan rijden.
    Opgelost.

    • + 3
    • 4 sep 2025 - 12:10
    • Skoda F1

      Posts: 275

      Opgelost snork! Max doet gewoon een jaartje met zijn GT3 auto mee..

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 12:33
    • KiekisNL

      Posts: 2.129

      En misschien doet hij dat ook wel en paar keer als blijkt dat de auto helemaal ruk is.

      Dan zie ik hem bijvoorbeeld wel Lemans doen ipv Monaco

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 14:03
  • dutchiceman

    Posts: 5.427

    Hadjar moet NIET bij RBR gaan rijden.
    RBR verwoest iedereen zijn carrière.

    • + 1
    • 4 sep 2025 - 12:34
    • NicoS

      Posts: 19.313

      Wat overdreven lijkt mij, genoeg coureurs die een Redbull verleden hebben die nu in de F1 rijden: Sainz, Albon, Gasly zijn bepaald niet verwoest door RBR….

      • + 1
      • 4 sep 2025 - 13:02
    • Piccachu

      Posts: 524

      Volgend jaar zijn de auto's heel anders dan dit jaar, dus even afwachten.

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 13:09
    • StevenQ

      Posts: 9.694

      Het een derde van de F1 grid zit in de F1 dankzij Red Bull(7 van de 20 coureurs)

      Geen team/sponsor heeft meer coureurs de F in gebracht dan Red Bull

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 13:09
    • KiekisNL

      Posts: 2.129

      Ehm
      Gasly zat bij RBR rijd nog steeds
      Albob zat bij rbr rijd nog steeds
      Checks zat bij rbr gaat weer rijden

      Van alle menseb die sinds 2016 bij rbr hebben gereden rijden alleen Riciardo en kyvat niet meer

      • + 0
      • 4 sep 2025 - 14:07
  • Larry Perkins

    Posts: 59.583

    Tot in november blijven dit soort stukjes verschijnen en dan wordt Hadjar aangekondigd als nieuwe RBR-coureur, of hij het nou wil of niet en of het verstandig is of niet...

    Het zou voor Hadjar beter zijn als hij nog een seizoen in de Racing Bulls zou zitten.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 14:12

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×