Officieel: Cadillac presenteert IndyCar-ster Herta als reservecoureur

<b> Officieel: </b> Cadillac presenteert IndyCar-ster Herta als reservecoureur
  • Gepubliceerd op 03 sep 2025 17:37
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Cadillac is met groot nieuws naar buiten gekomen. Nadat ze vorige week al hij racecoureurs voor hun debuutseizoen presenteerden, hebben ze nu ook hun reservecoureur aangekondigd. Het is geen kleine naam, want het gaan om IndyCar-ster Colton Herta. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met de Formule 1.

Herta is al jaren één van de grote namen in de Amerikaanse IndyCar-klasse. De Amerikaan reed voor het team van Andretti, wat betrokken is bij het team van Cadillac. Herta wordt al sinds 2021 in verband gebracht met een F1-zitje en testte eerder al voor McLaren.

Droom gaat in vervulling

Herta wordt nu achter Valtteri Bottas en Sergio Perez de reservecoureur. In een persbericht laat hij weten dat  hiermee een droom in vervulling gaat: "Ik ben ontzetten enthousiast om reservecoureur te worden voor Cadillac. Dit is een droomkans, en hier werk ik al heel erg lang naar toe. Deel uitmaken van Cadillac op zo'n belangrijk moment, die kans kon ik niet laten liggen!"

"Het is altijd al mijn droom geweest om in de Formule 1 te racen, en ik zie dat als een enorme stap richting mijn doel. Voorlopig concentreer ik me erop om Cadillac alles te geven wat ik in me heb, en ik ga helpen een competitief team op te bouwen."

Wat brengt de toekomst?

Cadillac stelt dat ze op een later moment laten weten wat de raceplannen voor 2026 zijn van Herta. Hij werd in de afgelopen dagen al in verband gebracht met een overstap naar de Formule 2, om op dit manier genoeg punten te verzamelen voor een superlicentie. Ook door het rijden van vrije trainingen kan hij in aanmerking komen voor een mogelijke superlicentie. Als hij deze op zak heeft, dan zou hij in theorie in 2027 kunnen debuteren in de koningsklasse van de autosport.

Damon Hill

Posts: 19.275

Hele, hele slechte zaak. Herta heeft echt niets te zoeken in de F1. Zelfs in de IndyCar kan hij al niet echt potten breken en heeft hij nog niet de helft van de kwaliteiten die Palou heeft. En ook Veekay schat ik absoluut hoger in dan Herta.

Het voordeel is wel dat Veekay naar een beter team ka...

  • 3
  • 3 sep 2025 - 18:26
  • Skoda F1

    Posts: 270

    Daarom heeft Veekay zijn stoeltje opgegeven

    • + 1
    • 3 sep 2025 - 17:49
    • Beri

      Posts: 6.663

      Nee. Power krijgt Herta zijn stoeltje.
      Malukas schuift door van Foyt naar Penske en Veekay neemt het plekje van Malukas in.

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 18:12
    • Kampsie

      Posts: 1.498

      Lijkt er wel op inderdaad

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 18:13
  • Damon Hill

    Posts: 19.275

    Hele, hele slechte zaak. Herta heeft echt niets te zoeken in de F1. Zelfs in de IndyCar kan hij al niet echt potten breken en heeft hij nog niet de helft van de kwaliteiten die Palou heeft. En ook Veekay schat ik absoluut hoger in dan Herta.

    Het voordeel is wel dat Veekay naar een beter team kan nu er wat verschuivingen plaats gaan vinden. Maar je mag toch hopen dat Herta nooit meer dan ook nooit een race zitje in de F1 bemachtigd.

    • + 3
    • 3 sep 2025 - 18:26
    • Beri

      Posts: 6.663

      Herta pakt het goed aan. Hij gaat in de Formule 2 kijken of hij zich kan meten. Als dat het geval is, zal hij zeker debuteren. Tot die tijd, is het enkel roepen in het luchtledige dat hij niet geschikt zou zijn

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 18:50
    • TylaHunter

      Posts: 10.458

      Waarom slechte zaak? Reserve coureur is hedendaags symboolpolitiek. Dus in dit geval het vinkje: We steunen amerikaanse coureurs als amerikaans team. Herta komt op een verplichte rookieFP1 niet aan de bak.

      Bij Andretti in Indycar heeft hij zijn vader erg mee natuurlijk. Goede vrienden van Andretti en tot een paar jaar terug, soms bijzonder snel. Maar de groei is er uit. Lijkt niet constanter te worden en sluit me dan ook aan dat er genoeg in Indycar hoger qua niveau zijn. Zoals zijn teamgenoot Kirkwood.

      Dat F2 verhaal lijkt me ook lulkoek. Herta is gewoon 26 jaar dan tussen de 18 a 21 jarige talentjes. Een pure dominantie is dan alleen indrukwekkend vooral met al zoveel ervaring in een vergelijkbare snelheid auto (Indycar). Daarnaast wordt Herta rijkelijk betaald door Andretti. Vergelijkbaar met coureurs als Ocon en Gasly. Er is niks te winnen voor Herta om F2 te doen, want dan breekt hij zijn indycar contract... moet bij een flater F2 opnieuw onderhandelen en krijgt dan zeer waarschijnlijk een loonsverlaging.

      Nee de eerste amerikaan met potentie is "misschien" Ugo Ugochukwu. Lastige start in F3, maar lijkt een opwaardse lijn... is echter ook al 18 en dus volgend jaar nogmaals F3 = 19... dan nog 2 jaar F2. Maar tja zie daar eerder een WEC carriere in bij Mclaren dan een F1 route.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 19:02
    • DeGladdeViking

      Posts: 899

      Ik ben het met je eens Damon. Bijna zelden dat dat niet zo is eigenlijk. En toch vind ik het ongelofelijk stoer van Herta. Het getuigd echt van lef, want hij kan hiermee zijn best succesvolle carrière (wordt in IndyCar toch best wel gezien als aardige coureur), het putje in gooien. Op zn 25e, tegen al dat druistige jonge grut die jaren in de simulator zitten. Ik zou het wel echt gaaf vinden als hij gewoon een gooi naar de titel doet.

      • + 2
      • 3 sep 2025 - 19:20
    • TylaHunter

      Posts: 10.458

      Potdikke, t is nog waar ook... net bevestigd. Power naar Andretti voor Herta. Herta F1 testrol + F2 op 26 jarige leeftijd... Nou zoals ik al zei... enkel een dominant seizoen overtuigd.

      • + 0
      • 3 sep 2025 - 20:15
    • Beri

      Posts: 6.663

      @Tyla;
      Dat zijn 2 voorspellingen die ik deze week al maakte.
      De andere is Veekay naar Foyt, Malukas naar Penske.

      • + 1
      • 3 sep 2025 - 21:29
  • Larry Perkins

    Posts: 59.577

    De foto is van 25 april 2021, sindsdien heeft de Yankee zich nauwelijks ontwikkeld en ik moet nog zien dat hij in de F2 succesvol kan worden...

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 18:31
  • Pietje Bell

    Posts: 30.708

    Off topic. Dit gaat over de woonplaats van Perez, hun toekomstige coureur.

    TikTok-ster (32) en gezin op brute wijze vermoord: gewikkeld in plastic achterin pick-up

    Guadalajara - Een Mexicaanse influencer is samen met haar gezin dood
    aangetroffen. Esmeralda Ferrer Garibay (32), haar man Roberto Carlos Gil Licea (36),
    zoon Gael Santiago (13) en dochter Regina (7) zijn vermoedelijk op brute wijze vermoord. Hun lichamen werden achterin een pick-up gevonden, gewikkeld in plastic.

    De autoriteiten houden rekening met een drugsafrekening, omdat het erop lijkt
    dat het gezin is geëxecuteerd.
    Ze werden dood aangetroffen in de Mexicaanse stad Guadalajara.


    Nou, lekker dan.

    • + 0
    • 3 sep 2025 - 21:51

