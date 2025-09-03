Het team van Cadillac is met groot nieuws naar buiten gekomen. Nadat ze vorige week al hij racecoureurs voor hun debuutseizoen presenteerden, hebben ze nu ook hun reservecoureur aangekondigd. Het is geen kleine naam, want het gaan om IndyCar-ster Colton Herta. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met de Formule 1.

Herta is al jaren één van de grote namen in de Amerikaanse IndyCar-klasse. De Amerikaan reed voor het team van Andretti, wat betrokken is bij het team van Cadillac. Herta wordt al sinds 2021 in verband gebracht met een F1-zitje en testte eerder al voor McLaren.

Droom gaat in vervulling

Herta wordt nu achter Valtteri Bottas en Sergio Perez de reservecoureur. In een persbericht laat hij weten dat hiermee een droom in vervulling gaat: "Ik ben ontzetten enthousiast om reservecoureur te worden voor Cadillac. Dit is een droomkans, en hier werk ik al heel erg lang naar toe. Deel uitmaken van Cadillac op zo'n belangrijk moment, die kans kon ik niet laten liggen!"

"Het is altijd al mijn droom geweest om in de Formule 1 te racen, en ik zie dat als een enorme stap richting mijn doel. Voorlopig concentreer ik me erop om Cadillac alles te geven wat ik in me heb, en ik ga helpen een competitief team op te bouwen."

Wat brengt de toekomst?

Cadillac stelt dat ze op een later moment laten weten wat de raceplannen voor 2026 zijn van Herta. Hij werd in de afgelopen dagen al in verband gebracht met een overstap naar de Formule 2, om op dit manier genoeg punten te verzamelen voor een superlicentie. Ook door het rijden van vrije trainingen kan hij in aanmerking komen voor een mogelijke superlicentie. Als hij deze op zak heeft, dan zou hij in theorie in 2027 kunnen debuteren in de koningsklasse van de autosport.