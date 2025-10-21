user icon
Officieel: IndyCar-superster Herta maakt F2-debuut in 2026

Officieel: IndyCar-superster Herta maakt F2-debuut in 2026
  Gepubliceerd op 21 okt 2025 12:07
  10
  Door: Bob Plaizier

Het hing al eventjes in de lucht, maar het is nu officieel geworden. Colton Herta maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 2, hiermee hoopt hij stappen te kunnen zetten richting een superlicentie. Herta laat hiermee een glansrijke IndyCar-loopbaan achter zich.

Het feit dat Herta de overstap maakt naar de Formule 2, komt voor weinig mensen als een verrassing. De Amerikaan tekende eerder dit jaar een contract bij het nieuwe F1-team van Cadillac als testcoureur, en toen werd al duidelijk dat hij de Amerikaanse racerij achter zich zou laten. Herta gaat in de Formule 2 rijden voor Hitech.

Geen verrassing

Herta wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar de 'Europese' racewereld. Hij testte eerder voor het F1-team van McLaren en was in beeld bij AlphaTauri, maar hij had niet genoeg punten om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Het feest ging niet door, en Herta focuste zich weer op zijn succesvolle loopbaan in de IndyCar. Daar wist hij negen races te winnen en eindigde hij in 2024 als tweede in het kampioenschap.

Waarom stopt Herta met de IndyCar?

Nu maakt hij definitief de stap naar het voorprogramma van de Formule 1. Het kan worden gezien als een stapje terug, maar in een persbericht laat de Amerikaan blijken daar anders over te denken: "Dit is een grote verandering in mijn loopbaan, maar ik ben klaar voor de uitdaging. Ik heb genoten van mijn tijd in de IndyCar en ik ben trots op alles wat ik heb bereikt. Maar de kans om in de Formule 2 te rijden, in het voorprogramma van de Formule 1 tegen de beste jonge coureurs ter wereld, kon ik niet laten liggen."

Het grote doel

Herta's doel is duidelijk: hij wil de Formule 1 bereiken. Hij krijgt nu de kans om te wennen aan de banden en de circuits, en hoopt genoeg superlicentiepunten te scoren. Hij is verbonden aan het nieuwe F1-team van Cadillac, dat volgend jaar debuteert. Sergio Perez en Valtteri Bottas zijn daar vastgelegd als coureurs voor 2026.

Damon Hill

Posts: 19.407

Ik snap de hype niet zo. Want wat heeft Herta in de afgelopen jaren nou eigenlijk laten zien? In 2024 werd hij 2e, maar in andere seizoenen (ook dit jaar) is Herta veel te wisselvallig gebleken.

  • 4
  • 21 okt 2025 - 12:28
Reacties (10)

  • shakedown

    Posts: 1.465

    Wauw! Wat een bijzondere move. Ben heel benieuwd. Gezien zijn Indy status en de status die hem aangemeten wordt door de media, zal hij het hele F2 veld op een hoopje moeten rijden.

    Nu is het veld in de F2 niet echt van hoge kwaliteit, dus dat zal best kunnen. De situatie kan ook zo zijn dat hij niet eens een top 3 kan halen. Dan wordt het oko heel duidelijk wat nu het niveau is van de Indycar

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 12:23
    • beerkuh

      Posts: 3.790

      je volgt hem duidelijk niet of niet goed, Herta gaat het niet worden, mijn persoonlijke mening is dat hij blij mag zijn als hij in het middenveld mee kan komen, als je al stelt dat de kwaliteit vanb de F2 niet hoog is dan zal het je verbazen want ik vrees dat Herta niet in de buurt komt van de door jou geschetste verwachting

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 12:26
    • Damon Hill

      Posts: 19.407

      Ik snap de hype niet zo. Want wat heeft Herta in de afgelopen jaren nou eigenlijk laten zien? In 2024 werd hij 2e, maar in andere seizoenen (ook dit jaar) is Herta veel te wisselvallig gebleken.

      Als er iemand in de IndyCar een F1 stoeltje zou moeten krijgen, dan is het natuurlijk Palou die overduidelijk te goed is voor de IndyCar. Herta kan nog niet eens de veters van Palou strikken.

      Dus ja, ik snap niet waarom je dan zo positief reageert terwijl Herta eigenlijk niet heel veel bijzondere dingen heeft laten zien. Dat juist hij straks, via de F2, mogelijk wel een kans krijgt en Palou niet, is ronduit scheef.

      We weten dat het niveau van de F1 coureurs over het algemeen een stuk beter is dan IndyCar coureurs. Dus als Herta die in de IndyCars al wisselvallig is de F1 in gaat, wordt dat natuurlijk gewoon een blamage.

      Nee, het oogt allemaal heel leuk. Een Amerikaan die all-in gaat voor de F1 en dit via de F2 probeert te bereiken, maar realistisch gezien gaat hij gewoon F1-onwaardig blijken te zijn. En ondertussen gaat Palou ook komend jaar weer met 2 vingers in zijn neus IndyCar kampioen worden.

      • + 3
      • 21 okt 2025 - 12:28
    • shakedown

      Posts: 1.465

      Dit is exact wat ik bedoel. De media schrijft hem zo de lucht in, alsof het echt een super talent is. Zoek maar een media kopjes hier en daar. Als dat klopt zou hij het hele F2 veld op een hoopje moeten rijden. Gezien de kwaliteit van het huidige F2 veld zou dat wel eens kunnen. Ik bedoel, alles wat iets wat talent heeft zal dat moeten kunnen. Er rijd nu echt werkelijk niets wat ook maar in de buurt van F1 kampioen waardig.

      Ik ben dan ook helemaal niet positief over Herta. En als hij dan al niet eens top 3 kan halen in de F2, dan staat het hele IndyCar op een heel bedenkelijk niviea.

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 12:47
    • Damon Hill

      Posts: 19.407

      @Shakedown,
      Het hele punt is dus juist dat áls er al een IndyCar coureur aanmerking zou moeten maken op de F1 (desnoods via de F2 als omweg), dan zou dat altijd Palou moeten zijn. In de afgelopen 5 jaar werd Palou 4x kampioen, en dan afgelopen jaar ook nog met een absurde dominantie. En Herta? Herta werd afgelopen seizoen 7e en won niet eens een race. Dus zelfs in de IndyCars is Herta al niet goed genoeg.

      Nee, zelfs als het F2-veld matig is, gaat Herta gewoon gesloopt worden. De enige reden dat Herta zo gehyped wordt is omdat het een Amerikaan is, en omdat Brian Herta zijn vader is. Vervang Herta door een random andere Amerikaan en niemand had het erover gehad.

      • + 2
      • 21 okt 2025 - 12:51
    • Beamer

      Posts: 1.836

      Het is toch juist mooi dat hij deze stap zet? Ik verwacht eigenlijk helemaal niks van Herta, maar liever dat hij volledig ondersneeuwt in de F2, dan dat hij onnodig een stoeltje bezet houdt in de F1. Een mooie graadmeter voor het niveau van de Indycar ten opzichte van de F2 en wie weet verrast Herta ons allemaal wel (al verwacht ik van niet!).

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 13:09
    • Damon Hill

      Posts: 19.407

      @Beamer,
      Maar dat is nu juist het ding. Herta is GEEN directe graadmeter. Herta is namelijk in de IndyCars OOK al matig. Als je een goede graadmeter wil, dan moet je Palou in de F1 laten rijden. En als zelfs Palou dan niet succesvol is, DAN kun je makkelijk stellen dat IndyCar coureurs zwaar tekort komen op F1 coureurs (wat waarschijnlijk ook het geval is).

      Maar door een matige IndyCar coureur (Herta) in de F1 te laten rijden, heb je natuurlijk niet opeens waardevolle data. Dan moet je dus de beste IndyCar coureur (Palou) F1 laten rijden. Dan heb je waardevolle data.

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 13:11
    • Beamer

      Posts: 1.836

      @Damon: ik weet dat je geen fan bent van Herta, maar ik zie hem liever in de F2 dan bijvoorbeeld een Cian Shields, Max Esterson, John Bennett, Sami Meguetoenif of Amaury Cordeel. In de F2 zit Herta niemand in de weg die echt talent heeft.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 13:20
  • Skoda F1

    Posts: 440

    De Amerikaanse superster gaat volgend jaar helemaal zoek gereden worden door europese kleine k#t ventjes van 17 jaar

    • + 1
    • 21 okt 2025 - 12:36
  • Larry Perkins

    Posts: 60.825

    De "IndyCar-superster", laat me niet lachen, De Yank is middelmaat in de IndyCar en het is te hopen dat de cowboy eerst naar de kapper gaat voordat hij Europa aandoet...

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 13:29

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

