Het hing al eventjes in de lucht, maar het is nu officieel geworden. Colton Herta maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 2, hiermee hoopt hij stappen te kunnen zetten richting een superlicentie. Herta laat hiermee een glansrijke IndyCar-loopbaan achter zich.

Het feit dat Herta de overstap maakt naar de Formule 2, komt voor weinig mensen als een verrassing. De Amerikaan tekende eerder dit jaar een contract bij het nieuwe F1-team van Cadillac als testcoureur, en toen werd al duidelijk dat hij de Amerikaanse racerij achter zich zou laten. Herta gaat in de Formule 2 rijden voor Hitech.

Geen verrassing

Herta wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar de 'Europese' racewereld. Hij testte eerder voor het F1-team van McLaren en was in beeld bij AlphaTauri, maar hij had niet genoeg punten om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Het feest ging niet door, en Herta focuste zich weer op zijn succesvolle loopbaan in de IndyCar. Daar wist hij negen races te winnen en eindigde hij in 2024 als tweede in het kampioenschap.

Waarom stopt Herta met de IndyCar?

Nu maakt hij definitief de stap naar het voorprogramma van de Formule 1. Het kan worden gezien als een stapje terug, maar in een persbericht laat de Amerikaan blijken daar anders over te denken: "Dit is een grote verandering in mijn loopbaan, maar ik ben klaar voor de uitdaging. Ik heb genoten van mijn tijd in de IndyCar en ik ben trots op alles wat ik heb bereikt. Maar de kans om in de Formule 2 te rijden, in het voorprogramma van de Formule 1 tegen de beste jonge coureurs ter wereld, kon ik niet laten liggen."

Het grote doel

Herta's doel is duidelijk: hij wil de Formule 1 bereiken. Hij krijgt nu de kans om te wennen aan de banden en de circuits, en hoopt genoeg superlicentiepunten te scoren. Hij is verbonden aan het nieuwe F1-team van Cadillac, dat volgend jaar debuteert. Sergio Perez en Valtteri Bottas zijn daar vastgelegd als coureurs voor 2026.